〈コスパ・タイパの波がそば業界にも〉ミシュラン掲載の「町そば屋」店主が嘆く、若手が来ない危機的な状況

夜営業ができなくなった「ミシュラン掲載店」

漫画家、江戸風俗研究家の杉浦日向子は、『ソバ屋で憩う』（新潮文庫）の中で、浅草にあるそば屋の名店「並木藪蕎麦」でのひとときを、こう述べている。

≪仲良しどうしでいったら、かけまたは天ぷらそば、一碗まわし食べつつ、つまみとして呑むのもいい。並木のかけ汁で呑む菊正は格別。あつあつのを半分ばかし食いちらかし、おもむろに酒を追加。残り半分は、しばしほったらかしにして、さしつさされつ。さめやらぬころあいをはかって、つゆをたっぷり吸いこんで、グラマラスにふやけた天ぷら（芝エビのかき揚げ）と麺が、丼中にほぐれていくのを、碗のふちにやさしく接吻するようにして、口にふくむ。昼下がりの情事。最高にエロティックな、禁断の桃源郷。ようこそ、ソバ好き連へ。おとなになって、良かったね。≫

おとなにならないと分からないものがある――。それが明確に何を指すのかは答えに窮するが、“おとなにならないと分からないもの”は、たしかにある。杉浦が言うように、そばはその好例だろうし、お気に入りのそば屋で口福に預かれるともなれば、自己満足は極限に達する。「おとなになったなぁ」。両国にある「ほそ川」も、そんなことを感じさせてくれるそば屋の一つに違いない。

権威を盾に取るつもりはないが、同店はミシュランガイド15年連続掲載という実績を誇る。茨城、北海道、四国などから仕入れた玄蕎麦を低温で保管し、丁寧に作られる自家製粉の「ほそ川」のそばは、香り、喉ごし、味――食べた瞬間、小躍りをしたくなるほど美味い。だが、ホームページを見ると、「しばらくの間、夜の営業はお休みします」と記載されている。名店だからと気取っているわけではない。

「もう1年半も、夜の営業はしていないんだよね。人がいない。ホールスタッフはいるんだけど、そばを学びたいという人がいない。俺一人で板前をやらなきゃいけないから、昼だけで限界」

店主である細川貴志さんに、夜営業をしない理由を問うと、ため息交じりに言葉が返ってきた。今年76歳になる細川さんは、一人でそばを作り、一人で洗い物もこなしているという。「そばを学びたいって人が、隣で働いてくれたらいいんだけどね」。体力が続かないこともあり、やむなく昼のみの営業にしているとこぼす。

後継者不足に悩まされる「町そば屋」

町そば屋が、この40年で東京から約3000 店も急減したことは、前回触れた通りだ。後継者不足、物価高騰などにより、シャッターを下ろすそば店が後を絶たない。

半面、私は名店と呼ばれるそば屋は関係のない話だと考えていた。しかし、友人のフードライターと雑談している際、こんなことを言われた。

「そば屋のなり手がいないのは、東京のそば店全体的に言えることだよ。冗談抜きで、東京から美味しいおそば屋さんはなくなるかも」

友人はいたずらっぽく笑ったが、私は息を呑んだ。名店でも後継者がいない？ 私は、その真相を確かめるために、「ほそ川」を訪れたのだ。「そばを学びたいという人材がいない」とはどういうことなのか、細川さんに質した。

「『なりたい』『学びたい』という人は来るんですよ。手前味噌だけど、うちはそばには自信がある。美味いそばを作っている自負があるからね。俺が作ったそばに感動してくれたみたいで、『僕もこんなそばが作りたいです。修行させてください』って、飛び込みで来る人も少なくない。だけどね、続かないんだよ。すぐ辞めちゃうんだ」（細川さん、以下同）

この1年半で、両手で数えるほどの志願者が、「ほそ川」の門を叩いたという。そのうちの一人は、頭を丸めて、入り口で土下座をしてまで、「働きたい」と請願したそうだ。

「20代前半の男性でね、『細川さんの右腕になる』って息巻いていたけど、1週間でやめてしまった。サッカーをしていたらしく、体力もありそうだったから、続くかもってちょっと期待していたんだよ。ところが、『やっぱりサッカーが忘れられない』って突然やめちゃった。何だったんだろね」

たった1週間で思い出せる、都合の良い記憶もどうかと思うが、何にしても男性は「右腕になる」という言葉を空念仏にして、店を去ってしまった。思い当たる“辞めるにいたる理由”はあったのだろうか？

「掃除のときに、ちょっと怒ったくらいかな。まぁ、俺は怒りっぽいところがあるから、『それはダメだ』なんて注意はよくしていた。おそらく、それがダメなんだろうね。ウチで修業したいという若い人は、みんな怒られることに慣れていなかった。叱ったり、怒ったりすると、そう遠くないうちに辞めていってしまう」

