ICEx、初冠番組『愛されICExの作り方』10・20放送スタート 8人が“愛”に挑む「とことんキュンキュンを狙っています」【コメント全文】
8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の“愛”をテーマにしたBSフジ初冠番組『愛されICExの作り方』（毎週月曜 深0：00）が、10月20日から放送される。初回は、オアシズ・大久保佳代子がゲストとして登場する。このほど、メンバー全員の収録後コメントが公開された。
【写真】初々しい！初回ゲストの大久保佳代子と笑顔を見せるICEx
同番組は、さまざまな恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。記念すべき初回の舞台は、老舗・山本山の旗艦店「ふじヱ茶房」。初めてのロケに緊張しながらも、プライドをかけて繰り広げる勝負に、笑いあり胸キュンありの予想外の展開が続出。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”がついに開幕する。
■ICEx収録後コメント
【志賀李玖】
初の冠番組＆MCでとても緊張しながらも頑張りました。今まであまり経験したことのない内容で、本気で相手をキュンとさせつつ、そしてバラエティ力も求められる難しさを知りました。でも、大久保さんや周りの方のサポートがあったからこそ新しい発見もありました！ICExの初冠番組をもっと盛り上げていってたくさんの方に見てもらえたらうれしいし、ライブなどでも、ここで鍛えあげたものを活かしていけたらいいなと思います!!
【中村旺太郎】
ICEx初の冠番組!!!本当にめちゃくちゃうれしいです！これまでの番組で培ったバラエティ力を発揮する時がついに来たと思うと、緊張よりワクワクが圧勝していました。初回の収録はみんながガッチガチに緊張している様子を横目にシンプルにバラエティを楽しませていただきました！僕たちのハチャメチャワイワイな様子だったり、企画に真面目に取り込む姿だったりを見て、皆さんには胸をときめかせてもらいたいと思います！これから『愛されICExの作り方』よろしくお願いします!!!
【阿久根温世】
初めての冠番組ということで、とても緊張しましたが同時にワクワクも感じていました。ICExだけでやる安心感もあって、今までのバラエティー番組よりラフな気持ちで出来ました。今回はキュンキュンをテーマに、自分らしさを出しながらも、とことんキュンキュンを狙っています。ぜひそこを見てもらいたいです！ライバルは八神です!!
【千田波空斗】
ICExの初冠番組が決まったときは本当にうれしすぎて、まさにサプライズでした！収録の日は前日からめちゃくちゃ緊張していました。僕はメンバーの中でも演技経験が浅いので、「どうしよ〜！」ってずっと焦っていたんです。でも、メンバーの演技が本当に上手で頼もしくて、その姿に刺激を受けて一気にやる気に火がついて、最後はちゃんとやりたいことができてホッとしました。これからの収録もとても楽しみです！次は初回の経験を活かして、もっともっと頑張りたいです！
【筒井俊旭】
初の冠番組、ワクワクと同じくらい緊張していました（笑）今まで、あまり得意としていなかった胸キュンに全力でチャレンジしました！思ったようにいかなくて、人をキュンキュンとさせるのって難しいなって実感しました。
ICExだけのバラエティなので、どうやったら盛り上げられるか、面白くできるか、いろいろ挑戦していきたいです！
この番組を通して、僕たちの自然体をたくさん届けていきたいですし、皆さんを全力でキュンキュンさせたいです！
僕たちのかっこいい一面に注目してください！
【山本龍人】
自分たちだけの冠番組を持つことはずっと夢だったので、番組ができたことを聞いた時は本当にうれしかったです！
初回の撮影はみんなガチガチに緊張していたけれど、ゲストの大久保さんの大きすぎる力も借りて、一生懸命くらいつきましたので、僕たちのバラエティと真っ向から全力で臨んでいる姿をぜひ楽しんでいただけたらと思います。
この番組を通してICExのいろんな一面をたくさんの方に知ってほしいですし、僕たちももっとバラエティ能力を磨いて成長し、今まで以上に愛されるグループになれるよう頑張ります！これからの僕の頑張り、見届けてください！よろしくお願いします!!
【竹野世梛】
初の冠番組でとても緊張したのですが、自分なりに頑張れたんじゃないかなって思います！あとメンバーのみんなが想像力豊かでびっくりしました。特に八神には驚きました！（笑）この番組を通していろんな方にICExを知ってもらってもっともっと愛してもらえるように、僕らも精一杯頑張りたいなって思います!!そして次回からもより良い結果が残せるように全力で頑張ります!!
【八神遼介】
初冠番組の初めての収録。画面越しでも伝わってしまうぐらいとても緊張してしまいました！こういった企画をなかなかすることがないので、探り探りだったのですが、大久保さんからアドバイスをいただけて、なんとなく「こういった感じで行けばいいんだ！」という感覚もつかめました！この番組を通してバラエティ力もキュンキュンアドリブ力もつけていけたらと思います。次回はもっとリラックスして準備万端で臨めればと思います！
