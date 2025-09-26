9月26日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……魚座

あなたにとって本当に大切なことが、クリアになる日。これまでなんとなく曖昧だった考えが、しっかりと形になり、心の奥に強い自信が芽生えるのを感じるでしょう。今日気づいたことは、これからのあなたの人生にとって、揺るぎない大きな指針になります。

★第2位……蟹座

将来へのビジョンがクリアになり、あなたの心の中で目標が確固たるものになる日。今日スタートを切ることで、今後のあなたの成長や飛躍がぐんと大きくなります。あなたの直感を信じて、迷わず前向きな一歩を踏み出してみてください。

★第3位……蠍座

恋に対する真面目な想いが、自然と相手の心に届きやすい日。まずは相手の行動や表情に目を向けてみて。どんな言葉や態度が響くのか、ヒントが見えてきそうです。他人と比べる必要はありません。自分と相手、ふたりの心をまっすぐに見つめて。

★第4位……射手座

心に眠る冒険心が刺激される日。その気持ちこそ、あなたの未来の幸せを切り開く大切なサイン。あれこれと迷う必要はありません。心の声に従って迷わず突き進んでみましょう。勇気が、きっと素晴らしい結果を運んでくれるはず。

★第5位……牡羊座

周囲の仕事ぶりからたくさんの刺激を受けられる日。後輩や年下からも「なるほど！」と思わされるような学びがあるかもしれません。素直に「すごいね」「どうやってるの？」と、心からの称賛を言葉にしてみましょう。