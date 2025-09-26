¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¬¤Ä¤¤¤¿±³¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¡ÖÌ©Ìó¡×¤ÇÍ¢ÆþÊÆ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ï¡Ö´íµ¡Åª¾õ¶·¡×¤Ø
ÆüÊÆ´Ö¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ©Ìó¡×
7·î28Æü¡¢ÅìµþÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¦Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÎëÌÚÀë¹°¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤°Æ·ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Öº£²ó¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤¹¤ë¤ÈWTO¶¨Äê°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬WTO¡ÊÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡Ë¶¨Äê°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
¡ÖËèÇ¯Ìó77Ëü¥È¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¢¥¯¥»¥¹ÊÆ¡ÊºÇÄãÍ¢ÆþÎÌ¡£°Ê²¼¡¢MA ÊÆ¡Ë¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Î35Ëü¥È¥ó¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÇã¤¦¡ØÌ©Ìó¡Ù¤¬ÆüÊÆ´Ö¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚÀèÀ¸¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¡ØÌ©Ìó¡Ù¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¹¡£¡ØÌ©Ìó¡Ù¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿ËÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¤ÈÀÐ°æÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬2016Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡ØË´¹ñ¤ÎÌ©Ìó¡¡TPP¤Ï¤Ê¤¼ÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤À¡£ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï¡ÖÌ¤ÆÉ¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¡ØÌ©Ìó¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤òÅö»þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï35Ëü¥È¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢36Ëü¥È¥ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢35¡Á36Ëü¥È¥ó¤Î¥³¥á¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÇã¤¦¡ØÌ©Ìó¡Ù¤ÏÊ¸½ñ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ä¤¹¤È¡ØÌ©Ìó¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¤½¤Î¡ØÌ©Ìó¡Ù¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼Ê¸¾Ï²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ö¤ÇMAÊÆ¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤ò·è¤á¤ë¤È¡ØºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¡Ù°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÊÆ¹ñ¤À¤±ËèÇ¯Í¢Æþ¥·¥§¥¢¤¬°ìÄê
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÏMAÊÆ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤âÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WTO¶¨Äê¤Î´ðËÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¸¶Â§¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑÄÌ»º¾Ê¤ÎHP¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤«¤Î¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤ëºÇ¤âÍÍø¤ÊÂÔ¶ø¤ò¡¢Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤ÎMAÊÆ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¿¥¤¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±¤¸ÂÔ¶ø¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤òÂÔ¶ø¤¹¤ë¡ÖÌ©Ìó¡×¤¬Ê¸½ñ¤È¤·¤Æ¸½Â¸¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¹ñ¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÌ©Ìó¡×¤ò¸ø¸À¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢HP¤Ë¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚÀèÀ¸¤¬¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¡×¤À¤Ã¤¿¡¢MAÊÆÍ¢ÆþÎÌ¤Î¤¦¤Á¤Î36Ëü¥È¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡ØË´¹ñ¤ÎÌ©Ìó¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ï¤Ä¤¤È¤á¡¢ÇòÆü¤Î¤â¤È¤Ë¤µ¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¢Æþ¥·¥§¥¢¤¬°ìÄê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£MAÊÆÍ¢Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1995Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¥¿¥¤»º¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤¿°ìÊý¤ÇÃæ¹ñ»º¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¤Ï¸º¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥§¥¢¤ÏÇ¯ÅÙ¤´¤È¤ËÂç¤¤¯¤Ð¤é¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ»º¤À¤±¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ØË´¹ñ¤ÎÌ©Ìó¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤òÂÔ¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÁÊ¾Ù¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë¶ì¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡ØË´¹ñ¤ÎÌ©Ìó¡Ù¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤ÊMAÊÆÍ¢Æþ¤Î±¿±Ä¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØË´¹ñ¤ÎÌ©Ìó¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤âÀ¯ÉÜ¤âÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÎëÌÚÀèÀ¸¤ÏÀâ¤¯¡£
¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¡ØÌ©Ìó¡Ù¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÌóÂ«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ35Ëü¡Á36Ëü¥È¥ó¤Î¥³¥á¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤À¤È¸À¤¤Â³¤±¡¢¡ØÌ©Ìó¡Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤·¡¢¹ñÌ±¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¹ç°Õ¤Î¡Ö¶Ã¤¤ÎÆâÍÆ¡×
¤½¤·¤Æ7·î22Æü¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏMAÊÆÍ¢Æþ¤ò75¡ó¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÌ©Ìó¡Ù¤Ç·è¤á¤¿35Ëü¥È¥óÁ°¸å¤«¤é75¡óÁý¤Î¡¢Ìó60Ëü¥È¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«»º¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤Êº¹ÊÌÂÔ¶ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ºÊÆ¤ò¤É¤ì¤À¤±Í¢Æþ¤¹¤ë¤«¤Ï¡Ø¤³¤Á¤é¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¡Ê7·î30Æü¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê¥Þ¥Þ¡Ë¤Ï29Æü¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎÊÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È½Ò¤Ù¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤·¤º¤á¡¢WTO¶¨Äê¤ÎºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¸¶Â§¤ò½å¼é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢£¸·î22Æü¤ËÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë·¸¤ëÁ´¹ñÀâÌÀ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¢Æþ¤¹¤ëÊÆ¤ÎÁíÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ´ûÂ¸¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÏÈÆâ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¼ç¿©ÍÑÊÆ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÆâÉô¼êÂ³¤¤Î²áÄø¤Ç¡¢¹ç°Õ¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¹ç°Õ¤È°Û¤Ê¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÖMAÊÆÍ¢Æþ¤ò75¡ó¤ËÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«»ºÊÆ¤òËèÇ¯35Ëü¥È¥óÍ¢Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¡Ö75¡óÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä
º£Ç¯4·î¡¢ºâÌ³Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñ¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤Ç¡¢MAÊÆ¤Î¤¦¤Á¡¢¼ç¿©ÍÑ¤Ë²ó¤¹¾å¸Â¤ò³È½¼¤¹¤ëÄó°Æ¤·¤¿¡£ÇÀ²È¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡¢8·î4Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»²ñµÄ¤ÇÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¼Ô¡¢¿åÅÄ¹Ìºî¼Ô¡¢°ðºîÇÀ²È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡ÊÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹8·î5Æü¡Ë¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMAÊÆ¤ÎÏÈÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÇÀ²È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï°Û¤ò¾§¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ÷ÃßÊÆ¤Ë²ó¤»¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¹ñ»ºÊÆ¤òÈ÷Ãß¤Ë²ó¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È÷ÃßÊÆ¤Ï²Ã¹©ÍÑ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¼ç¿©ÍÑ¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î9Æü¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡Øº£¸å¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÄê´üÅª¤Ë¼ç¿©ÊÆ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÊÆ¤ò¼ç¿©ÍÑ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñ»º¤Î¼ç¿©ÊÆ»Ô¾ì¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ç¿©ÊÆ¤Î²¼Íî°µÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤Þ¤À¼ã´³È÷ÃßÊÆ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ÛµÞ»þÍÑ¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤òÊä½¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÇ¯£±·î¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤Î¥³¥áÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆþ»¥¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤ÜÃæ»ß¤Î¤Þ¤Þ¡£¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÊÆ¤òÈ÷ÃßÊÆ¤Ë²ó¤·¡¢¼ç¿©ÍÑ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬°ìÅ¾
9·î4Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆüÊÆ¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë½ðÌ¾¡£ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«»ºÊÆ¤ÎÍ¢Æþ¤òMAÊÆÏÈÆâ¤Ç75¡óÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬7·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖMAÊÆ¤ò75¡óÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤Ê¤É·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Áý¤ä¤¹ÎÌ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¹Í¤¨¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢4Æü¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢MAÊÆÏÈÆâ¤Ç75¡óÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Ç§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«»ºÊÆ¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤ò35Ëü¥È¥ó¤«¤é60Ëü¥È¥ó¤ËÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£±³¤Î¾åÅÉ¤ê¤Ê¤é¤Ì¡Ö¡ØÌ©Ìó¡Ù¤Î¾åÅÉ¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¼ç¿©ÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÌó679Ëü2000¥È¥ó¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó1³ä¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Ç¤¹¡×
