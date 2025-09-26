品川区「立会川」・世田谷区「谷沢川」周辺の市街地は、なぜ大雨で氾濫したのか？ 自民党総裁選でも「内水氾濫」を議論するべき「国民的理由」

9月11日の記録的な大雨は、東京都内などで深刻な被害をもたらした。これは「内水氾濫」と言われる現象で、従来の水害とは性質が異なるものだ。

内水氾濫が深刻化する原因は、2つある。第1は、地球温暖化による局地的豪雨。第2は、高度成長期に整備された日本の都市構造だ。こうした災害の増加は、現実に災害として生じなくとも、火災保険料率の上昇を通じて、我々の生活を圧迫している。

しかし、これへの対処が重大な政治的課題であるという認識は、今回の自民党総裁選で見られるだろうか？

記録的大雨で浸水被害

9月11日に、東京を中心に記録的な大雨が発生した。東京都内や神奈川県では、1時間に100ミリ以上の猛烈な雨が観測された。観測史上最大の雨量を記録した地域もあった。

品川区では、緊急安全確保が発令された。目黒区の住宅での床上・床下浸水、JR武蔵小杉駅での構内冠水、戸越銀座商店街での店舗浸水などの報告があった。

三重県四日市市では、12日、1時間降水量が123.5ミリとなり、統計が始まった1966年以降で最大記録となった。市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」に大量の水が流れ込み、地下2階が水没し、地下1階が約1.2メートル浸水した。計274台の車に浸水や水没などの被害がでた。駐車場には車の出入り口が3か所あり、浸水を防ぐ電動式の「止水板」が設置されていたが、そのうち2か所は大雨の前から故障していたという。

「内水氾濫」とは

今回の被害の特徴は、「内水氾濫」だったことだ。これはどういう現象か？

土木工学では、堤防の河川側を「堤防の外」、堤防の市街地側を「堤防の中」という。これまでの水害は、「川が氾濫して、堤防の中に水があふれ出す」というものだった。これは「外水氾濫」と呼ばれる。大雨などで河川の水位が上昇し、堤防を越えるか、堤防が決壊することによって、水が市街地や田畑に流れ込む水害だ。

ところが今回の被害は、堤防の内側で起こっている。つまり、市街地の地下にある川や下水道に雨水が激しく流れ込み、下水道の排水能力を超える水が溢れて市街地が浸水したのだ。このため、下水道の蓋が吹き飛ばされて、そこから大量の水があふれるといった光景が見られた。こうした水害を「内水氾濫」という。

品川区の立会川、品川区〜世田谷区の谷沢川は、もともと地上を流れていた川だったのだが、現在は暗渠化や地下化された区間が多い。それらが9月11日に氾濫したのだ。

近年、地球温暖化の影響で予測困難な「ゲリラ豪雨」が増えていることや、道路や住宅地などの開発が進んで地盤の貯水能力が低下しているために、内水氾濫が起こりやすくなっていると言われる。

内水氾濫は比較的時間をかけて浸水が進むことが多いために、人命にかかわる危険性は低いと言われることもある。ただし 、道路や建物が水に浸かってしまうため、被害額が大きくなりやすい。

内水氾濫が起きやすい土地

内水氾濫は、他の土地よりも低い場所で起きやすい。また、元々水はけの悪い土地や、市街地化に伴って舗装された土地、さらに、地下室や地下街なども内水氾濫の危険性が高い。

また、豪雨に対応できるだけの排水機能が整備されている土地と、されていない土地があり、当然のことながら、整備が進んでいない地域で内水氾濫が起きやすい。

ところが、内水氾濫が起き得る地域であるにもかかわらず、整備の必要性が認識されず、対策が不十分なままになっているケースが多いと言われる。また、建物が増えたのに地下の下水道処理が追いつかず、最近の豪雨には対処できないとも指摘されている。

なお、東京には、豪雨時の浸水防止を目的とした地下貯水施設がいくつか整備されている。よく知られているのは、首都圏外郭放水路だ。これは、埼玉県春日部市に位置する「地下神殿」と呼ばれる巨大施設だ。 これらの施設は、今回の事態に対して機能しなかったのだろうか？

これらの地下貯水槽は、主に河川の増水を対象としている。そのため、市街地内の個々の下水道の増水に対処するのは、もともと難しいのだろう。(なお、内水氾濫に関する詳細の説明は、次を参照：国土交通省 第1回 下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会「ガイドライン策定後における内水浸水対策の取組状況」、2022-11-14）

日本の都市構造に起因する困難な問題

結局のところ、内水氾濫の増大は、日本の都市構造そのものに起因する根の深い問題であることが分かる。

日本の市街地は、高度成長期の時代に急速に形成された。下水などの社会資本も、その期間に整備された。それらの施設は、その当時の経済条件と気候条件を前提にして設計され、建設された。

ところが、それから後の期間で、次の2つの大きな変化が起きたのだ。

第一に、高層ビルやタワーマンションなど、当時は想定されてなかった高層建築物が建設され、下水道などの社会資本に対する負荷が増大した。

第二に、地球温暖化が進行し、その影響で異常な大雨が発生するようになった。

これら2つの変化によって、内水氾濫の可能性は、当時に比べてはるかに高まったと考えることができる。

しかし、こうした事態に対して、現在の都市の構造そのものを最初に戻って作り直すのは、不可能だ。

一体どうしたら良いのか？ われわれは、実に深刻な問題に直面しているとしか言いようがない。

保険料の高騰

内水氾濫にしても、外水氾濫にしても、水害が発生しやすい場所と発生しにくい場所がある。では、発生しにくい場所に住んでいる人にとっては、この問題は関係がないのだろうか？

実はそうではない。この問題は、現実の災害として発生しなくても、我々の生活を圧迫する。それは火災保険の保険料が高騰するからだ。

火災保険はもともとは家屋の火災に対する保険だが、水害に対する損害もカバーしている。そして、気候変動によって増加している自然災害の影響を受ける。各地で異常気象が頻発し、豪雨や台風、山火事などの自然災害が多発しているために、世界各国で保険料率が引き上げられているのである。

日本では、東京海上、MS&AD、SOMPO、AIGを含む大手損害保険会社が、2024年10月から個人向けの火災保険の保険料を引き上げた。24年の引き上げ幅は全国平均で13％となり、過去最大となった。これは、家計にとって大きな負担になっている。

内水氾濫が自民総裁選で争点となるか？

以上のように、内水氾濫は、さまざまな面でわれわれの生活に重大な影響を与える。

しかも、それに対処して内水氾濫の発生を皆無に抑えるのは、すでに述べたように不可能だと考えざるを得ない。

可能なことは、第1には、危険度が高い地域の条件を改善して、内水氾濫の確率を低めること。そして第2には、発生した場合に備えて、避難所などを整備しておくことだろう。

これだけであっても、政治的には極めて難しい問題だ。どの地域を重点地域として、どれだけの資源を投入するかは、高度の政治的判断だ。しかし、早急に取り組まなくてはならない問題であることは間違いない。

したがって、本来であれば、これに対する対策は、政治の最も緊急な課題として議論されるべきものだろう。

ところが、この問題は、今回の自民総裁選で主要な論点となるだろうか？こうした状況で、われわれの生活の安全は、どうなるのだろうか？

