スピッツ「あの名曲」リリースから30年…タイアップなしでも「スルスルっと売れた」ナゾと「切ない浮遊感」の正体

「スルスルッと」ベストテンに

「スピッツのロビンソンって知ってる？」という言葉が、しばしば飛び交うようになった。

1995年の春のことだった。1月17日に阪神・淡路大震災（この曲との関係は後述）、3月20日に地下鉄サリン事件が起きた後、言ってみれば、不安で不穏な春だった。そんな空気の中での「スピッツのロビンソン」だったことは、とりあえず先に強調しておきたい。

スピッツのロビンソン、ロビンソンのスピッツ――。スピッツというバンドの「ロビンソン」という曲なのか、ロビンソンというバンドの「スピッツ」という曲なのか、それがまず分からなかった。

そしてスピッツの『ロビンソン』だと知って「文字数が少ない方がバンド名、多い方が曲名」と勝手に法則を作って納得した。しかし、4年後の1999年、ポルノグラフィティ『アポロ』で、その法則は破綻するのだが。

「あさっての方向からやってきた音楽」という感じ。あれよあれよと言う間に、大ヒット。この「あれよあれよ」という感覚は、スピッツ本人たちにとっては「スルスルッ」という感じだったようだ。彼らの本『旅の途中』（幻冬舎）の中にある草野マサムネの弁。

――ところが、「ロビンソン」はスルスルッとベストテンに入ってしまった。 「初登場九位です！」 レコード会社の人から興奮気味に知らされたときは、耳を疑った。

面白いのは、それでいてチャートの首位には立っていないこと。最高位は4位にとどまる。しかし、その分、時代に消費され過ぎなかったとも言え、結果、ロングヒットとなり（年末までチャートに残った）、最終的に売上枚数は150万枚を超える（草野マサムネは前掲書で「スピッツ・バブル」と表現している）。

そんな『ロビンソン』に感じるのは、あれからちょうど30年経った今でも、未だに消費し尽くした、食い尽くした感じがしないということだ。「スルスルッ」とヒットし、そして未だに、解釈しようとすると、手の中から「スルスルッ」と逃げていく曲。そんな不思議な曲なのだ、『ロビンソン』は。

あの大ヒットは何だったのだろうと、今でも思うことがあるのだから。

2人の「TK」とはまるで違う音圧

それでも大ヒットに至った理由について、当時、聴き手として、何となく感じていたことを述べたい。

まずは、繰り返すが、タイトルとバンド名である。スピッツの『ロビンソン』――「すぴっつのろびんそん」。このシンプルさがよかったように思うのだ。

1995年の春の大ヒット（＝チャート首位）、つまりスピッツ『ロビンソン』の首位を阻んだのは、このようなラインナップである。

●trf『Overnight Sensation〜時代はあなたに委ねてる』

●H Jungle with t『WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント』

●L⇔R『KNOCKIN' ON YOUR DOOR』

●Mr.Children『【es】〜Theme of es』

溢れる横文字、長いサブタイトル、そして「〜」「⇔」「'」「【」「】」と何とも記号的。携帯電話もインターネットもまだ普及していない中、買いたてのNECのパソコンで「一太郎」を起動して、半角文字を面白がって打ち込んだテキストのようだ。

そんな中、まずもって「すぴっつのろびんそん」が映えたように思う。

次に、何ともアコースティックで牧歌的なサウンド。1995年の音楽シーンは、「ビーイング系」と2人の「TK」の時代だった。「TK」――ここから数年、シーンを席巻するプロデューサー、小室哲哉と小林武史を指す。

ビーイング、小室哲哉、小林武史、音楽性として共通するところは多くはないが、サウンド面では、その強い「音圧」に共通項があった。

ここで私が「音圧」という言葉に込めた意味合いは、（物理学的定義とは異なり）刺激的な楽器音（ビーイング系でいえば歪んだギター）をぎゅうぎゅうに詰め込んだ後、それらを海外旅行最終日のスーツケースのように（音量上限の中に）圧縮してフタをしたような、ぱっつんぱっつんな耳触りのことを指している。

対して『ロビンソン』は、それらのアンチテーゼという感じのする、牧歌的で平熱のフィーリングに溢れていた。それはまるで、暑苦しい音圧で賑わうチャートの中で「宇宙の風に乗る」（『ロビンソン』のサビの歌詞）ようなサウンドという感じがしたものだ。

タイアップなしで売れた曲

あと、これも重要なことだと思うのだが、大型タイアップが付いていなかったことも、ビーイング系、小室哲哉系を中心に、タイアップありきで動いていた、当時の音楽シーンの中で、特異だったと言える。

厳密に言えば、フジテレビ『今田耕司のシブヤ系うらりんご』という番組の、1995年4月のテーマ曲だったようだが、個人的に、その印象はないし、草野マサムネ自身も、先の本でこう語っている。

――この曲は、フジテレビで毎週月曜日から金曜日の夕方に放送されていた『今田耕司のシブヤ系うらりんご』という番組の四月の月間テーマ曲に採用された。ちなみに「ロビンソン」の翌月のテーマ曲がシャ乱Qの「ズルい女」だった。でも、この番組とのタイアップがきっかけで売れたとは、ちょっと思えない。

