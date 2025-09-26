阪急大阪梅田駅から徒歩約1分の焼肉店

訪れたのは阪急大阪梅田駅から徒歩約1分、JR大阪駅、Osaka Metro梅田駅からそれぞれ徒歩約3分のグルメ街「かっぱ横丁」1階にある「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」。焼肉ダイニング「ワンカルビ」や、和豚もちぶたしゃぶしゃぶ「きんのぶた」などを運営する「株式会社1＆D」が2021年にオープンした焼肉店です。

コンセプトは「ひとりでも みんなとでも」。おひとりさま需要を受け、コロナ禍に誕生した焼肉ブランドです。1965年に大阪・庄内で鯨肉店として創業し、「肉のプロ」として歩んできた歴史を感じてもらえたらと、店名には創業年である「1965」がつけられています。

「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」は、店名に「ひとり」と名づけられているように、おひとりさまも気兼ねなく利用できる店の造りになっていて、まさにソロ活にうってつけのお店！

座席はカウンター席と、テーブル席があります。カウンター席の両サイドには仕切り板が設置されていて隣の人の視線が気にならないように配慮されています。

テーブル席も完全ソロ仕様でうれしい♪

座席には専用のロースターが設置されていて、“自分だけのスペース”という特別感があります。一度に焼けるお肉は2〜3枚くらいの大きさなので、少量ずつ焼いて、ゆっくりとお肉を堪能するのもおすすめです◎。

おひとりさまの利用率は平均すると8割ほどとのこと。休日のランチタイムはカップルや友達同士での来店もやや増えるそうですが、取材時の平日14時頃は2人組1組を除いて、あとはすべておひとりさまでした。その内の約半数が女性。おひとりさま焼肉デビューにもぴったりのお店です！



ランチに食べたい定食と卓上レモンサワーのサーバーを紹介

「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」の注文は、すべて座席に設置されているタッチパネルから行います。ランチタイムに提供されているのは、定食と単品メニュー。定食のごはんはおかわり自由で、全品+100円でガーリックライスまたは黒毛和牛カレーに変更できるほか、全品+100円でサラダも追加できますよ。

「牛タン&ハラミ定食」1500円／©ひとりカルビ1965 かっぱ横丁

一番人気のランチメニューは、「牛タン＆ハラミ定食」。牛タンとハラミのほか、ごはん、スープ、キムチ、ナムルがラインナップしています。運営が食肉専門店だけあって、上質なお肉がリーズナブルな価格でいただけるのが、とっても魅力的！

「黒毛和牛角切りカルビ＆ハラミ定食」1500円／©ひとりカルビ1965 かっぱ横丁

「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」では系列店の「ワンカルビ」同様、お肉を店内カットしているところもこだわりのひとつ。「スリット」とよばれる切れ目を入れることで、厚みがあるお肉でも軟らかく、おいしくいただけます。カットを担当する社員はしっかりと研修を受けて技を磨くそうですが、一人前になるまでに1年半から2年ほどかかるのだとか。どの部位をどう切ればおいしく食べられるかを吟味してお肉を切っていると聞き、すごいと感動！ 実際に食べてみると食感もよく、おいしさの理由も納得です。

最初に出てくるたれは味噌風味で、和牛肉に合うように「ひとりカルビ1965」のために独自開発されたものです。ほんのりピリ辛のたれは、ご飯との相性も抜群で食欲が増すこと間違いなし！

「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」には、卓上に専用のレモンサワーのサーバーが設置されているのも特徴のひとつ。「1965特製MYレモンサワー」は800円で60分飲み放題と、お酒好きにうれしいシステムです！

注文したらグラスを持ってきてもらえるので、あとはサーバーのレバーを引いてレモンサワーを注ぐだけ。焼肉を食べながら、マイサーバーでレモンサワーを堪能できるなんて、なんとも贅沢なランチタイム……。

「濃厚すりおろしレモン」をイン！

オプションで「まるごと凍結レモン」または「濃厚すりおろしレモン」各220円を付けることも可能。「濃厚すりおろしレモン」は、レモンの風味がより強まり、つぶつぶとした食感もあいまって、これが最高に焼肉と合うんです。「今日は昼飲みをしたい」そんな気分のときは、ぜひこちらも合わせてどうぞ♪

「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」のランチメニューは、「小腹が空いた」「今日はがっつり食べたい」などさまざまな利用シーンにぴったりな定食メニューが常時10種類以上スタンバイ。自分のペースでお肉を焼き、好きなタイミングでレモンサワーを注げるのも、まさにおひとりさまで来店するからこその醍醐味です。



ディナータイムは2種類のコースと単品メニューが楽しめる

「1965お手軽コース」3800円／©ひとりカルビ1965 かっぱ横丁

「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」のディナータイムには、2種類のコースと単品メニューが楽しめます。「1965お手軽コース」は、上塩タン、ハラミ、黒毛和牛前バラ、塩ラムカタロース、黒毛和牛ロースのほか、サラダやキムチ、スープ、冷麺、アイスクリームから選べます。

「1965厳選コース」5000円／©ひとりカルビ1965 かっぱ横丁

「極上厚切り3.5cm芯タン（1枚）」660円

ランチでもディナーでもセレクトできる単品メニューは、「定食にあともう1品追加したい」「好きな部位を食べたい」というときに注文するお客さんが多いそう。ひとつひとつの商品が少量ずついただけるメニュー構成になっているところも、おひとりさまにはうれしいポイントです。

「黒毛和牛リブロース 焼きすき（1枚）」630円

「黒毛和牛リブロース 焼きすき（1枚）」は、濃厚な味の「濃紅たまご」を絡めていただくと思わず頬が緩んでしまうおいしさ。口の中でとろけるような軟らかいお肉に、「幸せ……」としみじみ思います。

「九条ねぎ包み黒毛和牛前バラ」520円

「九条ねぎ包み黒毛和牛前バラ」はねぎを包んで焼き、さっと炙るだけでOK。自家製味噌だれともよく合い、個人的には一番おすすめの組み合わせでした。

「低温調理国産牛もも肉のローストビーフユッケ」490円

お肉のほか、キムチ各種、スンドゥブチゲ、ユッケジャンスープ、冷麺、スイーツなどの単品メニューも充実。見た目にこだわった商品も多いので、いろいろとつまみながらソロ焼肉を堪能してください♪ ランチ、ディナーともに期間限定メニューもあるそうなので、要チェックです。

店内の照明は抑えめで落ち着いた雰囲気のなか、ひとり焼肉が楽しめる「ひとりカルビ1965 かっぱ横丁」。座席には仕切り板が設けられており、注文はタッチパネル、卓上にはレモンサワーのサーバーまであり、ひとり焼肉をとことん満喫できる環境で、まさにソロ活向きのお店でした。「おいしいお肉をひとりでたらふく食べて、今日はとことん飲みたい」という日にもぴったりの同店で、ソロ焼肉デビューしてみませんか？



■ひとりカルビ1965 かっぱ横丁

（ひとりかるびいちきゅうろくご かっぱよこちょう）

住所：大阪府大阪市北区芝田1-7-2かっぱ横丁

TEL：06-6373-4929

営業時間：月〜金曜11時〜15時30分／17〜22時、土・日曜、祝日11〜22時

定休日：2・4・6・9・10・11月の第3水曜、12月31日、1月1日



■取材時のソロ率：90％（平日の午後）

■おすすめの利用シーン：ひとり焼肉デビューをしたいとき、女性でも入りやすい焼肉店を探しているとき、ゆっくりと食事を楽しみたいとき

Text＆Photo：中田優里奈（ウエストプラン）



