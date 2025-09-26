上半身が下半身を“抜かす”感覚を掴む「ヤジロベードリル」

球速アップや制球力を磨くためには、上半身と下半身の連動がカギになる。“連動”がわからないという疑問を抱える子どもたちに、約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんが、トレーニング法を伝授する。紹介するのは体幹を使う「ヤジロベードリル」だ。

「力いっぱい投げているのにスピードが出ない」「コントロールが安定しない」

野球を始めたばかりの子どもや、小学生たちの悩みは多い。腕だけの力に頼る投げ方では、中学、高校とカテゴリーが上がるにつれて通用しなくなってくる。そこで、幼いころから取り入れたいのが、上半身と下半身の連動を高める「ヤジロベードリル」だ。

やり方はシンプルで、右投げの場合、前を向いて立った状態から、左足を真っすぐ伸ばしたまま前に上げていき、軸足となる右足1本で立つ。次に、上げた左足を元に戻しながら、同時に上半身を前に倒しつつ右足を後ろに上げていく。前後に足を入れ替え、体を前方に倒す形は、投球に必要な体重移動にも繋がっていく。

このドリルで最も重要なのは「体を固定した状態のまま、上体を前に倒しつつ右足を後ろに上げていく」こと。足だけが先行して動くのではなく、体全体を1つの塊として動かすイメージが大切だ。投球時に下半身と上半身がバラバラに動いてしまうと力が分散され、ボールに伝わるパワーが減少してしまうからだ。

塩多さんは「実際にボールを投げる時は、足の位置を上半身が抜かすことが大切です。手だけが前に出ようとするのではなく、体全体が前に“かぶっていく”ということが大事になる」とアドバイスを送る。日々の練習に取り入れることで、投球動作の基本となる体の使い方が身につき、球速アップやコントロール向上に効果的だ。（First-Pitch編集部）