石破茂首相の退陣表明を受けた自民党総裁選が9月22日告示された。投開票は10月4日だ。7月の参議院選挙後の「石破おろし政局」で国民不在の政治空白が50日間続き、さらに総裁選で1カ月近くを費やす。3年ごとの正規の総裁選ではない臨時総裁選ながら「党員・党友の声を聞く」としてフルスペック型にしたことも政治空白期間を広げる要因だ。一般世論にシラケムードも漂う今回の自民党総裁選。どうにもパッとしない理由と背景、そして勝敗の行方について、「日刊ゲンダイ」第一編集局長の小塚かおる氏がレポートする。

従来の主張を引っ込めて“変節”した小泉氏と高市氏

「きょうのゲンダイの1面の見出し、まさに『言い得て妙』ですね」

5人の出馬表明が出揃った告示前の19日、浪人中の自民党元議員からそんな電話があった。

その見出しとは、〈お笑い自民党総裁選 「解党的出直し」のはずが『挙党一致』をほざくアホらしさ〉というもの。元議員は永田町を離れていることで、より一般に近い感覚になっているのだろう。それほど今回の総裁選は内向き、内輪の論理で展開している。

総裁選には、届け出順に小林鷹之元経済安保相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官（64）、高市早苗前経済安保相（64）、小泉進次郎農相（44）の5人が立候補した。初日の所見発表演説会を皮切りに、党主催やメディアの討論会、東京、名古屋、大阪での演説会など12日間にわたって選挙戦が繰り広げられる。

5人は1年前の総裁選で石破氏に敗れた面々だが、記者会見や討論会などでの発言は1年前とはずいぶん異なる。前回と違って5人の政策にあまり違いがなく、政治家としての個性も封印気味だ。

参院選で大敗した自民党が訴えた「現金給付」には全員が消極的。参院選で民意が求めた消費税減税にも全員が消極的。一方で、すでに与野党が合意しているガソリン税の暫定税率廃止はみな積極的に主張する。

中でも、世論調査の「ポスト石破」でトップを争い、今回の総裁選で有力候補となっている小泉氏と高市氏は“変節”と言ってもいいほど従来の主張を控えている。

小泉氏は「選択的夫婦別姓の導入」と「労働者の解雇規制緩和」を早々に引っ込めた。前回の総裁選で当初本命視されていた小泉氏は、討論会などで独自の主張を攻められ、説明に窮する場面があり失速した。その失敗から今回は終始、安全運転に徹し、外交など不得手なジャンルでは手元の資料に目を落として答えている。

高市氏は安倍政治を引き継ぐ積極財政路線のタカ派だが、「減税は党内の合意が得られない」として打ち出さず、逆に石破政権が立憲民主党と新たな協議会設置で合意した「給付付き税額控除」を訴える。

石破首相肝いりの「防災庁」についても今回は否定しなかった。批判的だった石破氏におもねるような態度にすら見える。注目された首相就任後の靖国神社の参拝については、「まだ、総裁選に立候補している段階」「適宜、適切に判断しなきゃいけない」として明言を避けた。

国の将来より「党の立て直し」という内輪の論理ばかり

小泉氏と高市氏が尖った主張を封印する理由について、自民党関係者は異口同音にこう話す。

「今度の総裁選は党内の幅広い支持が必要。派閥がなくなり票が流動化しているし、石破首相が前回集めた『石破票』も欲しい。少数与党になって野党との連携が不可欠だから、野党が求める政策にも寛容な姿勢を見せなきゃならない。安定政権のためには連立の拡大も視野に入るので、どこの党とも組めるように、突出した発言は控えた方がいい。連立を組んでいる公明党が『中道保守』を志向していることも無視できない」

その結果が、誰からも否定されることのない「挙党一致」「挙党体制」というワードだ。

最も際立つのが小泉氏で、告示日の所見発表では「少数与党で立ち向かうためには、自民党はひとつのチームにまとまらなければならない」「今と同じ解党的危機に直面した谷垣総裁は、あえて自身の主張を抑え、党内融和を優先した」などと、自民党がまとまることについて持ち時間15分のほぼ半分を費やした。

世代交代を主張している小林氏さえ「ワン自民」を主張する。ベテランの茂木氏も「ひとつの自民党を作っていく」と訴えた。

「石破おろし」が吹き荒れた間にも、自民党関係者を取材すると頻繁に耳にしたのは「このままでは組織が持たない」「党が割れてしまう」だった。現実性はともあれ、衆院の解散総選挙を本気で検討するほど首相続投にこだわった石破氏が最終的に退陣を決断したのも「党内に決定的な分断を生まないため」と語っていた。

