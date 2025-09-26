人気映画の舞台になっても「乗客ゼロ」…復旧には【10億超】ローカル線の「厳しすぎる現実」

「被災による復旧見送り」このローカル線廃止の口実は止められない？

鉄道の路線廃止の理由として圧倒的に多いのが赤字によるもの。ただし、路線によっては廃止を決定づける要因が別に存在する場合も少なくない。それは大雨や地震などによる被災だ。

貨物線やモノレールを除き、06年以降の20年間で廃止となった25路線・区間のうち、被災が原因なのは8例。86〜05年の59路線・区間中2例に比べると大幅に増えている。

なかでももっとも新しいケースは、24年4月廃止のJR根室本線・富良野―新得間。16年8月の台風10号により東鹿越―新得間で橋梁流出や線路の土台となる路盤の流出など甚大な被害が発生。JR北海道も復旧を早々に断念している。

この区間は狩勝峠を越えて富良野方面と十勝地方と結ぶ、道内の鉄道の大動脈だったが、それは過去のこと。1981年に南千歳と新得の間に石勝線が開業し、その存在意義を失ってしまう。

根室本線・富良野―新得間の1日あたりの利用状況を示す輸送密度は、15年度の時点でわずか152人（JR北海道『平成27年度 線区別の収支状況について』）。これは同社管内では当時4番目に少ない区間で、さらに少ないワースト3の区間は先に廃止を迎えている。つまり、被災しなかったとしても廃止になっていた可能性は極めて高い。

高倉健の主演映画で人気スポットになっても…

廃止まで代行バスが運行されていた東鹿越から先の区間には、高倉健さん晩年の主演映画『鉄道員』（99年公開）の舞台になった幾寅駅（※劇中では幌舞駅）があり、人気スポットになっていたが、観光客の多くは車で訪問。沿線の高齢者や高校生が利用する程度で、新得は学区が違うことから狩勝峠を越える通学客は皆無。そのため、青春18きっぷの利用期間以外は峠越えの乗客が0人になることも珍しくなかった。

そもそもJR北海道の24年度の営業利益マイナス482億円、営業利益率マイナス30.9％は、JRグループ6社の中では最下位。ここ数年で多少改善されたとはいえ、以前から厳しい経営を強いられており、利用客のいない路線に復旧の必要性を見出すのは難しいだろう。

実際、21年4月には、JR日高本線の鵡川―様似間の116kmが廃止されたが、その決定打となったのも16年8月の台風17号による海岸線の路盤流出だ。もともと15年1月、爆弾低気圧による高潮で海沿いの一部区間の盛土が削られてしまい、鵡川より先は不通になったまま。復旧には沿岸部の抜本的な護岸工事が不可欠だったが、その中でのさらなる被害が追い打ちをかけたわけだ。

ローカル線復旧に年間13億4000万円の負担が

JR側は当初から沿線自治体に復旧費用の一部負担を求めていたが、二度の被害で86億円に膨らんでしまい、これとは別に「最小限の防災対策及び土木構造物の老朽対策費」として53億円が必要と示していた。仮に復旧していたとしても各自治体は年間13億4000万円の負担が必要で、財政的に潤沢とはいえない沿線7町にとってはあまりに大きい。

その後、路線を大幅縮小して途中駅からの復旧、線路・道路上の両方で走行可能なDMV（デュアル・モード・ビークル。23年3月から徳島の阿佐海岸鉄道が導入）、線路跡を専用道路化したバス高速輸送システムのBRTの各案が検討されるもいずれも断念している。

ただし、廃止になった被災ローカル線がBRTとして生まれ変わるケースは珍しくない。

東日本大震災で壊滅的被害を受けたJR気仙沼線の気仙沼―柳津間は12年12月、JR大船渡線の気仙沼―盛間も13年3月にBRTに転換して復旧。さらに17年の平成29年7月九州北部豪雨で不通となったJR日田彦山線の添田―夜明間も23年8月、鉄道時代の発着駅であったJR久大本線の日田駅と添田駅を結ぶ形でBRTの運行が始まっている。

BRTの場合、改修は必要でも既存の鉄道設備を転用でき、保守の手間が大幅に軽減されるので運営にかかるコストは鉄道の約10分の1に圧縮可能。バスなので1本あたりの輸送力は鉄道に劣るが、状況に応じて簡単に増やすこともできる。

だが、一定以上の利用客が望めないとBRT化も難しい現実がある。

後編記事『増加する鉄道の【路線廃止】…知事の「批判」から“奇跡の復活”まで…ローカル線存続の現場で起きていること』では引き続き、被災ローカル線が抱える問題をお伝えします。

【つづきを読む】増加する鉄道の【路線廃止】…知事の「批判」から”奇跡の復活”まで…ローカル線存続の現場で起きていること