¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÄ¹ºê¡¦¥á¥È¥í½ñÅ¹¤ÎÌ¾Êª¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ÖÌ¾²èºÂ¥í¥Ó¡¼¤ÇÁÏ¶È¡×¤Î¼Ò»Ë¤È¡Öºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡õITÀìÌç³Ø¹»¤Î¹ñÆâ³°ÀßÎ©¡×¤ÎÂçÃÀ·Ð±Ä¡ª
STV¥é¥¸¥ª¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤è¤¦¤Ø¤¤»á¤Ë¤è¤ëPodcast¤Î½ñÉ¾ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï½ñÅ¹ÃµË¬ÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶å½£¤ÏÄ¹ºê¸©¤Ø¡£¡Ö¥á¥È¥í½ñÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Å¹Ì¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¤è¤¦¤Ø¤¤»á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Àª¤¤¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÁÏ¶È¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÃÀ¤Ê·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ë¥á¥È¥í½ñÅ¹¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
±Ç²è´Û¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½ñÅ¹¤¬¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤È³Ø¹»·Ð±Ä!?
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ËÌ¤ÎÆÉ½ñÂç¹¥¤·Ý¿Í¡¦¤è¤¦¤Ø¤¤¤Ç¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§º£²ó¤Ï½ñÅ¹¾Ò²ð´ë²è¤ÎÂè5²ó¡ÖËÜ¤òÃµ¤·¤Ë³¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡ª¡×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤ÎºÇÄ¹°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ºê¸©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ï¡¢JRÄ¹ºê±Ø¤Î±Ø¥Ó¥ë¡¢¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºêËÜ´Û3³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¥á¥È¥í½ñÅ¹¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºêËÜÅ¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ï¥á¥È¥í½ñÅ¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Àîºê°½»ÒÍÍ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£À¼¤¬¥Ç¥«¤¤(¾Ð)
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¥Ç¥«¤¤¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤Ç¤â¥¦¥Á¤Ï¤³¤³¤Ç¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¹¤«!?
Àîºê¼ÒÄ¹¡§Å¹¤ÎÃæ¤Ç(¾Ð)¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¥ï¥¿¥¯¥·À¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Ï»öÌ³½ê¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ËÌ³¤Æ»¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¼ýÏ¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆþ¸ý¿¿¤óÁ°¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿å³²¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤ä·§ËÜ¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¤ä¤´¶ìÏ«¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¥á¥È¥í½ñÅ¹¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºêËÜÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ºß¸Ëºý¿ô¤¬25Ëüºý¤Û¤É¡¢Ê¸¶ñ¤äCD¤ÎÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ¹ºê¤Î¡ÖÃÎ¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ÁÏ¶È¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§½ñÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬1965Ç¯¤Ç¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§º£Ç¯¤Á¤ç¤¦¤É60¼þÇ¯¡¢µÇ°¤Î°ìÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤Ï¤¤¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É(¾Ð)¡£50¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë¤Ï¸ÞÌÚ´²Ç·ÀèÀ¸¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤¿¤ê¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¥É¥«¥ó¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤³¤Î¸å12·î¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é(¾Ð)¡£¼þÇ¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥á¥È¥í½ñÅ¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£1965Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤È¤¤¤¦¥Ó¥ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤ÏÄ¹ºê±Ø¶á¤¯¤Î¤³¤ÎÊÕ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¾ì½ê¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ñÅ¹¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¸µ¡¹±Ç²è´Û¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¡Ä¡ÄÁÇÅ¨¡ª
Àîºê¼ÒÄ¹¡§ÁÄÉã¤¬ÁÏ¶È¼Ô¤Ç»ä¤¬3ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤ÏÄ¹ºê±ØÁ°¤ÎÃÏ²¼¤Ë200ÀÊ¤°¤é¤¤¤Î¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹ºê¥Ë¥å¡¼¥¹·à¾ì¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÌ¾²èºÂ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹ºê»ÔÆâ¤Î50ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ËÊ¹¤±¤Ð¤À¤¤¤¿¤¤¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¡£¹â¹»¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤«¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤¬¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Ç²è´Û¤Î¥í¥Ó¡¼¤Î°ì³Ñ¤Ç¡Ö¤³¤³¤ÇËÜ¤òÇä¤ê»Ï¤á¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ÁÄÊì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÄÊì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎËÜ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊËÜ¤·¤«ÃÖ¤«¤º¡¢´äÇÈÊ¸¸Ë¤È¥Ï¥ä¥«¥ï¡¦¥ß¥¹¥Æ¥êÊ¸¸Ë¤È±Ç²è¤Î¸¶ºîËÜ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤ÎÁö¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¹¤òÃª1ËÜ¤À¤±¤Ç»Ï¤á¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬1958Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È67Ç¯¤°¤é¤¤ËÜ²°