MAÊÆÍ¢ÆþÎÌ¤òÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î2¹ñ´Ö¤Ç·è¤á¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊ¸½ñ²½¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÇÎëÌÚÀèÀ¸¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖWTO¶¨Äê°ãÈ¿¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤¹¤°¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±³¤ÎÀâÌÀ¤Ç¹ñÌ±¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¡¢Ê¿Á³¤È»öÂÖ¤ò¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¤Î¤ªÁÆËö¤µ¤òÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤È5Ç¯°ÊÆâ¤ËÆüËÜ¤Ç¥³¥á¤òºî¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½¸Íî¤¬Êø²õ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤òÄ¾»ë¤»¤º¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÀÀ¯¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Æ»
¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ¡£»ä¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ì¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÇÀÀ¯¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÚËÉ±ÒÍ½»»¤È¹ñ¸ò¾Ê¤ÎËÉºÒÍ½»»¤ò´Þ¤á¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍ½»»¤È¤·¤ÆÍ½»»¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¡¢ÇÀ¿å¾ÊÍ½»»¤ò¼Â¼Á3Ãû±ßÁý¤ä¤¹¡Û
¢¡ÚÇÀÃÏ10¥¢¡¼¥ë¤¢¤¿¤ê3Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ðÁÃ»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡Û
£¡Ú¼çÍ×ÇÀ»ºÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬°Â¤¯Çã¤¨¤Æ¡¢ÇÀ²È¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤òÇÀ²È¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¡Û
¤¡ÚÀ¯ÉÜ¤¬¥³¥á¤äÆýÀ½ÉÊ¤ÎÇã¤¤¾å¤²¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢È÷Ãß¤ÈÆâ³°±ç½õ¤Ë²ó¤¹¡£Çã¤¤¾å¤²¤ÈÊü½Ð¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¼ûµë¤Î°ÂÄê²½¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¡Û
¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥á¤À¤±¤Ï¤Û¤Ü¼«µë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¾®Çþ¤Ë²Ã¤¨¡¢»ôÎÁ¤ÎÂçÆ¦¤â¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤âÇüÂç¤ÊÎÌ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â»Å¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö·ÐºÑ³Ø¼Ô¤À¤Ã¤¿±§Âô¹°Ê¸¶µ¼ø¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆüËÜÀêÎÎÀ¯ºö¤ÎÂè°ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ò¼åÂÎ²½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¾¾êÇÀ»ºÊª¤òÇã¤ï¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹âÅè¸÷Àã¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡¢Àï¸å¤Î¿©ÎÈ»ö¾ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ØÊÆ¤È¾®Çþ¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡Ë¤ò°ìÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÎëÌÚÀèÀ¸¤¬¡Ø°ßÂÞ¤«¤é¤ÎÂ°¹ñ²½¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ë²òÀâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤â¡ÚÀï¸å¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤ÎÌ£³Ð¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÄÆüËÜ¿Í¤ÎÂçÈ¾¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡×¡Û¤Ç¹âÅè¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤òÁá¤¯Áý»º¤·¤ÆÇÀ²È¤¬°Â¿´¤·¤Æ·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Çã¤¨¤ëÃÍÃÊ¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÎëÌÚÀèÀ¸¤¬¹Í¤¨¤ëÀ¸»º¼Ô¤ËºÇÄã¸Â³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤ÊÆ²Á¤Ï¡¢¾®Çä¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç£µ¥¥í3500±ß¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤À¡×¤ÈÀâ¤¯¡£
5¥¥í2500±ßÄøÅÙ¤Ç¤Ê¤¤¤È¾ÃÈñ¼Ô¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î3500±ß¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î2500±ß¤Î¡Öº¹³Û¤òÀ¯ÉÜ¤¬ÊäÅ¶¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÎëÌÚÀèÀ¸¤ÏÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
ÇÀÀ¯¤Ë¾Ü¤·¤¤ÎëÌÚÀèÀ¸¤¬ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿¤é¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÀ²È¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÌÑÁÛ¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÎëÌÚÀèÀ¸¤òÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òX¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¡Ö#ÎëÌÚÀë¹°ÀèÀ¸¤òÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë¡ª¡×¤òX¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ¡×¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡£
¡ö
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÀï¸å¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤ÎÌ£³Ð¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÄÆüËÜ¿Í¤ÎÂçÈ¾¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡×
