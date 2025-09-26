1,900円以下で買える！【ワークマン】週7で使いたい♡「便利バッグ」

通勤やお出かけ、旅行・出張など、さまざまなシーンで使えるバッグを探すなら【ワークマン】がおすすめ。収納力の高さはもちろん、そのアイテムならではの役立つ機能が盛りだくさんで、毎日使いたくなりそう。今回は、税込1,900円以下という驚きのプチプラなのに頼りがい抜群の、ワークマンの「便利バッグ」を紹介。大人のデイリー使いにぴったりのバッグをピックアップしました。

ショルダーバッグがリュックに変身

【ワークマン】「リュックに変身ショルダーバッグ」\1,900（税込）

商品名のとおり、リュックに変身するショルダーバッグ。このバッグのすごさは、単に背負えるベルトが付いているというのではなく「ショルダーの底部分のファスナーを開けることで、リュックにトランスフォーム」（公式サイトより）するという点。ショルダーとリュック、どちらもシンプルなデザインなので、合わせるファッションを気にしなくてよさそうなのも魅力的です。荷物の量に合わせて、自由に使い分けて。

プチプラとは思えない耐久性

【ワークマン】「コーデュラ(R)ショルダーバッグ」\1,900（税込）

耐摩耗素材の生地を使ったショルダーバッグは、なんといっても耐久性の高さが特長。\1,900（税込）とは思えなさそうなタフな素材感で、内側には豊富なポケット付き。毎日持ち歩くものを入れて、通勤からレジャーまでシーンを問わず愛用できそうなアイテムです。バックルは公式サイトによると「片手でも開けられる仕様」とのことで、手が塞がりがちな場面でも役立ちそう。

トレンドのスポーツMIXを便利なバッグで

【ワークマン】「ハニカムメッシュショルダー」\1,900（税込）

表面のメッシュがスポーティな印象のショルダーバッグ。アクティブなお出かけはもちろん、大人のコーデにトレンドのスポーツMIXを取り入れるのにもぴったりです。コンパクトなサイズ感ながら約11cmのしっかりとしたマチ付きで収納力も期待できそう。さらに公式サイトによると「内側、外側に計4個のポケットが付き、小物の整理も簡単」とのこと。全6色とカラー展開も豊富なので、スタイリングに合う1点も見つけやすそうです。

財布代わりにもなるショルダーバッグ

【ワークマン】「高撥水Dayライフショルダーポーチ」\1,780（税込）

最後におまけとして紹介するのは、デイリー使いしやすそうなコンパクトなサイズの撥水ショルダーポーチ。見た目のシンプルさからは想像できない充実したポケットが魅力で、ストラップ付きなのでポーチとしてだけでなくバッグとしても使えます。「ダブルファスナーポケットは、お財布機能が充実しており、カードポケットを搭載」（公式サイトより）しているので、ちょっとしたお出かけはこれを持つだけでOKになりそう！

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N