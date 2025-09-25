エンターテインメントマーケティング株式会社は、ホンダ『FIT』および『FIT RS』の実車ボディカラーを忠実に再現したスマートフォンケースを発売した。

同製品は、愛車のカラーリングに特別な思い入れを持つユーザーをターゲットとしており、日常的に使用するスマートフォンを通じて、車との一体感を深める新たな体験を提供する。

ホンダ『FIT』『FIT RS』実車カラー再現スマホケースの概要

エンターテインメントマーケティング株式会社が新たに展開するこのスマートフォンケースは、ホンダ『FIT』および『FIT RS』の実車カラーを再現することに特化している。一般的なスマートフォンのアクセサリーとは異なり、単なる同系色のケースではなく、まるで愛車のミニチュアが手元にあるかのような存在感を目指して開発された。愛車のボディカラーが持つ鮮やかさや深み、そして繊細なパールやメタリックの輝きを、スマートフォンケースで再現することに成功している点が最大の特徴である。

FIT カラーラインナップのイメージ

自動車用塗料が実現する「リアルカラー」の魅力

本製品の色の再現度は、従来のスマートフォンケースとは一線を画す。一般的なケースの多くは、CMYK（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色）と呼ばれるインクを組み合わせて印刷されるが、これでは自動車のボディカラー特有の鮮やかさや深み、繊細なパールやメタリックの輝きを表現することは困難である。そこで開発陣は、自動車用の塗料とコーティング剤を使用するという独自の製法を採用した。実車のカラー番号を元に塗料を調色し、まるで車両の塗装工程と同様にケースに色を載せることで、印刷では表現しきれない瑞々しい色合いと、本物さながらの質感を再現している。これにより、陽の光の下では実車と同様のキラキラとした輝きや奥行きが楽しめる。

車両ボディ同等の耐久性

このスマートフォンケースは、美しい色彩再現性だけでなく、実用性も重視されている。自動車のボディは、強い日差しや紫外線、雨風、走行中の砂や泥といった過酷な環境に常に晒されるが、色褪せや傷つきに強いのは、自動車用塗料とコーティング剤が持つ強靭な耐候性（たいこうせい：紫外線や風雨に対する耐久性）と防汚性（ぼうおせい：汚れの付着を防ぐ性能）によるものである。本製品も、その「車のボディを守る技術」を応用しており、一般的なケースと比較して日焼けによる変色に強く、摩擦や衝撃からスマートフォンを保護しつつ、汚れも拭き取りやすい防汚性を備えている。メーカーは「愛車を守る頑丈な鎧のように、スマートフォンを保護する」と説明している。

iPhoneからAndroidまで、幅広い機種に対応

スマートフォンケース市場ではiPhone用製品が多数を占める傾向にあるが、本製品はAndroidユーザーにも対応する。iPhoneだけでなく、Xperia、Pixel、AQUOSなど、国内で流通する主要なAndroid各機種にも幅広く対応している点が特筆される。これにより、これまで機種の制約により愛車と同じカラーのケースを諦めていたAndroidユーザーも、この機会に「マイFITカラー」のアクセサリーを手に入れることが可能となった。メーカーは、ユーザーからの強い要望に応える形で幅広い機種対応を実現したと説明している。

『FIT』のロゴラインナップイメージ

豊富なカラーラインナップ

本ケースは、現行の最新型カラーに加えて、前世代のカラーやロゴまで用意されており、ユーザーは自身の愛車の色と当時のロゴを組み合わせることで、よりパーソナルなアイテムを作成できる。主要なカラーラインナップは以下の通りである。

◆ホンダ『FIT』

* プレミアムサンライトホワイト・パール(NH902P)

* プレミアムクリスタルレッド・メタリック(R565M)

* プラチナホワイト・パール(NH883P)

* クリスタルブラック・パール(NH731P)

* シーベットブルー・パール(B645P)

* フィヨルドミスト・パール(BG68P)

* スレートグレー・パール(NH912P)

* ルージュアメジスト・メタリック(RP58M)

* ブリリアントスポーティブルー・メタリック(B593M)

* ミッドナイトブルービーム・メタリック(B610M)

◆ホンダ『FIT RS』

* プレミアムクリスタルレッド・メタリック(R565M)

* プラチナホワイト・パール(NH883P)

* クリスタルブラック・パール(NH731P)

* シーベットブルー・パール(B645P)

* スレートグレー・パール(NH912P)

ユーザーは自身の愛車のカラーコードを確認し、最適な色を選択することが推奨される。

スレートグレー・パールのイメージ

プレミアムクリスタルレッド・メタリックのイメージ

クリスタルブラック・パールのイメージ

価格と購入方法

本製品の価格は5,995円(税込) である。一般的なスマートフォンケースと比較して高価に感じられる可能性があるが、これには自動車用塗料の使用、専門技術による塗装工程、そして圧倒的な色彩再現度と耐久性が理由として挙げられる。メーカーは、このケースが単なるスマホカバーではなく、「愛車へのこだわりと愛着を形にしたもの」であると説明しており、毎日使うスマートフォンに愛車のカラーを纏わせることで得られる満足感を「愛車との一体感を深めるための投資」と位置付けている。

価格情報

項目 詳細 価格 5,995円（税込）

このスマートフォンケースは、エンターテインメントマーケティング株式会社が運営するオンラインストア「muomou SHOP」にて購入可能である。また、将来的にはカーディーラーでの販売も検討されているとのことである。

muomou SHOP ホンダ スマートフォンケースはこちら

https://muo-mou.com/honda

企画・販売元であるエンターテインメントマーケティング株式会社は、神奈川県横須賀市に本社を置き、2020年設立と比較的新しい企業である。スマートフォンケースなどの雑貨商品の製造・販売、およびWEBサービスの運営を手がけている。今回のFIT/FIT RS用ケースは、顧客からの強い要望に応える形で実現したものであり、ユーザーの声に耳を傾ける企業姿勢が伺える。商品に関する問い合わせは、同社サポートメール（support@muo-mou.com）まで連絡することが可能である。

愛車との一体感を高めるアクセサリー

スマートフォンは現代の生活に不可欠な存在であり、自動車もまた移動手段以上のパートナーとして多くの人々に愛されている。今回登場したホンダ『FIT』『FIT RS』のリアルカラー再現スマートフォンケースは、この二つの大切な要素を新たな形で結びつける製品である。愛車のカラーリングに特別な思い入れがあるホンダ『FIT』や『FIT RS』のオーナーにとって、本製品は日常の中に愛車との繋がりを再発見し、より豊かなカーライフを送るための一助となる可能性がある。購入を検討する際は、muomou SHOPの公式サイトで詳細を確認することが推奨される。

リリース提供元：エンターテインメントマーケティング株式会社