つまり、「解党的出直し」を掲げているのに「解党しないよう挙党一致でまとまる」ことを目指すという矛盾に満ちた総裁選になっているというわけなのだ。

参院選敗北の総括で、自民党離れを招いた要因のひとつとして「『政治とカネ』をめぐる不祥事で信頼を失墜した」と報告書に記されたが、今回の総裁選で「政治とカネ」の問題に触れる候補者はいない。むしろ「適材適所」などの言葉で、5人揃って裏金議員の要職起用にまで言及している。

「解党的出直し」なら、本来、これまでの自民党をぶっ壊すほどバッサバッサと改革に切り込む必要があるのではないのか。しかし、「党内融和」が優先されるから、「裏金議員を排除することはできないし、それ以上に1票でも大事な議員票だ」（中堅議員）

結局、総裁選候補が語るのは「この国をどうする」ではなく、自民党という組織の立て直しという内輪の論理ばかりだ。「自民党の一致結束なんてどうでもいいから、日々の生活や日本経済を良くしてほしい」という国民の願いとは大きなズレがあるため、世論はいつも以上にシラケてしまう。

決選投票になった場合、残る可能性がある「3候補」

それでも、衆参で多数の野党が首相指名選挙で一致して政権を奪取する機運がない以上、自民党総裁は次の首相になる可能性が高い。

総裁選は国会議員295票と同数の党員・党友による地方票の計590票で争われるが、候補者が5人もいるため1人で過半数を取るのは難しく、議員票295票と都道府県連に1票ずつの地方票47票の計342票を上位2人で争う決選投票になると見られている。

そこで“顔”を出すのが、旧態依然の「派閥の論理」だ。現状、派閥を存続させているのは麻生派だけだが、旧派閥のつながりは残っている。

「5人の推薦人を見れば分かるように、派閥横断になっているので1回目は自主投票で派閥の影響は少ない。しかし、決選投票では麻生派を筆頭に派閥単位の塊で『勝ち馬』に乗ることになるだろう。旧岸田派と旧二階派も似たような動きになるのではないか。前回同様、1回目と決選投票で逆転勝利もあり得る。決選投票に残る可能性があるのは、小泉氏、高市氏、林氏の3人だろう」（ベテラン議員）

最も可能性が高いのは「小泉vs高市」の決選投票だ。高市氏が党員票で伸び悩めば、「小泉vs林」のパターンもあり得る。途中で小泉氏が失速するようなことがあれば、可能性は低いが「高市vs林」もあるかもしれない。

日本テレビの独自の党員・党友調査では、総裁選で支持するのは小泉氏が32％でトップ、次いで高市氏28％、林氏15％だったという。報道機関の世論調査でも自民党支持層に限ると小泉氏がトップだ。党員票で小泉氏がトップになる可能性があり、議員票でも優勢に支持を集めているため、小泉氏が現状、最有力であるのは間違いない。

では、小泉総裁ならば、どんな政権になるのか──。

連立政権入りに前のめりな維新と「チーム小泉」の脇固め

野党との連携については、小泉氏が近いのは日本維新の会だ。関係者を取材すると、

「吉村代表は連立政権入りに前のめりになってきている。維新が目指す『副首都』構想の実現の可能性が高まるなら、首相指名選挙前の連立入りもあり得ない話ではない」と、かなり踏み込んだ見方も聞かれる。

ただ、自公政権と連立を組むなら、副首都構想の一致だけで済むはずはないし、大阪での国政選挙でしのぎを削った公明党とも調整が必要で、一足飛びに連立入りに進むのかどうかは不透明だ。

自民党内については「チーム小泉」が経験不足の小泉氏を支えることになるだろう。小泉氏自身、23日の共同記者会見で「私の強みはチームをつくる力」と強調していた。

ポイントは小泉陣営の選対本部長に就いた加藤勝信財務相だ。安倍元首相に近く、保守系議員連盟「創生日本」のメンバーであることから、小泉氏が加藤氏を取り込んだのは「保守票対策」と語られているが、それだけじゃない。

「小泉氏の後ろ盾は菅義偉元首相です。加藤氏は菅人脈。安倍晋三政権時に菅官房長官の下で官房副長官を務めていた頃から、菅氏は加藤氏を高く評価している。小泉政権になれば、加藤氏が官房長官などで支えることになるだろう」（菅氏に近い関係者）

加藤氏は財務省（旧大蔵省）出身だ。小泉陣営では岸田文雄元首相の側近の木原誠二選対委員長も財務省出身。斎藤健前経産相は経産省（旧通産省）出身で、官僚出身者が脇を固めている。

「つまり、小泉政権は財務省路線であり、霞が関と話し合いながら運営をしていく政権になる」（前出の関係者）

もっとも、総裁選はまだ長い。メディアの討論会がいくつもあり、ボロを出せば予想外の展開となる可能性は残る。昨年のように小泉氏が沈む可能性もゼロではない。

筆者：小塚 かおる