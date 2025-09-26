「またバレた」最愛の人に対してしてしまった、2度の過ち｜シタ妻ですがサレてるかもしれません【ママリ】

私はあんり。実は、過去に2度も浮気の前科がある。当時は深く反省して、浮気を許してくれた彼・修斗と結婚を決めた。優しさに甘えていた私だったが、もう過去の自分には戻らないと誓い、穏やかな結婚生活を続けていたけれど…。『シタ妻ですがサレてるかもしれません』をごらんください。

夫と付き合っているころ、2度も浮気を繰り返したあんり。修斗に別れを告げられ、初めて自分の愚かさを思い知ったあんりは、もう絶対に修斗を裏切らないと決めて結婚したものの…。

幸せを裏切った過去

私の名前はあんり、32歳。夫の修斗と4歳の長男、翼、そして1歳の次男、健の4人家族。夫は33歳、頼りになる優しい人。上には35歳のしっかり者の姉、のぞみがいる。ごく普通の、どこにでもいる幸せな家庭に見えるでしょう。



でも私にはかつての行いへの後悔がある。



夫とは5年間交際して結婚したのだけれど、その中で2度も浮気をしてしまったのだ。

別れたいわけじゃなかった

1度目は付き合い始めて数か月のころ。出来心で元カレと会って、その後何度か男女の関係になってしまった。そのことが修斗にバレてしまった。当時は修斗が「元カレを忘れさせるくらい大事にするよ」と言ってくれた。今思っても本当に優しい彼だった。



でも、そのやさしさにあぐらをかいた私は、交際4年目にまたやらかしてしまう。高校の同級生たちと飲みに行った際、当時好きだった人に誘われて過ちを犯してしまった。しかも、その後も連絡を取り続けていて、修斗にまたバレたのだ。



そのとき、修斗はさすがにあきれていた。



「もう……別れよう」



修斗の言葉に、目の前が真っ暗になった。全てを失う恐怖。彼が私の人生からいなくなること、この幸せな日常が消えること。それは、浮気したときの高揚感なんかよりも、ずっとずっと恐ろしいものだった。



「ごめんなさい……もう絶対しない……」



私は修斗に縋りついた。泣きながら、何度も何度も謝った。修斗は大声で罵倒するでもなく、悲しい目で私を見ていた。その瞳を見て、私は本当に、心から自分の犯したことを後悔した。

夫に尽くすことを決意

でも、修斗はしばらく考えた末に私を許してくれた。そして彼と私は結婚することになったのだ。私は決めた。修斗に尽くそう。彼が私に尽くしてくれたように、いや、それ以上に。彼を一番に愛し、この幸せを、一生かけて守り抜こうと。



結婚後は他の男性に会うことなんて考えなかった。毎朝「いってらっしゃい」のキスを交わしていたし、子どもが生まれてからも夜は二人でゆっくり語り合う。修斗は相変わらず優しくて、仕事で疲れて帰ってきても、必ず私や子どもたちを抱きしめてくれる。



私は、もう過去の過ちを繰り返さない。そう誓っていた。この幸せが、ずっと続くように。



このころは、夫のスマホの中身を見たいなんて思ったことがなかった。だって、優しい彼はいつでも「真っ白な潔白」だと信じていたから――

―。

あとがき：「幸福に潜む甘え」

幸せな家庭を自ら壊そうとした主人公の行動は、読む者の心をざわつかせます。なぜ人は、満たされているはずなのに、別の何かを求めてしまうのか。修斗さんの深い悲しみと、それでもあんりさんを許すという決断は、愛の形を問いかけます。再構築を決意したあんりさんの覚悟は、どこまで本物なのでしょうか。

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）