鑑真は「永遠の生命」が欲しかった！？…５回失敗、失明をしても日本を目指した「本当の理由」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈寺院で石像によじ登ったり大声を張り上げたり…「信仰心」がない中国人の宗教観の真相〉に引き続き、鑑真来日の謎について詳しくみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

鑑真渡来の謎

この頃、日本の奈良時代から平安時代初期にかけては、鎮護国家を目指し、仏教を通した日中間の交流が花開いた。日本が中華文明の仏教文化を積極的に吸収したのだ。

日本の仏教伝来に関連して、私は長い間、二つのことに疑問を抱いていた。一つ目は、鑑真和尚（688年〜763年）来日の謎である。

唐代の首都は内陸部の長安（現・陝西省西安）だったが、太平洋の海側に近い揚州に副都を置いていた。その揚州の大明寺の住職だったのが、鑑真である。

江沢民元主席の故郷としても知られる揚州を訪れて驚いた。大明寺は町の中心に鎮座していて、揚州はさながら大明寺の城下町だ。休日とあって、寺へ続く堀を渡る橋の前から「人山人海（レンシャンレンハイ）」（黒山の人だかり）。係員が「橋が壊れるからそんなに大勢で渡らないで！」と、マイクでがなっていた。

そんな偉大な寺院の住職として君臨し、4万人以上に授戒を行った南山律宗の継承者が、鑑真だったのだ。

言ってみれば、当時の中国仏教界のスーパースターだ。そのような大御所が、なぜ東の辺境の日本まで「下って」きたのか？ 現在にたとえるなら、米大リーグを代表する著名監督が、日本の高校野球の監督に転身するようなものだ。

しかも鑑真は、周囲の強い反対をはねのけて密航し、五度も失敗して失明。六度目にしてようやく日本に辿り着いたのだ。そこまで「中国仏教界のスーパースター」を辺境の地に執心させた理由は、何だったのか？

大明寺で関係者たちにも聞いてみた。「中日友好のためでしょう」という答えが多かったが、それは社交辞令。一つだけ納得がいったのは、「当時の中国仏教界は相当荒れすさんでいて、鑑真和尚は嫌気がさして新天地に渡ったのではないか」という見方だった。

鑑真は753（天平勝宝5）年の暮れに屋久島に漂着し、翌754年2月に奈良の平城京に到着。聖武上皇や孝謙天皇の歓待を受け、東大寺を住居とした。そこから東大寺大仏殿に戒壇を築き、上皇以下約400人に菩薩戒を授け、759年に唐招提寺を建立。日本の仏教文化に絶大な影響を与えて、763（天平宝字7）年、唐招提寺で永眠した。享年76。

私は唐招提寺を改めて訪れた。直前まで降っていた雨がやみ、新緑の香り漂う静謐な雰囲気の境内を、金堂、講堂、鼓楼……と巡る。

東手で小さな「国宝展」が開かれていて、入り口で中国人の老婆が係員ともめていた。現金200円しか受けつけず、スマホ決済不可というので、現金を持参していない老婆は入れなかった。

それで私が、200円を払ってあげた。すると老婆は展示場内で、鑑真に同行して渡日した唐工たちが拵えた国宝の数々を、一点一点丁寧に解説してくれた。聞くと、唐代仏教を専門とする研究者だとのことで、すでに退職して悠々自適の生活を送っているという。

そこで私は、「鑑真の謎」をぶつけてみた。すると老婆は、即答した。

「鑑真は、蓬莱（伝説の東方の国）にあるとされた不老長寿の薬を求めたんだと思うわ。当代随一の薬草博士でもあったから。日本には仏教と共に、漢方の薬草学の知識も授けたのよ」

つまり鑑真は、「永遠の生命」が欲しくて渡日したというのだ――もし真説なら、意外に「俗世の人」だった可能性があり、急に親近感がわいてきた。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」