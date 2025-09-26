ダブルツリーbyヒルトン京都駅は、「秋のアフタヌーンティー」を9月1日から11月14日まで提供する。

テーマは「京の秋の実り 収穫と恵み」で、全10種のメニューを用意する。ほんのり塩味を効かせた甘さ控えめの餡と、もっちりとした白玉が絶妙に調和する北海道産小豆を使用した「白玉ぜんざい」から始まり、スイーツには、焙じ茶の香りが広がる「ほうじ茶ジェラート」や甘く炊いた栗ご飯を稲荷揚げで包んだ「栗稲荷」、かぼちゃサラダをベースにクリーミーなチーズを加えた洋風のアレンジで、まろやかな甘みとコクが魅力の「かぼちゃとチーズの巾着」、外はカリッと中はしっとりのサツマイモに艶やかな糖蜜を絡めた「小さな大学芋」などを提供する。セイボリーには、京都の老舗「半兵衛麩」の生麩を使用した「味噌田楽」や爽やかな香りとしっかりとした塩味が特徴で、スパークリングワインとの相性も抜群の「バジルとチーズのマドレーヌ」などを用意する。

日替わりで2種提供する抹茶の焼き菓子は、ダックワーズ、フィナンシェ、ティグレなどを用意する。チョコレートも日替わりで、ベルガモット、プラリネ、ビター、オレンジピールなどのボンボンショコラを中心に用意し、お酒とのペアリングを意識した大人の味わいを楽しむことができる。

ドリンクには「一保堂」の抹茶や、スリランカの紅茶ブランド「ディルマ」から厳選した3種の紅茶やスパークリングワインのフリーフローなどのセレクションを提供する。9月27日には「ディルマ紅茶」とのコラボアフタヌーンティーも開催する。限定の紅茶のセレクションや、スイーツ、セイボリーを楽しむことができる。

場所はカフェラウンジ 「グローブ ラウンジ」。時間は午前11時から午後4時まででラストオーダーは3時半。料金は3,900円。スパークリングワインフリーフロー付き5,000円。オプションメニューのスペシャルデザート「盆栽ティラミス」 追加料金1,500円。税・サービス料込。事前予約制で当日予約も可能。