「レカネマブ」と「ドナネマブ」…、相次いで登場したアルツハイマー型認知症「新薬」の、治療を「受けられる」人、「受けられない」人

アルツハイマー型認知症の新薬

2023年と2024年に、アルツハイマー型認知症に対する新薬が相次いで登場し、認知症の治療は新たな段階を迎えています。

その新薬とは、2023年12月に発売された「レカネマブ」（商品名レケンビ）と、2024年11月に発売された「ドナネマブ」（商品名ケサンラ）です。この両薬はいずれも、アルツハイマー型認知症の原因物質とされる「アミロイドβ」を脳から取り除き、重症化を抑える効果が期待されています。

病気の原因となる異常物質（抗原）に結合して無力化する物質を「抗体」といいますが、この場合はアミロイドβが抗原、治療薬が抗体となるため、「抗体薬」とよばれています。

従来の認知症の薬は、内服薬（口から飲む薬）と貼付薬（皮膚に貼る薬）に限られていましたが、新薬はともに注射薬で、レカネマブは2週間に1回、ドナネマブは4週間に1回、静脈点滴をおこないます。

両薬に関する詳しい情報について、以下では厚生労働省の「最適使用推進ガイドライン」（ガイドライン）に沿って解説していきます。

新薬の治療を受けられる人、受けられない人

二つの新薬による治療を受けられるのは、どのような人なのでしょうか?

アルツハイマー病を原因とする「軽度認知障害（MCI）」（認知症になる前の人）および「軽度認知症」（軽い認知症の人）と診断された人が、レカネマブやドナネマブによる治療を受けることができます。

一方、「中等度認知症」や「高度認知症」と診断された人は、残念ながら両薬の治療の対象にはなりません。

また、アルツハイマー型認知症以外の認知症の人も、治療対象になりません。

レカネマブ／ドナネマブは、ともにアミロイドβを取り除く薬であるため、アミロイドβが溜まっていない認知症に使用することは有害無益だからです。

当然ながら、記憶力や理解力などの知的機能に異常のない健康な人が、「認知症の予防のため治療を受けたい」と希望しても治療を受けることはできません。

「軽度認知障害」とは?

それでは、両薬の治療対象となる「軽度認知障害（MCI）」や「軽度認知症」とは、どのようなものなのでしょうか。

軽度認知障害とは、認知症の前段階の状態、すなわち、認知症と正常のあいだの状態を指す言葉です。軽度認知障害の人のうち約半数が、5年間で認知症に移行する危険性のある状態と考えられています。

軽度認知障害は、おおまかに以下の4項目を満たす状態をいいます。

【１】

物忘れを自覚している。家族など周囲の人から「物忘れがひどい」などの指摘がある。

【２】

客観的に記憶障害がある。具体的には、同じことを何回も聞く（「次の病院受診日はいつだったっけ?」など）、探し物をしていることが増えた、よくわかっているはずのことや人の名前を思い出せない、など。

【３】

記憶以外の認知機能は保たれている（判断力、見当識、会話能力などはおおむね正常）。

【４】

日常生活は基本的にできるが、書類の作成ミス、期限を守れないなど、仕事上で多少の支障が出ることがある。

「軽度認知症」とは?

一方の軽度認知症は、記憶障害や見当識障害、仕事等の遂行能力の低下等が現れはじめ、本人の周囲で生活している家族や友人、職場の同僚などが異変に気づく状態です。

おおまかに、次のような状態が例示されています。

・新しく知り合いになった人の名前を覚える能力が低下する

・周囲の人が仕事の遂行能力の低下に気づく

・買い物の計算や支払う能力が低下している

・文章を読んでもあまり覚えていない

・高価な物品を失くしたり、置き忘れたりする

・計画を立てたり、整理する能力が低下する

このような症状がみられる一方、以前から服用してきた薬の自己管理や、手持ちの服のなかから気候や場所に合わせて着る服を適切に選ぶことなどは、ほぼできる状態です。

軽度認知障害と軽度認知症は、「ミニメンタル検査」と「臨床的認知症尺度（CDR）」の二つの検査で判定されます。ともに質問に答えてもらう問診型の検査で、ミニメンタル検査は10分程度、CDR検査は質問数が多いので30分以上かかります。結果は数値で示されます。

軽度認知障害は「ミニメンタル検査で24〜27点、CDR全般スコア（CDR-GS）で0.5」を示す状態です。軽度認知症は「ミニメンタル検査で20〜23点、CDR全般スコアで1」を示す状態です。ただし、ミニメンタル検査の評価は、研究者によって若干の違いがあります。

厚生労働省のガイドラインでは、レカネマブの適応は「ミニメンタル検査22点以上、CDR全般スコア0.5または1」、ドナネマブの適応は「ミニメンタル検査20〜28点、CDR全般スコア0.5または1」と定められています。

認知症の人だけについてみれば、全認知症の人の10%程度が治療の対象になると考えられています。

