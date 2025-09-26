◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に勝って、３試合を残して４年連続となる地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。ドジャースは３０日（同１０月１日）に開幕するワイルドカードシリーズからポストシーズンがスタート。球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を狙う戦いに挑む。

朗希にとっては苦しいシーズンだったことは間違いない。ポスティングシステムでロッテからドジャースに加入。期待通りに開幕から先発ローテに入り、東京ドームで行われた開幕２戦目のカブス戦で先発のマウンドにも上がった。

だが、結果はすぐには出なかった。初登板から６登板連続で白星なし。気づいた頃には５月になっていた。７登板目立った５月３日の敵地・ブレーブス戦でメジャー初勝利をつかんだが、９日の敵地・ダイヤモンドバックス戦の登板を最後に右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入ってチームから離脱した。８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２と、満足のいく数字ではなかった。

８月からマイナーで調整を続けていたが、なかなか調子が上がらずに、先発では５登板で０勝２敗、防御率６・７５。ドジャースは先発が大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンと６人が好調を維持していたこともあって、朗希は今季限定で救援に一時転向することを決断した。１８、２１日（同１９、２２日）とマイナーで救援登板すると、２登板連続で１回無安打無失点で抑えた。２４日（同２５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦でリリーフ登板してメジャーに復帰すると１回無安打無失点。ロバーツ監督が「別人のよう」と驚くほどの成長を見せた。

救援は今季限りの予定。ポストシーズンへはブルペン陣の救世主として期待される。地区優勝という節目を迎えたが、ポストシーズンへ向けて朗希はドジャースナインの中でも特に強い気持ちを持って挑むはずだ。