そば職人は、高い専門性や技術を要する。そのため、一人前になるまでには一定の修業が求められる。当然、怒られることもあるだろう。しかし、「もうそういう時代じゃないんだろうね。こっちが気を遣わないとダメ」だと細川さんは話す。その口調は、どこか呆れているようでもあった。

「こっちも本気で教えたいから、ときには厳しく指導するよ。ところが、耐性がないから、『ムカつく、辞める』となるわけだ。俺だって修行していたときはムカつくこともあったよ。でも、できないんだから怒られるのは当然だとも思った」

そば業界を襲う＜コスパ・タイパ＞の脅威

細川さんは 、そば職人になる前、キックボクサーとして夢を追いかけていたという。「大したもんじゃないよ」と笑って謙遜するが、後楽園ホールのリングに上がり、客前で試合をしたこともある、れっきとした選手だった。

「芽が出なくてね。潮時だと思って諦めた。それで20代の半ばくらいから寿司屋や日本料理店で働くようになったんだけど、そばに興味があったから、そば屋で修業するようになった。その後、埼玉の吉川で自分の店を開いたんだよ」

30代半ばで独立した「ほそ川」は次第に話題となり、行列ができる人気店へと成長していく。良いそばを作るには、「良い蕎麦を探す」「玄蕎麦を低温保管」「磨き」「石抜き」「粒ぞろい（0.2ミリずつ9種類の大きさに分類する）」「脱皮」「製粉」「蕎麦打ち」という工程を経る。凝り性だった細川さんは、自らのこだわりをそれぞれの工程でも追求し、オリジナルの自家製粉へとたどり着く。

「（30年ほど前の当時は）ひっきりなしに、『修行させてください』という人が来た（笑）。このときは、厳しく指導しても辞める人は少なかった」

2003年、両国へと移転すると、ミシュランガイドに掲載されるまでのそば屋として、知る人ぞ知る存在に。だが、5年ほど前に体調を崩し、10ヵ月ほど休店すると、「修行をさせてください」という声は少なくなっていったという。

「コロナもあったから、いろいろと変わったんだろうね。『怒られることがイヤ』ということに加えて、ここ数年の変化でいえば、真っ先に福利厚生的なことを確認する人が増えたことも挙げられるかな。面接をしていると、早い段階で『休みとお金』の話になる。当然と言えば当然なんだけど、修行をしに来るという意識が希薄というかね。『お金じゃなくて、技術を学びたいんです』というのは、もう昔話なんだろうね」

“そば打ち3年、こね8年”という言葉がある。文字通り、そば打ちには3年、そば粉と水を合わせてこねる技術には8年かかるという意味である。前述のフードライターと話していると、私はこんなことも付言されていた。

「調理師専門学校へ進む若い人は、そばを含む和食を避ける傾向にあるそうだよ。仮に、和食を選ぶにしても、人気なのは寿司職人。というのも、卒業してすぐにアメリカやオーストラリアのすし店に行けば、円安状況もあって年収1000万円越えも夢ではない。効率性や海外での人気を考えると、そばは夢がないと映るみたい。そば職人はコスパ、タイパが悪く見えるんだろうな」

私は、この言葉をそのまま細川さんにぶつけてみた。

「そば屋をやりたいって人はいないんだろうねぇ」

3年も辛抱できない若者たち

べらんめぇ調で、よく通る声で話していた細川さんが、意気消沈するのが分かった。重たい空気に気づいたのか、上書きするように熱っぽく言葉をつづけた。

「やっぱり一人前になるには、どうやっても長い時間はかかりますよ。だから、面接のときに、3年は辛抱が必要だとも伝える。辛抱がないことも分かっているから、自分のまかないを作るときには、そばを切らせたりもしている。入ってまだ1週間とか2週間の人間が、そばを打って切るなんて昔じゃ考えられない。でも、少しでも早く育ってほしいから、こっちも工夫しているんだよ」

修行の身である彼らのアパートの家賃を、お店が負担して育てたこともあったという。だけど、続かなかった。

「修業を始める前に『見学させてください』というヤツもいた。そいつは、俺が取引してる業者や、そばの産地をメモするだけして来なくなった。『3年は辛抱する』と首を縦に振ったのは、何だったんだろうな」

夢破れた道を、そばによって再生してもらった恩義があるのかもしれない。そばを語るとき、細川さんは正真正銘、真摯である。そばが好きなのだということが、痛いほど伝わってくる。ひとしきり話し終えると、「我慢がないのか、誠実さがないのか……時代が変わったんだろうね」とぽつりとこぼした。

私は、「東京からそば屋がなくなる」ことを探るこの取材が、思いのほか長くなることを予感した。