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î±Ç²è´Û¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§1986Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ë¤¬·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¡¢²þ½¤2²¯±ß¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£²ÈÄí¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤¬½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ²°¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æº£¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¡Ö¥á¥È¥í½ñÅ¹¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î±Ç²è´Û¤¬ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¥á¥È¥í¡×¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¡Ä¡ÄÁÇÅ¨¡ª¡¡Àè¤Û¤É¡ÖÃÎ¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥á¥È¥í¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤³¤«¤é¡Ö½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ËËÜ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥â¥À¥ó¡¢¸½ºß¤Ï¥ì¥È¥í´¶¤ÎÌ£¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§ÁÄÊì¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï²£Ê¸»ú¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¡Ö¥á¥È¥í¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§·§ËÜ¤Ë¤â¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶·§ËÜÅ¹¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅ¹ÊÞ¤Ï¿À¸Í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§Êì¤Î¼Â²È¤¬¿À¸Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿À¸Í¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¤é¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼Ù¤Ê¹Í¤¨¤Ç¡£¿À¸Í½ÐÅ¹¤Ï2008Ç¯¤Ç¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§³ä¤ÈºÇ¶á¤Ç¤¹¤Í¡£90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é½ñÅ¹»ö¶È¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢2008Ç¯¤Ë½ÐÅ¹¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¿À¸Í¤Ïºå¿ÀÅ´Æ»¤Î¸æ±Æ±Ø¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»°µÜ¤ÈÇßÅÄ¤ÎÃæ´Ö¤°¤é¤¤¤Ë½ñÅ¹¤¬¤¢¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÙ¤Ï¹âµé½»Âð³¹¤Î°²²°»Ô¤Ç¡¢³°¼Ö¤·¤«Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò»ä¤¬ÊÖÉÊ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥è¥¿¥è¥¿Âæ¼Ö¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¼Ò°÷¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ(¾Ð)¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤½¤ÎÂæ¼Ö¤Ï³°¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¤µ¤¹¤¬Íî¸ì²È¤µ¤ó(¾Ð)¡£»ä¤Ïº£Æü¡ÖÆî¤ÎÆÉ½ñ·Ý¿Í¡×¤È¤·¤ÆÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤â¤¦Àîºê¼ÒÄ¹¡¢²ñ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë°§»¢¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡ÖÄï»ÒÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎÉ¤¤ÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤¾¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è(¾Ð)¡£¼ÒÄ¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ÒÄ¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¬½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë²¿¤«¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼Ò°÷¤¬¡Ö¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§ËÜ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢¿ôÉ´Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤âÎÉ¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¾ï¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¤ªµÒÍÍ¤¬¤½¤â¤½¤â½ñÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë·È¤ï¤ë¡Ö¿Í¡×¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ï¤êÀîºê¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Ò°÷¶µ°é¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥á¥È¥í½ñÅ¹¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢·§ËÜ¤È¿À¸Í¤Ë½ñÅ¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È¤ÎÏÃ¤«¤é¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¸½ºß¤Î¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Å¹ÊÞ¤¬¤Ç¤¤ë°ÊÁ°¡¢70ÄÚ¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏËÜ¤Ë¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤äISBN¥³¡¼¥É¤Ê¤ó¤«¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ú¡¼¥¸¤Î´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¤ËÀµ¤Î»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ²¿ºýÇä¤ì¤¿¤«¤ò´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Çä¤ì¤¿¤é¤½¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤ËÈÖÀþ°õ¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Î°õ´Õ¤òÆè¤·¤ÆÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²·¤Ç¤¢¤ë¼è¼¡Å¹¤ËÃíÊ¸¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬¤¤¤Ä²¿ºýÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âËÜ¤Îºß¸Ë¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸½ºß²ñ¼Ò¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÉã¤¬¡¢Åö»þ¤½¤ì¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é1980Ç¯Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ª¥Õ¥³¥ó¡×¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡Ë¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÉã¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥à¼Ò¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ÆþÌç¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¸µ¡¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«!?
