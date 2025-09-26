【爆笑必至】寿命がきた高級タオル、まさかのネーミングに2000いいね！【ママリ】

寿命がきていそうな高級タオル、ネーミングに2千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。

いら☺︎2y8m👧👦＋5m🎀(@ddtwin_0728)さんが投稿したあるエピソード。保育園の準備に追われて大変だった経験はありますか？想像よりそろえる物がたくさんあったり、作るものに時間がかかったりして、結局前日にドタバタ…。特に兄弟がいて、複数の用意が必要だと頭が混乱しそう。





子供のおしぼり、今治タオル使ってたんだけどもう洗濯しすぎてバリバリになってる。

今治治タオルwwwwwwwとか言って旦那と大爆笑してる。

明日から2人転園、1人入園、用意は間に合ってない。子供も寝ない。色々全てが終わっている😇

今回は、そんなドタバタ準備のある1コマをご紹介します。

「いまばりばり」とは、なんてうまい名言でしょう。つられて思わず笑ってしまいますよね。忙しい状況でも、笑いながら準備できることも素敵です。



この投稿には「やばい、ツボに…」「準備大変ですよね」などのリプライが寄せられました。「急がば回れ」という言葉がありますし、その状況を思い切り楽しめたらいいですね。大変な日々の中でも笑いがある素晴らしさを感じるポストでした。

「ワァ…フフフ…」期待がふくらんだクッキーの仕上がりに14万いいね

まぬ@5y&2y(@numacocco1)さんの投稿です。皆さんは、クッキーを焼いたことはありますか？生地をこねて、形を作り、焼いて完成。クッキーの難しいところは、でき上がりが、なかなか想像通りにはいかないところかもしれません。



投稿者・まぬ@5y&2yさんは、絞りクッキーを作りました。焼く前の生地は、リボンやハートの形になっていて、とてもおしゃれでかわいいクッキーになりそうでしたが…？

©numacocco1

ﾜｧ…ﾌﾌﾌ…

期待がふくらむまぬ@5y&2yさん。しかし、焼き上がりは想像とちょっと違ったようで…。

©numacocco1

ﾊｧ?

絞りでかわいいモチーフクッキーになるはずが、ふくらみすぎて形がわかりにくい状態に。期待していた分「ハァ？」となってしまう気持ちもわかります。しかし、ふちがこんがり焼けて、ふくらんだクッキーも、とてもおいしそうですよね。



この投稿に「別物すぎ」「声だしてわろうてしもうた」「これはこれでおいしそう！」などのリプライが寄せられました。想像通りではなかったとしても、決して失敗ではない、おいしいクッキーのはず。どことなく哀愁漂うビフォーアフターに、思わず笑顔になれる投稿でした。

生え際あるあるでバズ！「全員友達」に共感の14万いいね

ごまみそ☺︎ずっと不安なママ(@gomamiso611)さんの投稿です。寒い季節には特に、髪の生え際から短い髪がぴんぴんと出てきてしまう、浮き毛にお困りの方もいるのではないでしょうか。抑えようと工夫を凝らしてみても、なかなか難しいですよね…。



投稿者さんが、浮き毛の写真と共に「生え際こうなっている人全員友達」と投稿したところ、同じように浮き毛に困っている方からの共感の声が集まりました。皆さん同じようにお困りなのですね。

©gomamiso611

生え際こんなんなってる奴全員友達

写真を見て思わず「これ私の写真？」と思う方もいそうなほど、あるあるな状況ではないでしょうか。前髪を長めに伸ばしていても、間から短い髪がピンピンと出てきてしまうのですよね。これは困ったものです…。



この投稿には「いやまじでずっとこれ」「もう、どうしたらええんや…」といった、お困りのコメントが寄せられていました。中には、うまく浮きを抑えたことがある方もいるよう。なんとか工夫して髪型をきれいに保ちたいですよね。



「全員友達」という声掛けに多くの方が集まる様子に、なんだかほっこりするすてきな投稿でした。

