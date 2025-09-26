7人組ガールズグループ・HANAが出演するヘアケアブランドの新CMが公開。メンバーが“髪”にちなんだエピソードを明かしました。

12種類もの色とりどりの鮮やかな花に囲まれた幻想的な世界での撮影に、MAHINAさんは「私たちのグループ名がHANAなので、こんな素敵な花に囲まれて撮影することができてとても楽しかったです。そして今回衣装がドレスということで、HANAの新たな一面をお見せできたかなと思います」と、振り返りました。

また、今回が初となるヘアケアの広告撮影に挑んだHANA。CHIKAさんは「自分がロングヘアで髪を大切に生きてきたし、ちゃんみなさんにも髪をほめてもらったことがあって自分の個性の一つとしても大事にしているので、お話をいただいたときはとても嬉しかったです」と、コメント。

そして、商品のコンセプトにちなんで、“こんな質感の髪になりたい”といった願望を聞かれたJISOOさんは、「私は去年の12月の『No No Girls THE FINAL』のときからずっとブリーチをしているので、今一番ほしいのはサラサラでツヤツヤな髪の毛です。中からちゃんと栄養が入っている感じで、でも重くない、そんな質感がほしいです」と、明かしました。

さらに、理想の自分になるために長年研究していることを聞かれたKOHARUさん。「常に理想を追い求めるというのが私の人生のモットーとしてあるんですけど、そのためにはたゆまぬ努力はもちろんのこと、たくさんの芸術作品とか色んな人に触れ合って、自分の経験を重ねるとか…。その上の理想をまたどんどん見つけていくみたいな階段を自分で作っていくことが、大切にしていることかなと思います」と、語りました。

HANAが出演するのは、ヘアケアブランド『NEXXUS』のWEBCM『質感記憶 ver.』です。