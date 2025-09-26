料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が25日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後8・00）に出演。超豪華メンバーでカラオケに行った出来事を振り返った。

「平野レミ直伝レシピを突然学校で振る舞ったら…」の企画に映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）で共演するSnow Manの宮舘涼太と女優・山下美月が登場。コストコで平野がおすすめしたサバとホタテを購入後、合流して調理へと移った。

調理中に「カラオケ」の話題となると、平野が「カラオケ行ってさ、小泉今日子って知ってる?三谷さん知ってる?三谷幸喜さん。真田広之さんって知ってる?」と大物女優らの名前を次々と口にした。

続けて「三谷さんと真田くんとキョンキョンと、うちの夫と私とでさ、カラオケに行ったの」と超豪華メンバーでカラオケに行ったことを明かして宮舘、山下にVTRを見守っていたスタジオを驚かせた。

この5人でカラオケに行った際に「受付の人がさ、うちの夫に“すみません。皆さん本物ですか?”って聞いてた」と振り返った。また、カラオケ店については「そこら辺の」と伝えた。