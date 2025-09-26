¡ÖÁ´Éô¤¬Æ´¤ì¡×ºÍ¿§·óÈ÷¤Î·ÐºÑ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÅìÂçÂç³Ø±¡Â´¶È¤òÊó¹ð¢ª¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ê¤É»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¡ÖÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
·ÐºÑ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂí¸ýÍ§Î¤Æà¡Ê¤¿¤¤°¤Á¡¦¤æ¤ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¬¥¦¥ó»Ñ¤ÇÅìÂç±¡Â´¶È¤òÊó¹ð¤·¤¿Âí¸ýÍ§Î¤Æà¤µ¤ó
ÅìÂçÀ¸»þÂå¤Ë¡Ö2010Ç¯ÅÙ¥ß¥¹ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÄê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÍ¿§·óÈ÷¤ÎÂí¸ý¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢Âç³Ø±¡Â´¶È¤ò½Ë¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Âí¸ýÍ§Î¤Æà¤µ¤ó¤Ï²£ÉÍÒÖÍÕÃæ³Ø¹»¡¢¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢2006Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÊ¸²Ê»°Îà¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£ÅìÂçºß³ØÃæ¤«¤é¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ö2010Ç¯ÅÙ¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦´ØÅìÃÏ¶èÂç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¡£´ØÅìÃÏ¶èÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ìËÜÁª¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£2010Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¼Ò²ñ³ØÀì½¤¤òÂ´¶È¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤äMC¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤ä¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Æ¥é¥¹¥«¥¤¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤éÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Âí¸ý¤µ¤ó¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¬¥¦¥ó¤Ë³ÑË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ»þ·×Âæ¤äÀÖÌçÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤ªÅ·µ¤¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿Àè½µ¤ÎÂ´¶È¼°¡£ÅìµþÂç³Ø¤Î¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¼Ò²ñ¿ÍÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢Á´¤ÆÃë´Ö¤Ë¹ÖµÁ¤Î¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë»Å»ö¤ä¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¤»Î²ÝÄøÃæ¤Î¡¢»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ´¶È¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ø½¤»ÎÏÀÊ¸¤â½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2Ç¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·ë²ÌÅª¤Ë£³Ç¯°Ê¾åÄ¹´üÍú½¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎÆæ¤Î³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤ë¥â¥Ã¥È¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢½¤»ÎÏÀÊ¸¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤ÈAI¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦À¯ºö¤ÎºÆ¹½ÃÛ ¡½ ÆüËÜ·¿¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙÀß·×¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁõ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç³Ø±¡¤Ç¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡Ø¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¡Ù¡£¤³¤³¤òAI &ÆüËÜÈ¯¤ÎÅ¯³Ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤É¤¦¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£ÆÃ¤ËÂç³Ø±¡À¸³è¸åÈ¾¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¸¦µæ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡£¡×¤È¸¦µæÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¶î¤±Â¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë»ä¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤Í¡Á¡ª¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¡¢²¿¤è¤ê°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¿Ë»¤Ê¤ª»Å»ö¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ²¤ì¥ª¥ó¥Ê¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¿¿Ùõ¤Ë³Ø¤Ð¤ì¤ë»ÑÀª¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡±×¡¹¤Î³èÌö¤ò¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¡¼¤Ê¤Îambition¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤È¤â¤¦ËÜÅö¤ËÁ´Éô¤¬Æ´¤ì¤À¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£