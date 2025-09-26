●雲が多く日ざし控えめ。日本海側ほど、午前を中心ににわか雨の心配も

●内陸や瀬戸内側ほど最高気温は30度を超えて、蒸し暑くなりそう

●あさって28日(日)から天気下り坂。衣替えの洗濯はあす27日(土)のうちに



昨夜から低気圧や前線の雲が北東方向へと進み、県内から遠ざかりましたが、まだ湿った空気が流れ込みやすく、この時間にかけて西日本の日本海側を中心に雲の目立つ空模様となっています。





現在の雨雲の様子です。

やや活発な雨雲が県の西部や北部に流れ込み始めています。

下関市や萩市周辺にお住まいの方は、これからの雨の降り方にご注意下さい。





この先も、日中は日ざし控えめでスッキリしない空模様が続きますが、湿った空気が流れ込みやすい日本海側ほど、午前を中心に時折にわか雨の心配があります。

雨脚はそこまで強くならないので、きょう26日(金)は念のため、折り畳み傘の用意があるといいでしょう。





日中の最高気温は、内陸や瀬戸内側ほど30度を超えて蒸し暑くなりそうです。

すでに9月下旬ですが、まだ油断せず水分補給はしっかりと行いましょう。





あす27日(土)は朝からしっかりと日ざしが届く予想です。衣替えも捗るような絶好の洗濯日和となりそうです。

あさって28日(日)からは前線の通過により、再び天気は下り坂となりますが、この雨を境に、来週は日中の暑さも徐々に和らぎ、秋も一段と深まる見通しです。





台風情報です。

台風18号は、きのう25日(木)熱帯低気圧に衰弱。現在は台風19号と20号が存在している状況ですが、日本への影響はほとんどないと見込んでいます。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）