米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

2021年こそ1ゲーム差で優勝を逃したものの、ここ13年で12度目の地区優勝。試合後にはグラウンド上で歓喜を分かち合った。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組はデーブ・ロバーツ監督のインタビュー映像を公開。「（地区優勝は）とても大きな意味を持つ。これが最初のステップ。彼らの戦いぶりを誇りに思う」とナインを労った。

12勝目を挙げた山本については「ヨシは素晴らしかった。素晴らしいフィニッシュだった。誇りに思うし、彼は我々のエースだ」と絶賛した。



