■MLB ダイヤモンドバックス 0−8 ドジャース（日本時間26日、チェイス・フィールド）

ドジャースが敵地でのダイヤモンドバックス戦で快勝し、4年連続の地区優勝を果たした。大谷翔平（31）は第3打席（4回）で、キャリアハイに並ぶ54号2ランを放つなど、5打数1安打2打点で勝利に貢献した。

地区優勝マジック1で迎えた一戦は、山本由伸（27）が今季30度目の先発マウンドに立ち、6回（94球）4安打、無失点の好投。今季開幕投手を務めた山本は、先発陣で唯一ローテーションを守り続け、チームトップの12勝目、防御率2.49で締めくくった。

打線は2回にF.フリーマン（36）が22号ソロを放つと、A.パヘス（24）の2者連続弾となる27号で2−0。さらに2死満塁でM.ベッツ（32）の2点タイムリーで4−0と山本を援護した。

大谷の第1打席は先発J.ビークスに対し中飛、第2打席はN.クリズマットを相手に空振り三振。だが、1死三塁で迎えた4回は、少し泳がされた体勢だったが低めのチェンジアップを振り抜き、右中間へ4戦ぶりの54号を放った。滞空時間の長い飛距離123.7mの2ランで今季101打点をマーク。100打点超えは2年連続で自身3度目（21年、24年、25年）となった。4回はフリーマンのこの試合2本目となる23号2ランも飛び出し、8−0と大量リード。

山本の立ち上がりは、先頭打者を見逃し三振に仕留めると、2番K.マーテイを一ゴロ、23年新人王のC.キャロルを空振り三振で3者凡退。3回は先頭に四球を与え、G.ペルドモにヒットを許すなど1死一・二塁のピンチを招いたが、後続を打ち取った。4回も四球、ヒットとD.ラッシング（24）の捕逸で2死二・三塁としたが、T.タワを3球三振で得点を与えず。

5回は3者凡退、6回は強打者のキャロル、4番モレノを2者連続三振。次打者にヒットを打たれたが、最後は中飛。この日は6回（94球）を投げ、4安打、7奪三振、2四球の無失点と、重要な一戦でエースとしての役割を果たした。

リリーフ陣は、7回はT.スコット（31）が3者凡退。8回はW.クライン（25）は2死三塁も見逃し三振で切り抜ける。9回はA.バンダ（32）が無失点リレーを決めて、崩れることなく地区優勝を果たした。