――「ロビンソン」の売れ方はかなり変わっていた。人気テレビ番組やCMのタイアップではないし、俺らがテレビによく出ていたわけでもない。どこから火がついて、どうやって燃え広がっていったのか、当事者にはさっぱりわからなかった。

長ったらしい記号的なタイトルの曲が、CMやドラマのタイアップで盛り上がり、その暑苦しいサウンドともに売れるという、一種のパワーマーケティングの中における特異・特区としての『ロビンソン』。

大規模露出装置があれば売れる、とは限らないものの、大規模露出装置がなければ絶対に売れないという音楽シーンの中、タイアップ感に乏しいまま、スルスルッと宇宙の風のように、大ヒットしたさまは、なかなかに痛快なものだった。

長くなったので、ここで一旦まとめてみると、タイトルやサウンド、タイアップ感の無さも、全部、当時のシーンの中で「浮いていた」んだよな。まるで宇宙の風に乗って、地上数百メートルでふわふわしているような。『ロビンソン』は、まずはそんな曲だったように思う。

「ロビンソン」の由来と意味

ただ、大ヒットの要因は、やはり作品そのものにあるだろう。

それでも、作品にまつわるヒット要因を一言でまとめようとしても、また「ふわふわした浮遊感」という締まりのない話になるのだが、ご興味のある向きは、続けて読んでほしい。

まずは言葉について。タイトルと歌詞には謎が多い。このあたりが、先に述べた「解釈しようとすると、手の中から『スルスルッ』と逃げていく」という感覚の根本をなしている。

何といってもタイトル「ロビンソン」。タイにあるロビンソンデパートから取られたと、彼らのベスト盤『CYCLE HIT 1991-1997』で明記されているが、なぜタイのデパートかが分からないし、歌詞の中にも「ロビンソン」の文字は一切出てこない。

プロデューサーの笹路正徳は「ニッポン放送NEWS ONLINE」（07年10月21日）のインタビューで「ロビンソン」の意味についてこう答えている。

――「私にも分からないんですよ。マサムネは新曲を書くと、よく適当な仮タイトルをつけていたんですが、『ロビンソン』もそうで、そのまま正式タイトルになったんです」

また歌詞自体の内容も、分かったようで分からない。その分、ネット上では様々な考察がなされているが（その多くは、かなりシリアスな解釈をしている）、分からないものは分からないのだ。

しかし、逆にいえば、シンプルかつ意味不明なタイトルも相まって、作品全体に、意味から開放された浮遊感のようなものが漂ってくるではないか（それも「がんばれば夢は叶う」的な「意味」に囚われたJポップが多かった中で）。

そして作品の音楽的側面について。私がかねがね気になっていたのは「『ロビンソン』のキーは長調（メジャー）なのか短調（マイナー）なのか問題」である。

音楽の授業で習うように、長調は明るく、短調は暗いとされる。またこれも習うように、1曲の中で、長調パートと短調パートが併存している曲も、ままある。

しかし『ロビンソン』は「長調感」と「短調感」が、全体的に均等にまぶされている中、明るいのか暗いのか、楽曲トータルとしての印象が、何ともはっきりしない、ぼんやりしているのだ。

「切（ない）調」のコード進行

例えばイントロは、メジャー（セブンス）コード（Dmaj7）から始まり、マイナーコード（F#m）で終わる。歌い出しも「♪あたらしい（きせつは）」はメジャーコード（A）で始まるが、「♪（なぜかせつ）ないひびで」で、いきなりマイナーコード（F#m）に落ち着く。

またサビも「♪おおきな（ちからで）」はメジャーコード始まり（D）、「♪（うちゅうのかぜ）にのるー」でマイナーコード終止（F#m）。それでいて、最後の最後の「♪にのるー」はメジャーコード（F#）と、メジャーとマイナー、「長調感」と「短調感」が、まさに均等にまぶされている。

ここで重要なのは、この何ともいえない、どっちつかずな印象がまた、楽曲に独特の浮遊感を与えていること。

結果、脳内に描かれるのは、明るくて暗い、幸福と不幸、希望と絶望がまぜこぜになった、中間的にふわっとした色彩。それをあえて一言でいうならば、歌い出しの歌詞にある「切ない日々」の風景ではないだろうか。

つまりこの曲のキーは「長調」でも「短調」でもない「切（ない）調」というか。

95年1月17日にレコーディングされた

1998年のピークに向けて、ビジネスとして完成されていく音楽市場、CD市場、Jポップ市場から、地上数百メートルのあさっての方向に向かって、宇宙の風に乗ってふわふわする切ない浮遊感でヒットした『ロビンソン』。

最後に。この曲の魅力のそもそもは、レコーディングから発しているのではないかという話をする。

実は、この曲、1995年1月17日＝阪神・淡路大震災の当日にレコーディングされたというのだ。先の笹路正徳インタビューより。

――「みんなで被災地の様子をTVで観ていて『レコーディングどころじゃないな』という雰囲気になったんですが、自分たちはやれることをやろうと、予定通り収録したんです」

テレビに映る暗い、不幸、絶望……マイナーの現実を見つめながら、「やれることをやろう」と明るさ、幸福、希望……メジャーの夢想を込めたレコーディング。その結果、生まれたのが、現実からの切ない浮遊感ではなかったか。

と考えれば、この曲の大ヒットにも、ようやっと納得がいく。だって、その中間的感覚は、1995年1月17日の朝に、私含む多くの日本人が抱えた感覚なのだから。

