選手兼任監督となってうれしい初勝利だ。「大和証券Mリーグ2025-26」9月25日の第1試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）がトップ。試合後は19日にデビュー戦勝利を挙げた、新人の永井孝典（最高位戦）らの名を挙げ、感謝を口にした。

【映像】華麗に決めた！亜樹、逆転の一発跳満ツモのシーン

この試合は東家から渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、BEAST X・下石戟（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、亜樹の並びで開始。亜樹は東2局2本場、カン8索待ちのテンパイを即リーチとすると、山に1枚だけ残っていた牌を一発ツモ。満貫のアガリでトップ目に立った。さらに東3局1本場も満貫をツモ、持ち点は4万点を超えた。

南2局2本場、下石に親満貫をツモられ亜樹は2着へ後退。しかし南3局1本場、亜樹に再逆転のチャンスが到来した。阿久津のリーチに危険牌を勝負し、2・5索と3索の三面張でリーチ。これを一発でツモり、リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・裏ドラの1万2000点（＋300点）が完成、再びトップ目へ浮上した。このまま逃げ切って今期個人初トップ、監督としてもうれしい初白星となった。

勝利者インタビューではまず「よかったです、ホッとしました」と白い歯を見せた。この日はチームのパブリックビューイングが開催されており、会場のファンにもカメラ目線で「ありがとうございます」と一言。先週は新加入の永井、そして内川幸太郎（連盟）がそれぞれ今期初トップを獲得し、監督としての采配も上々。これに話題が及ぶと「そうですね、勢いをつけてもらった」。南3局1本場の跳満については「（ツモった牌の）順番がよかったですね、裏も乗ってくれて、出来過ぎでした」。

リーグでも異例の選手兼任監督については「両立できるか難しいとは思うのですが、きっちり自分のできることをやりたいと思っています。チームとしては永井さんに早く馴染んでもらいたい。いい麻雀を打っているという評価もいただいているので、チームがまとまって勝利に近づければ良いと思います」と真摯にコメント。

選手としての初勝利は、監督業への大きな追い風。いずれの立場でも全力を尽くす亜樹にファンからは「よかったよ」「亜樹さん選手と監督おつかれさま！」「応援しています！！！」「監督らしいコメントいいね」と応援や期待の声が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）4万7400点／＋67.4

2着 BEAST X・下石戟（協会）4万400点／＋20.4

3着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）3万100点／▲9.9

4着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）−1万7900点／▲77.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

