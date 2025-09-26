アメリカの大学教授がかつて語った「大学教育の残念な現状」と「アメリカより日本の大学の方が良く見える」理由

「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか？ それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか？」

進化生物学者の間で20世紀から大論争を繰り広げられてきた命題をめぐるサイエンスミステリーの傑作、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』が発売されました。

※本記事は、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

引き継いでいくもの

私が最初の勤務先である静岡大学にいた1990年代、同じ学科の同僚にグールドの弟子がいた。私たちは彼をロブと呼んでいたので、ここでもその名で呼ぼう。ロブは、ハーヴァードのグールドの研究室で学位を取ってから、ドイツで2年過ごしたのち、静岡大学に赴任したのである。

海洋環境と生物の多様性変動の関係を、介形虫などの微小な化石や計算機シミュレーションを使って調べるのが彼の研究だった。それから4年後にコーネルの研究所に職を得て日本を去るまで、ロブは妻とともに大学の古ぼけた宿舎で、『バスカヴィル家の犬』みたいに大きくて黒い犬と暮らしていた。

当時の私の上司がロブの兄弟子と懇意だったため、兄弟子はたびたび米国からロブを訪ねてきたが、師のグールドは静岡に来たいと言いつつ、結局その機会は訪れなかった。グールドの没後、ロブは師グールドの追悼論文集や、回想録などの企画、編集をしている。

ロブによれば、「スティーブはいつも忙しくて、議論の時間を確保するのに苦労した」という。著名人をひと目見ようと研究室に押し寄せる学生たちにブチ切れたグールドが、「私は観光名所じゃない」と叫んだ話もあるらしい。

当時グールドは、米国の高等教育に多くの問題と危機感を感じていた。来日したグールドが東京で講演した時、聴衆の一人から、「日本では大学入試が終わると勉強しなくなるが、米国の大学生は厳しく勉強させられる。日本の大学も米国のようにすべきだと思うがどうか？」と問われた際、日本の状況は良く知らないが、と前置きしたうえで、「米国を過大評価してはならない、私には逆に日本の大学の方が良く見える」と答えていた。

オハイオ州の小さなリベラルアーツ・カレッジで丁寧かつ親身な学部教育を受けたグールドにとって、大規模なハーヴァードの学部教育は、粗雑で効果もあまり期待できないものに感じられたらしい。実際グールドはこう書いている。「多くの主要な研究大学の学部教育の残念な現状に対して、私たちは大きな責任がある。自分の評価を常に意識している研究者にとって、学部の講義をすることに何のメリットもない」。

しかしロブによると、グールドは講義に並外れた情熱を燃やしており、講義を休んだ日は、癌の病状が極度に悪化した人生最後の学期以外にはないはずだという。それも脳の手術と化学療法のために二つの講義を休講にしただけで、その補講にもこだわり、最後の講義を行ったのは亡くなるわずか10日前のことであった。

講義には学生によるディスカッションが含まれるため、サポートする多数のティーチング・アシスタントの大学院生が配置されていた。また試験はグールドとティーチング・アシスタントが共同で作成した小論文形式のもので、採点も共同で行ったという。

ロブによれば、自身のエッセイや著書も活用したグールドの生命史の講義は、初めのうちは学生からの評価も高かったが、晩年には難易度が増し、基礎知識のない学部生には、ついていくのが難しいものになったそうだ。むしろその講義は、講義をサポートしていた大学院生のティーチング・アシスタントにとって有益だったという。

なお第一章で『ワンダフル・ライフ』を巡る論争に判定を下したロソスは、ハーヴァードの学部生時代にグールドの講義を受けている。

グールドの弟子たちはみな、グールドの教育スタイルと理念を身に着け、実践できるようになり、教職かどうかにかかわらず、様々な業種でそれを活かしているとロブは言う。日本では言葉の壁よりも、授業形式の違いやティーチング・アシスタントが足りない方が問題だったが、少なくとも私の記憶では、ロブの授業は多くの学生たちに人気があり、慕われていた。本書に登場した研究者の中にも、学部生時代にロブの授業を受けた者がいる。

グールドの『ワンダフル・ライフ』は、バージェス動物群の風変わりな化石や、進化史の動画再生や、進化の偶発性を巡る議論の、今なお定番の引用元である。一方、それに比べてあまり注目されていないが、この著書では一見無関係な、研究・教育はどうあるべきか、師と弟子の関係はどのようなものか、という話が熱く語られている。

唐突に主旨と異なる話題を突っ込むグールド特有の文体のせいで、恐らく見過ごされているのだろうが、そこに記された研究と教育の理念には、進化と同じく、次世代に遺産を伝える祖先──子孫の系譜とその歴史、そしてその制約を重視する考えが反映されている。

「多くの学生がシステムを理解していない。彼らは、一般的な評価が高いからとか、好きな街にあるからという理由で、その大学を志望する。それは大間違いだ。あなたが志望するのは、特定の人と仕事をするためなのだ」

この『ワンダフル・ライフ』に記された忠告は、むしろ現代日本の学生や、大学経営に関与する企業人に聞かせたほうがよいかもしれない。今の日本の大学・大学院は、その是非は別として、当時の米国や英国の大学を手本に進められた改革の結果のはずだからだ。

それから、将来何かの分野で研究に関わりたいと思っている高校生や大学生には、次の文章が参考になるかもしれない。

「大規模で資金力のある研究室が、特定の問題を解決すべく専念しているような分野では、学生は独立性をすべて捨て、指定されたトピックに基づいて論文を書かねばならない。一方、古生物学のようにもっと穏やかな個人主義の分野では、トピック選びにかなりの自由が与えられ、学生独自の研究プロジェクトを完成させることができる」

しかしいずれの場合であれ、恐らく歴史、つまり系譜とその制約を重視するがゆえに、グールドにとって指導教員と学生の関係は、ギルドの徒弟制度のようなものであった。

米国の場合、指導教員は大学院生のために学費や生活費を支援する助成金を確保しなければならない。ではその見返りとして指導教員が学生から受け取るものは何か。学生の労働力が必要な分野ならそれが見返りだが、そうでない分野は代わりに何を得るのか。

「その答えは、奇妙に思えるかもしれないが、系譜の意味での忠誠心である……（中略）……私はノーマン・ニューウェルの教え子であり、私がこれからすることは、私が生きている限り、すべて彼の遺産として読み継がれていくだろう。私は喜んでこの伝統を受け入れ、忠誠を誓う。それは抽象的な賞賛が欲しいからではない。昔の徒弟制度のように、次の世代で私が利益を得る番になるからである」

私はこの徒弟制度の考え方に同意するわけではない。知の系譜はツリーではなく、網目だと思うからだ。またそれはたぶん米国と違ってまだ日本の指導教員には、大学院生の学費や生活費の助成金調達の任務がないからだろう。学生にとって、私は広大な知的ネットワークの節点の一つに過ぎない。

知に流派は不要。知を受け継ぎ、改良と創造を加え、着想と挑戦と成果を楽しむ相手は、あらゆる世界に開かれていると思う。

しかしそれにもかかわらず、学生はあなたが業績を挙げるための使い捨てのソルジャーではないという意識、それから次世代に知を伝え、次世代がその上に自分の知らない新しい何かを築くことに、自分が何らかの喜びを見出す──この教育と研究の伝統と、その歴史の継承を大切にする考えは、グールドの主義を全面的に支持したいと思う。

＊

