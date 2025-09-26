お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が２４日、自身のインスタグラムを更新。年内でのグループ活動休止を発表した人気音楽ユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの休止前最後のライブに参戦したことを明かした。

春菜は「Ｐｅｒｆｕｍｅ Ｚ０／Ｚ５ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“ネビュラロマンス”Ｅｐｉｓｏｄｅ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ Ｐｅｒｆｕｍｅかっこよかったーーー Ｐｅｒｆｕｍｅてさ、ずっとかっこいいよな！！！めちゃくちゃ楽しかった！！！！！！」と投稿。「Ｐｅｒｆｕｍｅは、かしゆか、あ〜ちゃん、のっちでしか無理で、他の人じゃこんな風にはならないんだよな！！！過去も今も未来までも楽しませてくれてすんごいよな！！！」と愛のこもったメッセージを記し、花束を手にしたメンバーの３人と並んだ写真をアップした。

「来年からはコールドスリープなわけなんだけど、３人のタイミングで帰ってきてくれたときに、こっちも体力つけておかないといけないからね！！！みんな、自分なりに準備しとこうね！！！てか、今年これからの活動、楽しみだね」と明るく呼びかけた。この投稿にはＰｅｒｆｕｍｅのファンから「素敵なことを言ってくれてる〜」「愛を感じます」「３人をなにとぞよろしくお願いします」などの声が寄せられた。