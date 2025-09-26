自民党の青山繁晴参院議員（73）が25日、自身のSNSやブログで「総裁選は高市候補に投票すると公表しました」とし、自民党総裁選（10月4日投開票）に立候補した5氏のうち、高市早苗前経済安全保障相（64）を支持することを表明した。



【写真】高市氏は熱狂的虎党！小池百合子氏、福島瑞穂氏らとメガホンを握る

青山氏は、24日に高市氏が議員会館の自身の事務所を訪ね、会談したことを明かした。「青山繁晴事務所から党員になってくださっている主権者のみなさんも、ご自分の頭で考えていただくために、5人の候補者のさまざまな演説会、記者会見が一巡して、それをご自身の眼と耳で確認していただきたいと考えていました。わたし自身も、先入観なく公平に、5人の主張や人となりを拝見、拝聴しました」と説明した。



その上で「主権者である党員にも、自律して議員投票をいたすわたしにも、その時間が不可欠でした。そして、日本の郵便は配達に時間が掛かるようになってしまっていることを考慮すると、『必着』とされる10月3日の党員投票（郵便による投票）の〆切までにちゃんと自由民主党本部に届くように考えねばなりません。これら両面からすると、あくまで参考でありますがわたしの姿勢を公表するには、今日9月25日の午後がほぼ唯一のどんぴしゃタイミングでありました」と、高市氏支持をこの日、公表した経緯をつづった。



