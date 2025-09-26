《第二次大戦》ある海軍中佐一家の「家計簿」でわかった、1940年代の「日本」のリアルすぎる「暮らし、生活、世相」【教科書ではわからない】

海軍中佐一家の生活実態を昭和戦前期の時代背景と絡めて再現したノンフィクション作品『ある海軍中佐一家の家計簿 新装版』(小泉昌義著、光人社NF文庫)がいま話題だ。

この本の主人公は小泉義雄中佐と菊子夫人とその子供たち。戦時下に子供４人を抱えての転居は７回に及び、月給268円のうち宴会などの交際費は21円、家賃30円……。

諸手当はそれなりに多いが、出費もかさむ海軍中佐一家の家計簿からは、教科書や歴史書ではわからない当時の世相と人々の細かな喜怒哀楽が伝わってくる。

そんな貴重な記録から一部抜粋・再構成してお届けする。

敗色濃厚の戦時中、気を吐く駆逐艦「雪風」艦長の寺内正道中佐

クラス会も以前は一流料亭と決まっていたが、昭和十九(1944)年三月に都内の料亭等はほとんど閉鎖されたこともあり、また飲んで騒ぐ雰囲気でもなくなり、もっぱら海軍省内の食堂が会合場所に定着していた。

話題にするのは差し障りのないことで、クラスの藤村義朗中佐が駐独大使館付海軍武官補佐官として何か密命を受けているらしいとか、クラス一の豪傑といわれる寺内正道中佐が駆逐艦「雪風」艦長として張り切っているらしいといったことが話題になった。もう艦隊勤務を願い出ても乗る軍艦がなくなっていた。

同期生の死やかつて乗艦した軍艦の沈没などが次々と漏れ伝わってきた。

元首相である岡田啓介元海軍大将の息子で、クラスの事実上のヘッドであった大本営参謀の岡田貞外茂は、十二月末に作戦連絡の途上にマニラ付近の上空で戦死した。兵学校一号のとき同じ二分隊で彼は伍長、義雄は体育係として協力し合い分隊を引っ張った仲であった。エリート臭のない気さくな人柄で人望があり、末は海軍大将さらには海軍大臣になったであろうにとクラスはみなその死を惜しんだ。

遠洋航海中の天測のパートナーだった今村義明も戦死した。

上海陸戦隊での前任者柳瀬善雄の横須賀での合同葬儀にも参列した。クラスの幹事である義雄は東京地区のクラスの葬儀にはいつも世話役となって走り回り遺族の支えとなった。

新兵採用試験に殺到する少年たち、付き添いの先生や親の表情は沈みがちに

十一月末にはＢ29による東京空襲も始まり、翌二十年三月十日の帝都大空襲では、焼失家屋二十七万戸、死者負傷者十三万人、罹災者百万人を数え海軍省も焼けてしまった。

都会では食糧難が一層深刻になり食糧の買い出し列車は屋根まで人を乗せて走った。こうした中でも募集業務は滞ることなく計画どおり進められた。

「若い血潮の予科練の……」で始まる軍歌「若鷲の歌」や「空の神兵」「ラバウル小唄」「同期の桜」「愛国行進曲」「轟沈」等の歌が一日中ラジオから流れて大流行し、相変わらず予科練をはじめとする新兵の採用試験には少年たちが殺到した。

むしろ表面上は応募者の熱意が今まで以上に高まり、どこの試験会場でも少年たちはものにつかれたようなまなざしで義雄を迎えてくれた。しかし付き添いの親や先生そして試験会場の係員の方が沈みがちで、そのことがかえって義雄の気持ちを暗くさせた。

国鉄ダイヤは軍事物資輸送中心になり、旅客列車は大幅削減

義雄の海軍省転勤に伴い、菊子たち家族も十八年三月末に二年半住んだ呉をあとにして、横須賀の隣にある三浦郡逗子町小坪に引っ越した。

移転の手続きも手際よくすませて荷物を発送し、その晩は呉の水交社に泊まり、翌日の下関発呉線経由東京行きの寝台急行に乗った。この年の二月十五日に国鉄のダイヤが軍事物資輸送中心に改正され旅客列車は大幅に削減されていた。

