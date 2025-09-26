【川崎の名医が語る】全国でわずか1400人…「心臓・循環器」の病で命を救う名医「修練指導者」が診てくれる病院を初公開する

全国に34万人いる医師の中でも、とくに優れた医師だけがもつ「肩書」がある。病院の看板を見てもわからない、その実力を徹底調査した。

わずか1400人のトップドクター

あなたが、病院を選ぶ決め手は何だろうか。自宅に近いから、昔からお世話になっているから、先生がやさしいから、建物がキレイだから……。そんなふうに、「なんとなく」選ぶケースが多いはずだ。

だが医者と病院の世界には、多くの患者は知らない、はっきりとした「いい医師・いい病院の基準」が存在する。それが、学会の認定制度である。

たとえば、今回取りあげる「心臓・循環器科」の分野では、専門の外科医がのべ1万5000人以上所属する「日本胸部外科学会」「日本心臓血管外科学会」「日本血管外科学会」の3学会が、合同で「修練指導者」を認定している。

これは「難易度の高い手術を100例以上経験している」かつ「筆頭著者の論文が5編以上ある」といった、きわめて高いハードルをクリアした医師だけに与えられる肩書で、保有者は全国でも、およそ1400人しかいない。

その多くは、大学病院や都会の総合病院で指導的立場にいるため、気軽に診てもらうのは難しい。ところが、中には街の病院で外来診療をしていたり、自分でクリニックを開業したりする医師も、数は多くないものの確かにいるのだ。

こうした学会が認める「名医」のいる病院を徹底調査し、さらにその中から、一般患者がかかりやすい中小の病院、特定分野に秀でた専門病院、さらに個人で開業しているクリニックを厳選したのが、次ページからの一覧表である。

なお、今週号から、さまざまな診療科の優れた病院を同様にして紹介していく予定だ。ほかの雑誌や書籍には載っていない情報なので、ぜひ毎号チェックして、病院選びの参考にしていただきたい。

誰でも診てもらえる「日本屈指の外科医」

まずは、がんを上回って患者数が増えている心臓病、とくに、その外科治療を得意とする病院から見てゆこう。

近年、医師たちのあいだで評価がうなぎのぼりの病院をご存じだろうか。神奈川県川崎市、JR川崎駅から徒歩10分ほどの川崎幸病院である。

同病院は2021年、心臓手術数で全国1位に躍り出て大きな話題になった。もともと大動脈瘤、大動脈解離の治療では日本一の実績を誇っていたが、今では冠動脈バイパス術、弁膜症治療などの心臓疾患の治療でも一、二を争う実績を挙げ続けている。その原動力のひとつが、2019年に副院長・心臓病センター長・心臓外科主任部長に就任した高梨秀一郎医師だ。

高梨氏は、新東京病院・榊原記念病院で心臓血管外科部長を長年務めてきた、業界では誰もが知るトップドクター。とりわけ、心臓の弁を修復・補強する弁形成術や、詰まった心臓の血管を作り直す冠動脈バイパス術で、国内のみならず世界中の医師が指導を仰ぐ第一人者だ。高梨氏が語る。

コネがなくても診てもらえます

「私が来るまで、川崎幸病院では大動脈疾患を除く心臓手術の件数が多かったわけではなく、年間20〜30件ほどでした。それがいまでは年間400件弱まで増えていて、私はそのうち200件ほどを執刀しています。

当院には『心臓病センター』と『大動脈センター』という大きな柱があり、あらゆる心臓疾患の手術と、大動脈瘤破裂・大動脈解離などの緊急手術に連携して取り組んでいます」

こう聞くと、待たされるのではないかとか、特別なコネがないと診てもらえないのではないか、と思うかもしれないが、誰でも外来受診が可能だ。加えて、同院は「断らない」を理念に掲げている。

「系列の第二川崎幸クリニックで、週三日の午前、外来診療を行っています。まずは当院の心臓外科コーディネーター（044-379-6456）に直接お電話をいただければと思います。

心不全や弁膜症は、自覚症状が少ない病気です。『最近、歩くのが遅くなった気がする』といった小さな異変が、じつは心臓病だったということもあります。ささいな違和感でも気軽にご相談ください」

心筋梗塞や大動脈解離が起きれば、数時間以内に緊急手術を受けられるかどうかが生死を分ける。その救急治療で高い実績を誇る病院を、後編記事《【東海・西日本】心臓・循環器「命を救う外科医」はここにいた…ぜひ知っておきたい「大病院じゃないけど、いい病院」の名前》でお伝えしよう。

