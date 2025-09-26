¡ÒÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ÎÏÃ¡Ó35Ç¯Íè¤Î¿Æ¸ò¡Ä¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤¬¾Ú¸À¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï¿ÀÍÍ¡×
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÄ¹ÅèÌÐÍº¡¦ÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ò¼Å¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¡Ê78ºÐ¡Ë¤À¡£¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÆ°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¡Ö¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¡¢35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Î¾Ú¸À¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½¡£
µð¿Í¤Î¡¢µð¿Í¤Î¡¢µð¿Í¤ÎÄ¹Åè¤Ç¤¹
ËÍ¤Î¿ÆÉã¤ÏÊªÀÅ¤«¤ÊÃË¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1959Ç¯6·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤ÎÅ·Í÷»î¹ç¡£4-4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢ºå¿À¤Î¥¨¡¼¥¹Â¼»³¼Â¤µ¤ó¤«¤éÊü¤Ã¤¿·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Î¤Á¤Ë´ÆÆÄ¤´ËÜ¿Í¤«¤é¡ÖÁ°¤ÎÈÕ¤Ï°¦ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥È5ËÜ¤òËí¸µ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¿²¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ÆÆÄ¤Ï²¿ÅÙ¤â´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À¤¬¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿ÀÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤·¤«¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¤¹¤´¤¤¡£¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤Û¤ÉËü¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¿Í¤ÏÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÀÍÍ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè°ì¼¡À¯¸¢ÂàÇ¤¸å¤Î¡¢¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¿¼ß·¹°¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢´ÆÆÄ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤Ç¤¹¡×
¶½Ê³¤È¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢¤´°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤»¤ó¤À¤µ¤ó¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡º£ÅÙ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤éÃÄ²ôÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤Ï±ÑÍº¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¡×¤È¼ª¤òµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò½ñ¤¤¤¿»æ¤ò´ÆÆÄ¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¥á¥â¤ò¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ý¥±¥Ã¥È¡×
¤¤¤¤Ê¤ê¤ªÆÀ°Õ¤Î¡Ö±Ñ¸ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ò¸ò¼Îá¤È¤â»×¤¨¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÍâÆü¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÄ¹Åè¤Ç¤¹¡×¤È¼«Âð¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿Ì¼¤¬¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Öµð¿Í¤Î¡¢µð¿Í¤Î¡¢µð¿Í¤Î¡×¤È3²ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
OB¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×
½Ð²ñ¤¤¤«¤é2½µ´Ö¸å¡¢ËÍ¤ÎÍ§¿Í¤ò¸ò¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÄ¹ÅèÌÐÍº¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¡¢ÂÇ¤Ä½çÈÖ¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ú¥°¤òÃÏÌÌ¤ËÍî¤È¤·¡¢¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÃ¼¤¬»Ø¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¥ª¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Î½çÈÖ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê100±ß¶Ì¤òÃÏÌÌ¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÃ¯¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ï¾È¤ì±£¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö100±ß¶Ì¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¿Í¤¬ºÇ½é¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Ë¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊOB¡£¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¤â²æ¡¹¤â¡ÖOB¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢°ì½ÖÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2ÉÃ¸å¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×
¤³¤ì¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ì¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·ºÍ¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤Î¸å¡¢·î¤Ë2²ó¤Û¤É¥´¥ë¥Õ¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥³¥¢¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢8ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Î2ÂÇÌÜ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È»öºÙ¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥ó¤ò³Ð¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÅÁÀâ¤ò»ý¤Ä´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢µ²±ÎÏ¤Ï¾ï¿ÍÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¼ê¤ÇÆ¬¤òÀö¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ò¥²¤òÄæ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤¢¤ì¤Û¤É¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ÄÈ¬±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±Ä¶È³«»Ï¤Î30Ê¬Á°¤ËÆþ¤ê¡¢³«Å¹¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÉ÷Ï¤¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ê¤ÇÆ¬¤òÀö¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ò¥²¤òÄæ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥Û¡¼¥à¥é¥ó¸å¤Ë¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯Ç¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤ÎÃë¿©µÙ·Æ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÏµûÄê¿©¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´ÈÓ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼¥»¥Ã¥È¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±¹Ô¼Ô¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¤¿·ä¤Ë¡Ö¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤³¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÍÆ´ï¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¥ë¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥¯¤ê¡£ÍÆ´ï¤ò¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Íß¤·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡£
Å·ºÍ¤æ¤¨¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥ë¥Õ¤Îµ¢¤ê¡¢¡Ö¶äºÂ¤ËÆüËÜ°ì¤Î¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¤ò½Ð¤¹¶¾Çþ²°¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¢¤½¤³¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¤Û¤«¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¶ÃíÊ¸¤¹¤ëÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤ª¤«¤ß¡¢¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¡£¤¢¤È¡¢²¶¤Ï¤«¤ÄÐ§¡×¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¤Î¤´ËÜ¿Í¤Ï¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤«¤ÄÐ§¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µ¤ÇÛ¤ê
¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇ´é¤Ï¸¬µõ¤Çµ¤ÇÛ¤ê¤ÎÊý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ýÊÊ¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¤½¤·¤ÆÂ¾¿Í¤Î°¸ý¤òÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬¤É¤ì¤À¤±¿¶¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦±½¤ÏÉ÷¤ÎÊØ¤ê¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¤§¡×¤ÈÎ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µã¤±¤ëÏÃ¤Ë¤â»ö·ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥á¸µ¤ÇÀìÂ°¹Êó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾®Ëó¿Ê¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈOK¤¬½Ð¤Æ´ÆÆÄ¼¼¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡Ö±ó¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ïµã¤Êø¤ì¡¢»ä¤âµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¿ÀÍÍ¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´ÆÆÄ¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç°¦Ì¼¤¬ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë
´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤Îµ¢¤ê¤Ë¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¡Á¡×¤È¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹½÷¤Î¤Ï¤ë¤«¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¢Áö¤êÊý¤¬¡£Éª¤ÈÏÓ¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤Ï±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤ÇÅÌ¶¥Áö¤âËè²ó¥Ó¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢2°Ì¤Ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ì¼¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤ÏË«¤á¤Æ°é¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìÌÐ¤À¤±¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡Ú¼î¶Ì¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍºÅÁÀâ¡Û¡Ö´ÆÆÄ¡¢¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤Ï¡©¡×¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¤Î3¤Ç¤¹¤Í¡×¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤¬µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡Ò¿ÀÍÍ¤È¤Î35Ç¯¡Ó¡Ù¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤¬¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÍÊÁ¤Èµã¤¤¤Æ¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
