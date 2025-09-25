Qualcomm、ハイエンド向け新SoC「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を発表！SonyやSamsung、Xiaomi、OPPO、ASUSなどから搭載スマホが登場へ
|Qualcommからハイエンド向け新チップセット（SoC）「Snapdragon 8 Elite Gen 5」が登場！
Qualcomm傘下のQualcomm Technologiesは25日（現地時間）、アメリカ・ハワイにて2025年9月23日（火）から9月25日（木）までイベント「Snapdragon Summit 2025」を開催し、同社が展開する「Snapdragon」ブランドにおける新しいハイエンドクラスのスマートフォン（スマホ）などのモバイル製品向けのチップセット（SoC）「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform（型番：SM8850-AC）」（以下、Snapdragon 8 Elite Gen 5）を発表しています。
Snapdragon 8 Eliteに引き続いてプライバシーを優先しながらもマルチモーダルAI（人工知能）の複雑さをシームレスに処理するように構築されており、製品上の生成AIの新時代を推進するために開発されており、同社ではSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載した製品はHonorやiQOO、Nubia、OnePlus、OPPO、POCO、realme、REDMI、REDMAGIC、ROG（ASUS）、Samsung、Sony、vivo、Xiaomi、ZTEなどの主要なメーカー／ブランドが採用する予定となっているとしています。
それらの商用製品が近日中に最初に発表されて順次発売され、すでにXiaomiが次期フラッグシップスマホ「Xiaomi 17」シリーズとして「Xiaomi 17」および「Xiaomi 17 Pro」を発表しているほか、各メーカーのフラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズおよび「Xperia 1 VIII」、「nubia Z80 Ultra」、「OnePlus 15」、「Honor Magic 8」やゲーミングスマホ「ROG Phone 10」や「REDMAGIC 11 Pro」（ともに仮称）などを投入することになる見込みです。
Snapdragon 8 Elite Gen 5はQualcommの新しいハイエンドモデル向けモバイルプラットフォームとなる3nmプロセス製造のSoCで、史上最強かつ世界最速のモバイル向けSoCとなるとし、同社の主力なモバイル向けプラットフォームが“Elite”の名称を引き継いて業界にとっての目覚ましい進歩を示すとしており、最先端の性能と効率性、製品上のAI処理を備えており、各性能をより強化して画期的な体験を初めて提供するために特別に設計されています。
特に今年のSnapdragon 8 Elite Gen 5は世界初となるAdvanced Professional Video（APV）コーデックでの録画に対応したモバイルプラットフォームであり、プロレベルの動画制作を可能にし、画期的なAI搭載カメラテクノロジーと連携してクリエイターはスタジオグレードの動画録画と幅広いポストプロダクションコントロールによって芸術的なビジョンを実現できるようになっているとのこと。
またCPUはこれまでで最速となっており、クラス最速の第3世代「Qualcomm Oryon CPU」によってパフォーマンスを20％向上させ、GPUは新しいアーキテクチャー「Qualcomm Adreno GPU」によってグラフィックスを駆使したゲームプレイを23％向上させるほか、AI処理では「Qualcomm Hexagon NPU」によってパフォーマンスが37％も向上しており、最高性能を求める利用者に向けて大幅なアップグレードとエクスペリエンスを提供します。
更新中
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Qualcomm Snapdragonシリーズ 関連記事一覧 - S-MAX
・Snapdragon 8 Elite Gen 5, the World’s Fastest Mobile System-on-a-chip, Establishes New Consumer Experiences and Sets New Industry Benchmarks | Qualcomm
・Snapdragon Summit 2025 | Snapdragon
・Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | Qualcomm