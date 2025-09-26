厄介ですね…SNSを使わない阿部寛が「大炎上」して感じたこと

炎上……それは、インターネットやSNSで、特定の人物、企業、投稿内容に対し、批判コメントが殺到し、多くの人に拡散され、収拾がつかなくなった状態を言う。時には捏造や、認識の齟齬で事実が歪められていても、SNSが暴走したら止まらない。やがて虚構が事実に「なってしまう」。映画『俺ではない炎上』は、事実無根の炎上により、殺人犯にされてしまうエリートサラリーマンを描いたスリリングなエンタメ作品だ。本作の主人公同様、「SNSを全くやっていない」という俳優・阿部寛さんにお話を伺った。

「リツイート、ってなんですか？」

――最新主演作『俺ではない炎上』で、事実無根の炎上で殺人犯に仕立てられ、警察や私人逮捕を狙う動画配信者などから逃げ続ける山縣泰介を演じます。この主人公も、演じる阿部さんも「SNSを全くやらない」という共通点があります。

「やらない理由は特にないんです。あえて考えてみると、私から情報を発信することを一切しない理由は、自分の気持ちや考えが常に変わっていることを、私自身がよく知っているからでしょうね。感情はもちろん、価値観だって状況や経験値によって揺らぎ、変化していく。その“履歴”を残すことは私の性に合わないのです。

SNSを見ることもほとんどしないので、『俺ではない炎上』の台本を読んだ時、わからない言葉だらけでした。“リツイート（他のユーザーの投稿を自分のフォロワーに共有すること）ってなんですか？”とか“リプ（他人の投稿への返信）って？”など、スタッフに聞いていました（笑）

他にも“ハッシュタグ（検索用のタグ）”、“メンション（他のユーザーをタグ付けする機能）”、“DM（直接メッセージを送ること）”など、SNS用語の理解から始まった役作りでした。

とはいえ、日々、スマホは使っていますよ。検索や、地図アプリ、ChatGPT、LINEなどが多いかな。使っていると、技術の進化が目覚ましいことが伝わってくる。使いながらも、いずれ自分の知らないところで、いろんなことが勝手に進んでいってしまう可能性もある、と感じていました。

そんな中、『俺ではない炎上』のお話をいただいたのです。山縣泰介は、SNSをやっていないのに、SNS投稿により、殺人犯であると世間から見なされてしまった。このように荒唐無稽で想像もつかない事件が、おそらく今後は現実にも起こってくるのではないか、と思うのです。この作品は、今の時代に合ったテーマを持つ作品であり、演じてみたい役だと感じました。

あと、最近、強く優秀な人物を演じることが多かったので、久しぶりに「追われる男」役に興味を持ったのです」（阿部寛さん、以下同）

――阿部さんが演じる「追われる男」はシリアスでありながら、どこか滑稽。大手企業の部長から、逃亡する殺人犯になっていくうちに、表情も行動も変わっていき、観客も「本当に殺したんじゃないか」と思ってしまう瞬間も。スリリングな展開でありながら、ほんの少しの愛嬌が空気を緩めており作品に引き込まれます。

「主人公は、いかにも傲慢なエリート。さらに自己中心的に物事を捉えています。SNSの世界では、こういう人物そのものが滑稽なんですよね。そういう人が、SNSでどんどん追い込まれていく。真面目になればなるほど面白さが増すと感じました。

ですから、彼のエリート的な自意識と、そこから生まれる振る舞いを考えつつ、観た人が何を思うかを考えながら、役を作っていったのです。感情の起伏、人間としての強さ、弱さなどにも焦点を当てました。

また、今回、衣装が人物をよく表しており、服に助けられた部分もありました」

――物語の終盤には、衣装をまとわずほぼ裸で撮影されたシーンもあり、阿部さんの肉体美に息を呑みます。

「逃げ続ける男の意志と強さが表れているシーンです。きついとは思っていましたが、12月ですからね、ものすごく寒かったです」

「日常的に炎上の疑似体験はしています」

――この作品で、阿部さんは炎上を疑似体験したともいえます。山縣泰介は、殺人犯とみなされた段階で、個人情報がさらされ、拡散されていく。どこに行ってもカメラを向けられ、ネット上にはまとめサイトが立ち上がる。偽のアカウントが作られ、それらも一気に拡散していく。

「俳優という仕事柄、常に人に見られたり写真を撮られたりしているので、山縣泰介がリアルの世界で人からされた、炎上の当事者の“疑似経験”は日常的にしています。この感覚は、40年間の俳優生活で慣れてしまいました。

――炎上の火を燃え上がらせているのは、それぞれの正義です。本作ではそれぞれの人々が抱える正義についても考えさせられます。

「正義は厄介ですよね。今、この世界では、皆が正義を主張し、それがSNSで増幅されて、かえって混乱してしまっている。正義を語るよりも優しさで受け入れたり、時には相手の正義をかわしてしまったほうが、争いにまで発展しないと思うのです。

私自身が正義に攻撃されたら、やり過ごします。人によって見えている世界が違うことは知っていますし、人の価値観は移り変わるものですから。その時に正義だと思っていたことが、後になると正義ではなかったということは、よくあること。

時間が解決するまで待つ、感情から離れて冷静に考える、もしくは、そのことさえ忘れてしまうという選択肢もあると思うのです」

――とはいえ、SNSで拡散される投稿の面白さ、正義を焚き付けてくる吸引力は抗いがたい魅力があると思う人も多いです。当事者にならなければ、「怒り」もまた娯楽という現代社会の一面も描いています。

「これに巻き込まれないためには、学び続けることが大切だと思うのです。偏りのない知識や学びが、他者への想像力や対応力につながっていく。知識と思考があれば、声が大きい人の意見に流されたり、振り回されたりしにくくなるとも思うのです」

――阿部さんの最近の「学び」は、機内プログラムで西部劇映画の名作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト』（1969年日本公開、邦題『ウエスタン』）を観たこと。

「昔、『映画の演技』（マイケル・ケイン著）という本を読み、そこに“大きな動きは映画に必要ない”というようなことが書いてあったのです。私は“そんなことはないよな”などと思いながら読み終えたのですが、なんとなくこのことは頭に引っかかっていました。

でも先日、たまたま『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト』を観て、私が間違っていたと思いました。あの作品に出演しているヘンリー・フォンダやチャールズ・ブロンソンなどの伝説的な名優たちは、余計な動きをせず、まばたきもせずに演技をしている。

画面の構成、舞台装置など、細かいところを見ても完成度が高く圧倒されました。映画は後世に残る芸術だと改めて感じたのです。

ここまで感銘を受けるのは、俳優として経験を重ねてきたこともあるかもしれません。積極的に古典的な名画を観て、学んでいこうと思っています」

“どんな体験も、学びと仕事につながっていく”という阿部寛さん。後編では、心と鍛錬についてお話を伺います。

【阿部寛】

1964年神奈川県生まれ。1985年にモデルとしてデビュー、1987年『はいからさんが通る』主演以降、映画やテレビドラマで活躍。1993年舞台『熱海殺人事件〜モンテカルロ・イリュージョン〜』以降、舞台作品も多数。2013年映画『テルマエ・ロマエ』日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。

撮影／大坪尚人(講談社写真映像部) ヘアメイク／AZUMA スタイリスト／土屋詩童

