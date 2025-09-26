【しまむら】新作インナー♡「テキ温インナー」で快適に重ね着を楽しもう

季節の変わり目や日中の気温差に悩む方へ、しまむらから頼れる新作インナー「テキ温インナー」が登場しました。温度変化に応じて快適さを保つ生地を採用し、さらに抗菌防臭やストレッチ性、部屋干し臭軽減といった機能も搭載。普段の生活からお出かけまで、快適さを支えてくれる優秀なインナーで、毎日のコーディネートもぐっと楽しくなります♡

温度調節でいつでも快適に

「テキ温インナー」は特殊ポリマーを繊維に練り込み、外気温の影響を受けにくい素材を使用。暑いときは生地温度が上がりにくく、寒いときは下がりにくいため、1日の中で変化する気温にも対応します。

ユニチカガーメンテック法による試験でも実証されており、快適な着心地をサポートしてくれる頼もしいアイテムです。

乾燥も静電気も解消♡ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶えるうるおいケア

女性にうれしい多機能インナー

「テキ温インナー」には抗菌防臭や部屋干し臭軽減機能が備わっており、清潔感をキープできます。さらにストレッチ性が高く、体の動きに程よくフィット。

ラインナップはキャミソール、タンクトップ、フレンチ袖、5分袖とバリエーション豊富。

S～LLは税込979円、3L～5Lは税込1,089円とサイズ展開も幅広く、どんな体型の方でも選びやすいのが魅力です。

CLOSSHIならではのこだわり

「テキ温インナー」は、しまむらのプライベートブランド「CLOSSHI（クロッシー）」の新作。着心地・使い心地に徹底的にこだわり、“毎日がもっと楽しくなるファッション”を提案しています。

シンプルながら実用性に優れたインナーは、普段使いにも特別なシーンにも活躍。お近くの店舗や公式アプリからぜひチェックしてみてください。

季節を問わず快適に♡テキ温インナー

しまむら「CLOSSHI」の新商品「テキ温インナー」は、温度調節機能と多彩なうれしい機能を備えた万能アイテム。キャミソールから5分袖まで幅広く揃い、税込979円から手に入るコスパの良さも魅力です。

どんな季節も快適に過ごしたい方にぴったりの一着。毎日のファッションを支えてくれる「テキ温インナー」で、もっと心地よい日常を楽しんでみませんか♪