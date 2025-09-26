山下美月 コストコマニアおすすめ商品を絶賛 甘い系なのに「そうめんのつけだれ、ご飯系も合いそう」
女優の山下美月（26）が25日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後8・00）に出演。“コストコマニア”おすすめの商品を絶賛した。
「平野レミ直伝レシピを突然学校で振る舞ったら…」の企画に映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）で共演するSnow Manの宮舘涼太と出演。コストコで食料を調達した際に「コストコマニアが選んだ激ウマ食品リピ買い」の第3位が紹介された。
第3位は「薬売りのねりきなこ」。この商品について宮舘は「コストコマニアさんが見かけたら即買ってほしいという爆売れ商品」と説明した。その場でパンに塗って試食した山下は「めっちゃきなこだ。おいしい」と思わず笑みがこぼれた。
宮舘も「きなこ感はもちろん強いけど、そんな甘ったるくない」とコメント。山下も「結構サラッとしてる。そうめんのつけだれ、めちゃくちゃ合うかも。ご飯系も合いそう」と絶賛した。
さらに第2位の「角煮大根」では角煮を試食し「んー!おいしい。プルプル。めっちゃ染み込んでる。柔らかくてめっちゃホロホロです」と衝撃。そして第1位の「メロンスワール」でも「いい匂い。メロンパンの外側の匂いだ。おいしい。メロンだ。爽やかな甘さ。ちゃんとデニッシュ生地だからバターの風味も凄いあって」と食リポした。