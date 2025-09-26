安倍晋三は「凡庸か偉大か」…「政界のプリンス」として登場した安倍晋三が発揮した存在感と生んだ反発

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する保守』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

凡庸かそれとも偉大か

人生には3つの坂があるとよく言われる。上り坂、下り坂、そして「まさか」だが、安倍の政治は「まさか」の連続だった。

私が知る限り、安倍は5回の「まさか」を上り下りしている。1回目は2007年9月、突然退陣を表明した「まさか」である。政権を「放り出した」と批判され、政治生命も絶たれたかと思ったが、2012年12月、「まさか」の首相返り咲きに成功する。

2回目の首相として発足させた第2次政権は長期化し、2019年11月20日には、憲政史上最長の記録更新となった。私にとっては3回目の「まさか」だった。ところが、2020年には新型コロナウイルスの猛威にさらされ、危機管理の陣頭指揮を執る最中、あっけなく辞任を表明した。これが4回目。そして、最後の5回目は、凶弾に斃れるという、「まさか」の最期だった。

安倍が斃れる前、慕う人々からは、3回目の首相復活を期待する声を多く聞いた。安倍本人も、状況が許せば狙っていたことは間違いない。2025年に安倍と親しかったトランプ大統領が復活したことを受けて、「安倍が生きていれば」と無念に思った人もいるだろう。

批判者も多い安倍だが、確かにその実績は傑出している。外交面では、トランプ米大統領と個人的に親密な関係を築いただけではなく、習近平主席やプーチン大統領、欧米の政治家と堂々と渡り合い、国際的な枠組みでのリーダーシップを発揮した。次から次に首相が代わり、顔が見えないと批判されてきた日本の指導者としては、異例ともいえる存在感を発揮した。

経済面では、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、成長戦略の「3本の矢」から構成されるアベノミクスを断行して、日銀に未曾有の経済実験と呼ばれた「異次元緩和」を行わせて、一時的に物価や雇用状況を好転させた。アベノミクスはさまざまな副作用をもたらしたが、在任中に日経平均株価が2.33倍も上昇するなど、日本経済に一定のインパクトを与えたことは否定できない。

一方で、数々のスキャンダルや、法律や手続きを軽視した強引な政権運営は、彼への批判を生んだ。森友・加計学園問題では、政権の透明性や倫理性に疑問符がつき、「お友達優遇」との声が広がった。また、憲法改正への執着や安保法制の強行採決には、国民の間で激しく賛否が分かれた。彼の政治スタイルは「安定」と「独善」の間を揺れ動き、支持率が高くとも、常に強い反発を伴った。

傑出した政治家は毀誉褒貶の激しいのが世の常だが、安倍晋三ほどその振幅が激しい政治家は少ない。安倍晋三をいかに評価するのか、報道を生業とするものの中でも、その評価は大きく分かれる。凡庸で暗愚な政治家と酷評するものもいれば、偉大で聡明な指導者と心酔するものもいる。安倍晋三という政治家をどう評価するかは、見る者の立場や価値観によって大きく変わる「合わせ鏡」のようである。

プリンスとしての安倍晋三

私が日本テレビの政治部に配属された1993年は、偶然にも、安倍が初当選を果たした年だ。私は、その後2回、政治部以外の部署を経験している。しかし、安倍の5回の「まさか」は、全て政治部にいる時だった。最初の2回は、現場の記者として、残る3回は本社デスクとして取材にあたった。

そうはいっても、私は、2001年に小泉政権が発足するまで、安倍の存在を気にかけることはなかった。90年代の政治の主役は、政治改革を主導した小沢一郎であり、小沢と激しい権力闘争を繰り広げた自民党の野中広務や梶山静六らだった。野中らは昭和を代表する田中角栄の直系であり、私は彼らの派閥を担当していた。

田中の継承者たちと激しい権力闘争を繰り広げていたのが小泉だった。総裁選で2回連続の敗北を喫し、ついに3回目で勝利したのである。小泉が首相官邸の主となった2001年から、私は首相官邸の記者クラブを担当した。そして、小泉が、まだ若い安倍を内閣官房副長官、幹事長、そして内閣官房長官として起用したこともあり、ようやく注目せざるを得なくなったという経緯だった。

私は、安倍の番記者になったことはないが、何かの都合で数回、各社の担当と安倍の囲み取材をしたことがある。今、当時の取材メモを読み返しても、特に印象に残る言動はない。実際に、90年代から2001年までの権力闘争の場に安倍は登場していない。しかし、祖父の岸信介と、大叔父の佐藤栄作が元首相。実父も首相を狙った安倍晋太郎という華麗なる一族である。小泉が重要ポストに起用し続けることによって、「政界のプリンス」としての存在感が高まったと認識している。

小泉が安倍を副長官に起用した時から、安倍のために敷いた首相へのレールがあったということだろう。ただ、90年代に暴れていた権力闘争の猛者たちを取材していた私にとって、レールの上を外れることなく進み続ける安倍は、よく言えば「常識的な優等生」、批判的に見れば「凡庸なプリンス」と映った。憲政史上最長の政権を実現する可能性など、露ほどにも想像しなかった。

一方で、小泉政権の発足当初から、安倍の将来性を察知した同僚もいた。自ら「番記者にしてほしい」と名乗りを上げるものもいた。今思えば、彼らに先見の明があったということだ。安倍の人柄の良さも人気の要因だった。親しくなった記者は概ね、「優しくて、いい人だ」とほめていた。安倍も親しくなった記者を大事にした。決して安倍を批判せず、擁護ばかりする手合いも増えた。安倍には、記者としての矩を踰えさせるほどの魅力があったのだろう。

