『パワプロ』実写ドラマ 鈴木福、“らしい”赤白ユニフォーム姿 場面カット＆あらすじ公開
俳優の鈴木福が主演を務めるABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（深0：24 ※関西ローカル）がきょう26日から始まるのに先立ち、場面カットとあらすじが届いた。
【場面カット】怪しげにほほ笑む姫野カレン（おぎのさな）
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズを初めて実写化した今ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じる。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に挑む。
西野のライバルであり、西野と同期入社の新人ながら、親会社の御曹司で営業成績は常にトップ、マドンナの山咲も虜（とりこ）にしてしまう超完璧人間・猪狩守を松本怜生が演じる。このほか、西野の同僚であり、「○○やんす！」と一風変わった語尾で話す矢部明雄役を、阿久津仁愛。新人教育係のマドンナ的先輩の山咲花子役を、新谷あやか。西野と同じ会社で、人知れず西野に想いを募らせている姫野カレン役を、おぎのさな。
猪狩守の弟、猪狩進役を、黒瀬南。突然西野の前に現れ、オペを施す怪しげなドクター・ダイジョーブ博士役を、今野浩喜。たこ焼き居酒屋・阿畑の店主で、ザ・関西人の阿畑やすしを福田転球。西野のもとに突然現れ、じっと目を光らせる…神出鬼没の謎の男・影山秀路を岡田義徳が務める。
場面カットでは、鍵となる野球ゲームに興じたり、『パワプロ』らしい赤と白のユニフォーム姿となったりしている鈴木や、スーツを着こなした松本の姿が公開されている。それぞれのシーンからも、個性豊かなキャラクターが登場することがうかがえる。
【あらすじ】
今回の激戦の舞台は忙しない現代社会！主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム“パワフル社会人”を発見。その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲、と個性豊かな面々と出会う。昼休みに何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチを入れると、不思議なことが…。なんとそこには、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリ。そして、自分の能力も丸裸に…。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まる。
