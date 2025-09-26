◇ナ・リーグ ドジャース8―0ダイヤモンドバックス（2025年9月25日 フェニックス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。勝てば4年連続地区優勝が決まる大一番で6回4安打無失点と力投し、日本選手7人目となるシーズン200奪三振を達成。今季12勝目を挙げ、チームを地区4連覇に導いた。

9回2死、4番手・バンダがバロッサを三ゴロに打ち取り、勝利が決まると、山本の顔には笑顔の花が咲いた。その後、大谷とともにグラウンドに出て、隣に並んでナインらとハイタッチ。地区優勝の喜びをかみしめた。

そして、すぐに地区優勝を祝うTシャツと帽子に着替え、再びナインと熱い抱擁。記念写真に笑顔で納まった。

初回は2三振を奪うなど、上々の立ち上がり。2回は2死からアレクサンダーに左前打を許したが、続くトーマスを3球三振に仕留めた。

3回は1死一、二塁と得点圏に走者を背負い、マルテを迎えた。内角カットボールで詰まらせ、力のないフライを打たせたが、打球は遊撃、中堅、左翼の間に飛び、左翼手・コンフォートが懸命に追って最後はダイビングキャッチを試みたが捕球できず。それでも二塁走者が三進をためらっていたため三塁封殺による“レフトゴロ”で2死までこぎ着けると、最後はキャロルを一ゴロに封じ、無失点で切り抜けた。

4回は2死二、三塁のピンチを招くも8番・タワを2球で追い込み、カーブで空振りを奪って3球三振と本塁だけは踏ませなかった。6回に先頭・キャロルをスプリットで空振り三振に仕留め、シーズン200奪三振を達成。次打者・モレノも空振り三振に斬り、201まで数字を伸ばした。この回2死からデルカスティーヨに右前打を許したが続くアレクサンダーを中飛に打ち取り、6つの0を並べお役御免。直球の最速は97.2マイル（約156.4キロ）だった。

日本投手のシーズン200奪三振は野茂英雄、松坂大輔、ダルビッシュ有、大谷翔平、千賀滉大、菊池雄星に続き、7人目となった。

今季、援護に恵まれる機会が少なかった右腕だが、打線も2回にフリーマンが先制の22号ソロを放つと、パヘスも2者連続アーチとなる27号ソロで続いた。さらに、2死満塁からベッツも左前に2点打を放ち、一気に4点の援護を受けた。3回には大谷にも昨季のキャリアハイに並ぶ54号2ランが飛び出すなど4点を加え、援護は8点まで増えた。

チームでは今季開幕から唯一、先発ローテーションを守り続けたエースが優勝のかかった大一番できっちり仕事を果たし、ドジャースは快勝。4年連続となる地区優勝を飾った。

30試合に登板し、200奪三振、防御率2・50未満、与四球60未満はドジャースではカーショーらに次いで史上6人目の記録となった。

山本は19年プレミア12、21年東京五輪、22年日本一、23年WBCに加え、ドジャース1年目の昨季、ワールドシリーズを制覇し日本選手初の「5冠」を達成した。“頂点”に立つ喜びを誰よりも知っている男が2年連続の世界一に向けて、ポストシーズンもチームを引っ張っていく覚悟だ。