出会ってすぐ距離を取られる！男性が“ちょっと無理”と思う女性の「特徴」
恋は第一印象で大きく変わるもの。好印象を与えられれば進展しますが、逆に最初から「ちょっと無理かも」と思われると、その後の挽回は難しくなるものです。そこで今回は、男性が出会ってすぐに“ちょっと無理”と思う女性の「特徴」を紹介します。
不機嫌そうな態度や仏頂面
笑顔がないだけで「近づきにくい」と思われがち。会話が盛り上がらないどころか「自分に興味がないのかな？」と誤解される原因に。第一印象での表情管理は思っている以上に重要です。
自分の話ばかりして話をさせてくれない
「私、〇〇が好きで〜」「この前こんなことがあって」と自己アピールばかりだと、男性は疲れてしまいます。会話はキャッチボールが基本。相手に興味を持つ姿勢を見せないと「一緒にいてもしんどそう」と思われがちです。
ネガティブ発言や悪口が多い
第一印象の場で愚痴や批判を連発すると、男性は「一緒にいたら気分が下がりそう」と感じます。特に初対面では、ポジティブさよりネガティブさが強く印象に残る傾向があるので要注意。
恋の始まりをつぶしてしまうのは、意外と大きな失敗ではなく“ちょっとした癖”です。今回挙げた３つの言動を避けるだけで第一印象は大きく変わりますよ。