Àîºê¼ÒÄ¹¡§Á´Á³´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç³Ø»þÂå¤â·ÐºÑ³ØÉô¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ê©Áü¸¦µæ²ñ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤É¤ó¤ÊËÜ¤Îºß¸Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÈ³Ø¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤Ï¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤¨¤Ã¡¢À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÆÃµö°Æ·ï¡Ä¡Ä
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤Ï¤¤¡¢ÆÃµö¤Ï¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¤½¤ì¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤éÇä¾å¤¬3ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¿·Ê¹¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎËÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Ë¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÃ¼Ëö¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¿¤Þ¤²¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´¹ñÃæ¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤ËÇä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ²ñ¼Ò¤òºî¤Ã¤Æ³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¸½ºß¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¥¤ß¤ÎËÜ¤ä¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Î¿´¡×¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎËÜ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀËÜ¤òÃµ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤ÎAI»þÂå¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËËÜ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Àè¶î¤±¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§ÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á(¾Ð)¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§ÎÉ¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢ËÍ(¾Ð)¡£¤Ç¤Ï¿§¡¹¤Ê½ñÅ¹¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸µ¤òÃ©¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¥¦¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ª±¢¤µ¤Þ¤Çºß¸Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃíÊ¸¤¬Âô»³¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ïºî¤ë¿Í¡¢SE¤Î¼Ò°÷¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇÀìÌç³Ø¹»¤«¤é¿Íºà¤òÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢1¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿ôÇ¯¤Ï¤«¤«¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤ÀìÌç³Ø¹»¤¬Ìµ¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Á¤ã¤¨¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉã¤¬2007Ç¯¤Ë¡Ö¥á¥È¥í¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌç³Ø¹»¤òÄ¹ºê¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤Î²ÄÇ½À¤ÎÉý¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¤¬·ÐºÑ³ØÉô¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤âÌµ¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ä¡Ä³Ø¹»¤òºî¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§ÉãËÜ¿Í¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤¬À¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§½ñÅ¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤¤¤Þ¤Ïµ»½Ñ¤¬¿§¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¡£Å¹Æâ¤Ë100Âæ¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤ÆAI¤¬´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÈÈºá¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ø¤·¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¤¾¡ª¡×¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜÉô¤ÎÊý¤ËÏ¢Íí¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¡Ö²ø¤·¤¤¥ä¥Ä¡×¤Ã¤ÆËÍ»Ø¤µ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§»ä¤¬Â¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËAI¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£ËÜ¼«ÂÎ¤¬¡Ö¿Í¤ò°é¤à¤â¤Î¡×¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î±Ç²è¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¹»¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¾ï¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¿Í¤ò°é¤à¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·Ð±ÄÍýÇ°¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤Ç¼ã¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤ÆÀ¸ÅÌ½¸¤á¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Ë³¤³°¿Ê½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÀìÌç³Ø¹»¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤¯¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§IT¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆüËÜ¸ì¤â¶µ¤¨¤ë³Ø¹»¤Ç¤¹¡£²¿¸Î¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢IT¤Îµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÆüËÜ¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎIT´ë¶È¤Î¿Í¤Ï±Ñ¸ì¤òÃý¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¸ì¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤éµÕ¤ËÆüËÜ¸ì¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆüËÜ¸ì¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡ÄµÁÍý¤òÊÖ¤¹¡¢×ÖÅÙ¤¹¤ë¡¢¡ÖÀèÇÚºòÆü¤Ï¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄ«¥¤¥Á¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»È¤¨¤ëÆüËÜ¸ì¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¸À¸ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¸½ÃÏ¤ÇÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤È¡£µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤½¤ì¤Ç¤³¤Á¤é¤ËÍè¤ë¤ÈIT¥¹¥¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§³¤³°¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¿Íºà¤¬Â¾¹ñ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç³¤³°¤Î¿Íºà¤ËÂÐ¤·¤ÆµÕ¤ËÆüËÜ¸ì¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò°é¤Æ¤ÆµÕÍ¢Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤¤¤Þ¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¾ðÀª¤¬¾¯¤·ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤é¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë¤â³Ø¹»¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤Ø¤¤¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£³¤³°¿Ê½Ð¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¿Íºà¤Ï°é¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Àîºê¼ÒÄ¹¡§¤Ï¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹ºê¸©¤Ï¥á¥È¥í½ñÅ¹¤ÎÀîºê°½»Ò¼ÒÄ¹¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÁ°ÊÔ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÊÔ¤â¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ë«¤á¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶¯¤¤¼ÒÄ¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ýÏ¿¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¼¤Ò¸åÊÔ¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎPodcast¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍËÄ«6»þ¤ËÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦¥é¥¸¥ª¶Ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Podcast¤ä¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îµ»ö¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÊý¤â¡¢book@stv.jp¤Þ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Spotify¡¢ApplePodcast¡¢Amazon Music¡¢YouTube¡¢¥é¥¸¥³Podcast¤Ç¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ö¤è¤¦¤Ø¤¤¤Î»þÃ»¥Ö¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤´¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
