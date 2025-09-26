ロッテは25日、オリックスとの試合（京セラD大阪）に6−4で勝利。ルーキー・西川史礁が新人王獲得へ向け、5打数2安打2打点と存在感を見せた。

楽天の宗山塁、西武の渡部聖弥など新人王候補のライバルが多いなか、この試合でも5打席が回り、残り6試合で23打席と規定打席到達も現実味を帯びてきた西川。

ドラ1ルーキーの活躍に同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でMCを務めた野村弘樹氏は「今日は2安打でしたけど、ファーストへのライナーだったり、サードゴロを宗に取られた打球とか、ヒット2本損した形なんですけど…規定打席はクリアできそうですよね」と話し、解説者の大矢明彦氏は「1番でやらせてもらっているので、規定打席はいきそうですよね」と太鼓判。

最後に野村氏は「西川はあと2本で新人の二塁打記録に並ぶんですよね。そういったのが重なると新人王へのアピールポイントとして変わってくるでしょうし、今日も特大のファールも凄い飛んでましたからね」とパ・リーグ新人二塁打記録についても言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』