超異色コラボ「遊戯王×eFootball」が本当にスタート！“コスプレ”ネイマールやエムバペがカードゲームに降臨

KONAMIは25日、今年シリーズ30周年を迎えた「eFootball™」シリーズと、25年以上の時を経て今もなお進化し続ける「遊戯王カードゲーム」のコラボレーションを開始したことを発表した。

「eFootball™」シリーズ30周年を記念して行われる今回のスペシャルコラボでは、『eFootball™』と『eFootball™ ウイコレ CHAMPION SQUADS』の両タイトルで様々な限定キャンペーンが開催中。

期間中にログインするだけで、「遊戯王カードゲーム」のモンスターとコラボした限定のネイマールをもらえるほか、アチーブメントやイベントをクリアすることで、サッカーフランス代表5選手と「遊戯王カードゲーム」のモンスターたちがコラボしたスペシャル選手も獲得できるという。

フランス代表の5選手は、ウィリアン・サリバ（アーセナル）、ジュール・クンデ（バルセロナ）、キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）、ウォーレン・ザイール＝エメリ（PSG）、マイク・メニャン（ミラン）という豪華すぎる顔触れ！

また、コラボ開始を記念し、ネイマールが出演する特別なトレーラーも公開されている。

ネイマールが「ブラック・マジシャン」や「竜騎士ガイア」など『遊戯王オフィシャルカードゲーム（OCG）』を象徴するモンスターの要素をデザインに落とし込んだ、特別なコラボ衣装を身に纏った貴重な映像だ。

9月27日（土）からは、『遊戯王OCG』、10月6日（月）からは『遊戯王 デュエルリンクス』と『遊戯王 マスターデュエル』でも、「eFootball™」シリーズとのコラボが開催。

『遊戯王OCG』では、「ネイマール」トークンカードと『eFootball™』仕様の「レスキューラビット」のプレゼントキャンペーン（※）、『遊戯王 デュエルリンクス』と『遊戯王 マスターデュエル』では、『eFootball™』仕様のカードやアイテムなどのプレゼントに加え、ゲーム内コラボイベントの開催が予定されている。

※限定カードの配布は無くなり次第終了。配送についても数に限りがあり、応募者多数の場合は抽選。配布方法等の詳細は特設サイトにて。

ついに始まった「遊戯王×イーフト」の超異色コラボ。詳細はeFootball™ 遊戯王コラボ特設サイトで確認してほしい。