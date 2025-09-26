「朝からこんなことある？」忙しい母のショッキング写真に4千いいね「お疲れ様」「たぶん…夢」【ママリ】

夢であってほしい…！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ごまみそ☺︎ずっと不安なママ(@gomamiso611)さんの投稿です。

ごまみそ☺︎ずっと不安なママさんは、朝から予想だにしないハプニングに見舞われます。それがこちら。

Ⓒgomamiso611

どうやらまだ夢を見てるみたい

こんなこと朝から起こりっこないもの

これは大惨事…ですが、よく見ると均等に並んだ割れた卵になぜだか笑みがこぼれてしまいます。日常の中でふと訪れる非現実みたいな瞬間ってありますよね。しかもバタバタしている忙しい朝に限って起きるものです。ちょっとした悲劇でありながらも笑い話になる、写真に収めたくなるほど衝撃的なハプニングだったようです。



この投稿には「綺麗な床 うちのは賃貸フローリングなので絶叫しそうです 朝からお疲れ様です」「たぶん…夢だから大丈夫…」といったリプライがついていました。もう笑うしかないキッチン惨事の投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）