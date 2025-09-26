¥¤¥±¥á¥ó¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤òÁí¤Ê¤á¡¢¹ÓÌÚÈô±©¤¬¸ì¤ëÆ´¤ì¤Îº´Æ£·ò¡£¡Ö¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»³ºê¸¿Í¤µ¤ó¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤µ¤ó¡¢Æ£¥öÃ«ÂÙÊå¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤Î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¡¹Á´°÷¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£¹ÓÌÚÈô±©¡Ê¤¢¤é¤¡¦¤È¤ï¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ò¤É¤â»þÂå°Ê³°¤Ë¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡Ù¡ØFirst Love¡¡½éÎø¡Ù¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò½Å¤Í¡¢¡Ø¾¯Ç¯¤Î¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡Ø¥¹¥á¥ë¥º¥é¥¤¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡Ù¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÌó15Ç¯¡£2025Ç¯9·î28Æü¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤à¤«¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÍâÆü9·î29Æü¤Ë´©¹Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø20¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤À¡£
1ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø15¡Ù¤Ë¤Ä¤Å¤¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Îº£¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¼ñÌ£¡¢Í§¾ð¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¶ìÏ«¡¢¤½¤·¤ÆÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤¿¡£
¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ø
¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÍ¤ÏÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¹ÓÌÚ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¼Â¤Ï¡¢²¿¼Ò¤«¤é¤â¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤â²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âº£¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ËÍ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Èº£¤Î»öÌ³½ê¤À¤±¤ÏÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬Äü¤á¤º¤ËËè·îÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
»ÒÌò¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤ÏÈæ³ÓÅªºÇ¶á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ÒÌò¤Î¤È¤¤Ï¡È¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â10Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡É¤È°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØFirst Love¡¡½éÎø¡Ù¤ä¡Ø¾¯Ç¯¤Î¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾¯Ç¯¤Î¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤Ï¸¶ºî¤âÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡×
²¿É´²ó¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
½çÉ÷ËþÈÁ¤ËÌò¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍîÁª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÍî¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£´é¹ç¤ï¤»¤Ç·è¤Þ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁÈ¡£²¿É´²ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤´±ï¤Î¤¢¤ëÌò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËè²ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿½½¿Í¡¢²¿É´¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¡É¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤È¡¢¡È¤Ç¤â¶õ²ó¤ê¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØFirst Love¡¡½éÎø¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØFirst Love¡¡½éÎø¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ÇËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¸å¡ØËÜÅö¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±¿¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡È±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¼õ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¤´±ï¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£ËþÅç¤µ¤ó¤¬¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¼õ¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ØFirst Love ½éÎø¡Ù¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤ÏËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦Ìî¸ýÌé±Ñ¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£¸þ°æÍý¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÇ¾³°²Ê°å¤Ç¤¢¤ëÌé±Ñ¤ÎÉ×¤«¤é¤Î¶µ°éµÔÂÔ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤À¡£¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»£±Æ¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ï1¥õ·î¤¯¤é¤¤¤Ç»£¤ê½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤¹¤´¤¯¿¼¤¤´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤«¤é¡Ø¤³¤ÎÌò¤ÏÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìò¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²óËÜÆÉ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÌò¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ÎºîÉÊ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡×
º´Æ£·ò¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÉÂç²¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í
¡ØFirst Love¡¡½éÎø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Ïº´Æ£·ò¤µ¤ó¤È¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ The Final¡Ù¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¡ºÇ½ª¾Ï The Beginning¡Ù¤ËÂ³¤¯¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ò¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÂç²¦¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤ò´Ñ¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¶¦±é¤Ç¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡¢ËÜÊª¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¸½¾ì¤ÇÊì¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¡Ø¤É¤¦¤¾ºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ìò¤òÈ´¤±¤¿¤È¤¤Ë¤â¼þ¤ê¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ì¤ë¿Í¡£ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¡È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡É¤Ã¤ÆÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤·¡¢»É·ã¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢²¿²ó²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¤¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¼Çµï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¡£¡Ø¤¢¤È100²ó¤¯¤é¤¤¶¦±é¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

【後編】「中1の時に出会った」小1で芸能界入り、20歳になる荒木飛羽がハマった「30年前の作品」
