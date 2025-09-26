あの《世界一臭い食べ物》シュールストレミングが食べられなくなる日…輸入会社が語る「生産量が激減した理由」

「世界一臭い食べ物」と呼ばれて

「実は、伝統的な食べ方が一番美味しいんですよ」

そう語るのは、スウェーデンの塩水漬けニシンの缶入り食品「シュールストレミング」を長年輸入してきた三幸貿易の伊藤謙社長だ。

「世界一臭い食べ物」として知られるシュールストレミング。臭気を示す「アラバスター単位（Au）」で納豆が452Au、くさやが1267Auなのに対して、シュールストレミングははるかに多い8070Auとされている。

缶に密封して販売されるものの、強烈な匂いのため、開封は屋外が推奨されている。発酵が進んで、開封時に汁が噴出することもあるという。

YouTube企画やバラエティ番組では、開けた瞬間の大騒ぎを目的に半ばネタのように扱われることも多い。また、臭すぎてそのままでは食べられないと頭から決めつけて、アレンジしようとする事例も少なくない。

しかし、伊藤さんはこれまでも「伝統的な食べ方こそが一番美味しい」と繰り返し訴えてきた。

「ネットでは、様々なアレンジを加えた結果、あまり美味しくなかったという人もいます。しかし、実際にはなにも手を加えなくても旨みがあります。だから、そのまま食べるのが一番です。スウェーデンでは、薄いパンにじゃがいもや玉ねぎと一緒にのせて食べるのが伝統的なスタイルで、一番美味しいとされています」

年間1000個を輸入、トラブル対策も万全

同社がシュールストレミングを扱うようになったのは15年ほど前だ。

「前職の社長が海外の展示会で偶然出会ったのが始まりです。その後、私が独立して今の会社を始め、諸事情から弊社で取り扱うようになりました」

そうして日本に輸入されるようになったシュールストレミングだが、最初は「危ないからやめておけ」と忠告されることも多かったという。輸送中に汁が漏れ出してしまう危険性があったからだ。

伊藤さんが自社で輸入するようになってからも、最初は通関で止められそうになるなどハプニングも多々あった。

「当初は完全に危険物扱いでした。危険物用の樽に入れ、木枠で二重に掛けた上で、国連の危険物マークを付けた特別輸送で運びました。それでも、直前まで飛行機に積めるかわからず、中継地のバンコクで次に載せる飛行機に拒否されるかもしれない。バンコクは気温が高く、長時間置いておくと中身のニシンが溶けてしまう恐れもありました。今はよい業者さんを見つけることができたので迅速に運んでいます」

現在、同社で輸入するのは年間約1000個。輸送は毎年真冬に限り、冷蔵だ。そのため自社で取り扱うものについては、周囲の気温が理由で中身が溶けるトラブルはないと、絶対的な自信を持っている。

「最近は、越境ECで販売しているもののなかには、管理が行き届いていないのか、開封したら中身が溶けていたこともあるようです。そういう場合もなぜかウチに抗議の電話がかかってくるんです」

「売り上げは立つが、利益は出ない」

細心の注意を払って輸入するシュールストレミングは、同社の看板商品。しかし、よく知られるようになったとはいえ「売上は立つけれども、利益が出るものではない」という。

それでも輸入を続けている理由を端的にいえば「商品としてではなく、文化を輸入している」からだ。

「ウチは単に“珍しいものを売る”という発想ではないんです。越境ECだと個人輸入のように顔が見えず、フリーライダー的に安く売るケースも出てきます。でも、食品というのは本来、文化そのものです。シュールストレミングは単なる“臭い珍味”ではなく、スウェーデンの人たちが作り、食べ続けてきた背景を含めて伝えるのが大事だと思っています。」

そもそもシュールストレミングは、スウェーデンで北欧の短い夏を感じるための大切な食べ物として扱われてきた。

「家族や近隣の人たちと一緒に食べるんです。8月第3木曜日の”シュールストレミングの日”を皮切りに、夏の行事食として外で食べるのが文化になっている」

短い夏だからこそ、人々が外に出て集まる貴重な時間となる。

「みんなでビールやスピリッツを飲みながらパーティーをする。逆に言えば、冬は長い期間ほとんど家から出られない。だからこそ、夏のこの一瞬に外で食べる行為が大切なんです」

かつて、この夏の祝祭は恋の季節でもあった。白夜に近い明るい夜空の下、若い男女が出会い、恋を語らう貴重な機会だった。しかし時代の流れとともに、そんなロマンチックな光景は薄れつつある。ピザやハンバーガーに慣れ親しんだ若い世代にとって、祖父母が愛したこの発酵食品も、もはや懐かしい記憶の中の味となりつつある。

100社以上あったメーカーも今や5〜6社

それでもなお、シュールストレミングは夏の風物詩として定着している。

「現地では、高校生が短い夏休みを使って、あの臭い工場で一生懸命作ってくれています。シュールストレミングの生産は年にわずか三週間ほど。その間、それでも若者からお年寄りまで、地域の人々が関わりながら伝統を守り続けている。関心を持ってもらう入り口としてネタ扱いされるのは仕方ないけど、そういう事情も伝えたいですね」

今やシュールストレミングの知名度は世界に広がっている。伊藤さんが初めて現地を訪れた頃には、わざわざ買い付けにくる外国人などいなかったが、今では世界各国に輸出される珍味の地位を確立している。

しかし、知名度があがる一方で、現地は大きな危機に直面している。もともと、シュールストレミングはバルト海で獲れるニシンを用いて製造されていた。

ところが、バルト海のニシンは減少。加えて汚染によりEUがバルト海の海産物の流通を制限したこともあり、現在は遠く離れた北極海で獲れるニシンを用いるようになった。結果、現地では産業として成り立たなくなりつつある。

「もともと100社以上あったメーカーが、今は5、6社しか残っていません。需要は世界的に増えているのに、生産量は激減している。だからこそ、今のうちに文化ごと伝えていかないと、いずれ消えてしまうかもしれません」

知られざる世界の味を探して

他方で、伊藤さんは年に数回、世界各地を訪問し新たな食品を探している。取材の後には、別の国に渡航する予定だった。シュールストレミングのみならず、知られざる世界の味を知っているのではないか。

「メインの商材に、ニュージーランド産のハチミツがあります。ほかに、オリーブオイルやパスタなども。売れていないけれども面白いから取り扱う食品もありますよ」

伊藤さんが今もっとも興味を引かれているのが、イタリア人がつくる味噌と醤油だ。

「現地で手に入る素材を使って味噌や塩麹、醤油を仕込んでいるんです。例えば、IGP認定の世界最高品質のヘーゼルナッツで作った味噌を食べたら、日本の味噌とは別の美味しさがあったのです。ヘーゼルナッツの香りが加わって、ナッティーで本当に驚くような味です」

ただし、伊藤さんは現実的な壁も口にする。

「日本で売れるかというと、正直難しい。価格も高く、“イタリアの味噌”といっても受け入れる人は少ないでしょう。私は単純に面白いからやっているだけなんです」

一つの食べ物の背景にある歴史や人々の営みを知ることで、その土地の文化が立体的に見えてくる。そんな好奇心を満たせる人生は最高だ。

