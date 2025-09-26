【ドラゴンクエストI＆II】 10月30日 発売予定（Steam版のみ10月31日） 価格： 通常版 7,678円 勇者ロトの子孫セット 11,980円 キャラクターコンプリートセット 14,980円 HD-2D版 ロト三部作セット 12,760円 CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：1人

スクウェア・エニックスは、10月30日に発売を予定しているNintendo Switch 2/Nintendo Switch/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用RPG「ドラゴンクエストI＆II」HD-2D版の最新情報を公開した。

本作は「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」の後の世界を描く「ドラゴンクエストI（以下、DQI）」と「ドラゴンクエストII（以下、DQII）」が1つになったフルリメイク作品。今回新たな冒険の舞台である「海底」についての情報が公開された。

新たな冒険の舞台である「海底」が登場！ 未知なる海の世界を隅々まで探索しよう

HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」には、さまざまな進化が加わっている。今回「DQII」で海底を探索できることが明らかになった。さらに広がった世界で、さまざまな出会いがプレーヤーを待ち受けている。

「DQII」の物語を進めると、海上に加えて海底も船で移動できるようになる

海底には人魚族がひっそりと暮らしている。人魚が暮らす町「アルメハ」のほか、危険なダンジョンも存在する

海底の平和を脅かす魔物たちから人魚族を救おう！

冒険の途中で2人組の人魚と出会った主人公一行は、海底の世界も大神官ハーゴンの手下たちによって襲撃されていることを知る。海底に忍び寄る魔の手から人魚族を守り、海の平和を取り戻そう。

とある事件がきっかけで、2人組の人魚と出会った主人公たち。人魚族との出会いで物語にもさまざまな変化が

人魚族が住む町や人魚の聖域も魔物の脅威にさらされているようだ

海底には沈没船や何かの隠れ家のような場所も。海底世界を隅々まで探索してみよう

海底で出会う新たな強敵に打ち勝とう！

海の平和を脅かす強敵として、ハーゴン直属の配下である「ミリエラ」が登場。海底世界を支配すべく、主人公たちの前に立ちはだかる。

海の平和を脅かす強敵「ミリエラ」

さらなる未知の世界「深海」を冒険しよう！

物語が進むと、さらに深い層である「深海」にも潜れるようになる。いったい何が待ち受けるのだろうか……。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

※画面写真はすべてPC版の開発中のものです。