菊子は長男をおぶって片手に荷物を持ち、もう一方の手で三女の手を引き、長女と次女は手をつないで仲良く歩いた。食堂車の料理は定食のみとなり、質も低下していた。駅弁も同様に質が低下し、麦はもちろん芋なども混じったものになっていた。

翌朝横浜駅で下車して横須賀線に乗り換え、逗子の借家を下見してから、夕方に横須賀に行きその晩は水交社に泊まった。翌日再び横須賀線に乗って逗子に向かった。逗子は人口約二万の街で瀟洒な別荘が建ち並んでいた。直ぐに借家に入ったが荷物の到着までさらに三日を要した。すでに旅客同様、鉄道の貨物輸送も軍事優先になり、一般の荷物は後回しにされて、いつ着くか分からない状況になっていた。

軍人の立場もあり、ヤミ商品には手を出さず

義雄は朝六時に家を出て、横須賀線で片道一時間半かけ海軍省に出勤し、夜はいつも十時過ぎに帰宅する毎日で時には予告なしで職場に泊まり帰らないこともしばしばであった。

それでも菊子にとっては軍艦に乗って戦場に出ているより安心であったが、時折義雄の口からクラスの戦死を聞かされるのが一番辛かった。大湊や横須賀や呉や佐世保で隣近所に住み、夫の出港中は互いに助け合った夫人のことを思うと居ても立ってもいられなかった。

さらに悲しい別れもあった。菊子の弟である陸軍騎兵少尉の中村功が南方への出征を前に最後の別れに来た。頭を青々と剃りあげ、しばらく見ない間に凛々しい青年将校に成長していた。一晩泊まり、行き先はニューギニア方面とだけ言って翌朝立って行った。数ヵ月後戦死の知らせが実家に届き、白木の箱には小石が数個入っているだけであったという。

米や砂糖や塩は勿論薪までも配給制となり衣料品も切符制になった。これまでは子供の服はいつもデパートで一番良い品を金に糸目をつけずに買ってきたが、お金があっても物がないため次第に貧相な服装になっていった。公定価格の数倍でヤミ商品もあることは知っていたが、軍人の立場もあってそれに手を出すことはできないので、せっせと古い着物や洋服を解いて作り直して子供らに着せた。

徴兵された兵士の親からの“陳情”には断固断る

唯一の楽しみは、たまの休みに一家揃って電車に乗り横須賀の水交社に食事に行くことであった。物不足の時代となっても、ここだけは別世界で海軍士官の唯一の憩いの場所となっていた。まだまだ食事の内容も豊富で子供たちも大喜びであった。長女はホールにおいてあったピアノを弾き、大きくなったら買って貰えると聞かされ大はしゃぎであった。

義雄の仕事が人事に関わることなので菊子は何かと気を使うことが多かった。ある時には自宅をどこで知ったのか、徴兵された水兵の母親が息子を何とか内地勤務にして欲しいと陳情に来たこともあった。かねてからそういう場合は断固として断わるように義雄に言われていた菊子は、心を鬼にしその母親の背中を押すようにして追い返した。また、贈答品はもとより、小額の物でも見知らぬ者からは絶対に物を受け取らないよう気をつけた。近所の人からおすそ分け等でやむを得ず受け取った場合は、すぐに同額程度のものを返すよう心がけた。

敵性語の禁止で、タバコの「ゴールデンバット」は「金鵄」に

映画館は閉鎖され、町には「頑張れ！ 敵も必死だ」のスローガンばかりが目についた。結婚以来とり続けてきた週刊誌「サンデー毎日」は敵性語の禁止で「週刊毎日」と名を変え、内容も娯楽性が極端に薄れ暗く硬いものに変わってしまった。

このため逗子への転居を期に取るのを止めたが、月刊誌「主婦之友」だけは引き続き購読した。

紙不足から新聞も夕刊が廃止され朝刊も四ページと貧相になった。同様に敵性語の問題からタバコのゴールデンバットが「金鵄」に、チェリーが「桜」に、歌手の「ディック・ミネ」が「三根耕一」にそれぞれ改名するなどした。

1945年、米軍「幻の日本占領作戦」の全容を明かす！ 米軍「九州上陸」の”オリンピック作戦”と、「本土決戦」に備えた日本軍の”知られざる攻防”【太平洋戦争】