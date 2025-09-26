ドラマ『19番目のカルテ』が浮き彫りにした医療細分化の落とし穴と現代の総合診療医が果たす役割

総合診療科を描いたドラマ『19番目のカルテ』

松本潤主演の『19番目のカルテ』は総合診療科に焦点を当てたドラマであった。

主人公役の松本潤が総合診療医で、その恩師にあたる赤池先生を演じたのが田中泯。

田中泯もいまや役者として有名である。（わたしたち世代の認識では、なんだか先鋭的な舞踏家であったイメージが強い）

主人公に憧れて総合診療医を目指す若い医師役を小芝風花が演じた。いわば主人公の弟子筋にあたる。キキだった少女も育っている。

この3人を中心に、現代医療の問題点を浮かび上がらせていく。

TBSの日曜劇場は、単に「おもしろいだけのドラマ」で終わらせないように、なんか工夫をしてくところが興味深い。

あらためて「総合診療が必要とされている社会」を考えさせられてしまう。

総合診療は、古くて、新しい。

「19番目」というのは、総合診療科が設立されるまでの18の専門分野があったからそう名付けられている。つまりもっとも新しい分野である。

医療はいまは専門分化している。

総合診療以外に18科あるらしい。

内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科

それぞれの専門分野での治療を得意としている。

総合診療科が埋める「落差」

医療がどんどん専門化していくと、横断的な診断がむずかしくなる。

外科の医師が、これは外科で取り扱えないと判断したら、何の病気かという診断をせずに他所にまわす、というのがふつうとなっていく。

専門家として正しいだろう。より知見の高い専門家が判断したほうがいい。

科学の現場で最適を求めるのは、科学者として正しい。

でも、その現場に居合わせているのは（自分の身体の不具合を診てくれと医師に頼んでいる当人は）科学的知見の正しさを求めている人たちではない。

自分の不調をどうにかしてほしい、と頼れる人を訪ねてきているばかりである。

そこの問題でもある。

医療の最前線は細分化して先鋭化して、いろいろな難病の根治を目指して進化していくのだろう。それが正しい。

でもふつうの人たちは、自分も一緒にその世界の前進に臨場したいわけではない。

その落差を埋める任務を請け負っているひとつが、総合診療科である。

ドラマ『19番目のカルテ』では、そのように描かれている。

昔の名医はみな「総合医」

松本潤や小芝風花のような医師が、自分の話をしっかり聞いてくれるというのなら、そういう医師にかかってみたい。そうおもわせるドラマであった。

ただ、総合診療科の仕事はそういう部分だけではない。

「総合医」というのは昔のお医者さんの姿でもある。

昔話やおとぎ話では、ときどき、何でも治してくれる「偉い医者の先生」が出てくることがある。

その医師が「わしは消化器系しか診られん」ということはぜったいになく、ふつう総合医である。外科手術もやれば、内服で身体の不調を治すという存在だと信じられている。

ドラマ『19番目のカルテ』でも田中泯が演じる総合診療科の草分け的な赤池医師は「赤ひげ先生」と呼ばれていた。

山本周五郎の小説と、黒澤明の映画で有名になった「赤ひげ先生」になぞらえられている。

赤ひげ先生は小石川療養所を設立した小川笙船をモデルとしているのだが、ずいぶん古い医師である。

1720年代、8代将軍吉宗の時代の医師で、イギリスでジェンナーが種痘を行うよりはるかに古い。近代医学とはほど遠いところにあるからこそ、どんな患者でも診る。

怪我人も診れば、弱り切った病人も診るし、殺人癖のある狂女の話も聞く。（山本周五郎の小説世界では、だが）

困っている人全般に面倒をみている人という描写になっている。

それが昔の医師であり名医である。

昔の名医はみな「総合診療医」だった。そういう意味での総合診療は歴史が古い。

「総合診療科」が受け持つ分野

ところで、個人的な話なのだが、私には原因不明の病気になった友人がいる。

最初は脳の損傷がわかり、それは治癒したが不調は変わらず、身体がおもうどおりには動かせないまま暮らしている。

かなり特異な症例らしく、ほかに似たような症例が存在しないといわれている。

検査を重ねて原因を調べてもらうが、わからない。

大きな病院で徹底して調べてもらってわからない場合、つまり「病名」がつけられない場合、病気の扱いにならない、という。

研究するところ（大学病院）では研究対象とはならず、「経過観察」が行われるのだと言う。

対処療法は施される。

どこが痛ければ痛くなくなるようにするし、具合が悪ければそれの補助を行う。リハビリが行われることもある。でも疾病そのものの原因がわからないと、根本的な治療はおこなわれない。

病名がつけられない症状には、「経過観察」があるばかりだ。

それを担当するのもまた「総合診療」であるようだ。

（総合診療はまだその担当がすべての場所で定まっているわけではないので、必ずそういうものではないようだが、私の友人の現状はそのようである）

「原因がまったくわからないが、不調を訴える患者」に対して対応するのは総合診療の分担である。

それはドラマでも紹介されていた。

謎の咳が続く吹奏楽部の女子高生を総合診療科で診て、その診断は「風邪」だった。

風邪というのは、「ほかの悪い疾病ではなく、やがて治る症状である」という診断だったということだ。それを聞いた女子高生も安心していた。

これはドラマでわかりやすく見せられた総合診療科の姿だろう。

つまり、「原因不明の症状に、総合診療科が見立てをつけた」という描写であった。

すてきな活躍であった。

ただ、現実世界では、難病は難病のまま、原因がわからず、さて、どうしたものか、という状態のままのこともある。

現代の最先端医療をもってしても、わからない病はいくつもある。

そのわからない部分もまた「総合診療科」が受け持つことになる。

なかなか難しい分野なのだとわかる。

『19番目のカルテ』が示す「総合診療科」の役割

『19番目のカルテ』で描かれた総合診療医の姿はうそではない。

人の話を聞いて、よりそってくれる医師であり、その存在は心強い。

専門分野を超えて総合的な判断をしてくれる医師はめちゃかっこいい。

でも総合診療よりも専門医が絶対的に力を発揮することも多い。というかそれがふつうだろう。

専門医がわからなかった難病に対して、総合診療科だからこそ判明する、ということも再々あるわけではないだろう。現代医療では立ち向かえない疾病もたくさんある。

だから総合診療は、他科と連携するからこそ力を発揮するのだ。

「19番目」と名付けられように総合診療は、医療のなかの19分の1として理解するのがいいのだろう。

日本中に赤ひげ先生ばかりが出現しても困ってしまう。

松本潤『19番目のカルテ』で注目の「総合診療医」…なぜ日本には”約900人”しかいないのか？その「3つの理由」