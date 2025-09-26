【ドーハ＝福島利之】イスラム主義組織ハマスの幹部オサマ・ハムダン氏（６０）は読売新聞のインタビューに対し、国際社会が求めるハマスの武装解除について「占領へ抵抗を続ける」として拒否する考えを示した。

パレスチナ自治区ガザに拘束されているイスラエル人の人質の即時解放も拒否するとしており、ガザでの停戦や恒久的な和平が容易には実現しそうにない状況が浮き彫りとなった。

イスラエルが９日にカタールを空爆した際、ハムダン氏は標的となったハリール・ハヤア交渉団長宅におらず、難を逃れた。交渉団は、カタールを通して前日に提示された米国の新たな停戦案を協議していたという。

ハムダン氏は、「空爆は停戦案の阻止を狙ったもので、もはや話し合いの余地はない」と述べ、交渉の早期再開は困難だとした。

ガザでの戦闘では、６万５０００人以上の住民が殺害された。住民の犠牲について、ハムダン氏は「抵抗の代償だ」とした上で、「イスラエルはホロコースト（ユダヤ人大虐殺）という言葉を利用しつつ新たなホロコーストとジェノサイド（集団殺害）を作り出している」と非難した。

イスラエルや国際社会が求めるハマスの武装解除については拒否する考えを示した上で、「我々は抵抗を続ける」と語気を強めた。

ハマスはイスラエル人の人質を拘束しており、イスラエルは人質が解放されない限り停戦しない考えを示している。ハムダン氏は「人質ではない。占領軍の一員で戦闘中に捕らえた兵士だ」と持論を述べ、当面解放しない意向を示した。

イスラエルや米国は、ガザ住民を域外へ「移住」させようとしているとみられるが、ハムダン氏は「誰もパレスチナ人を土地から追い出すことはできない。パレスチナ人は土地を離れない」と述べた。

ガザの戦後の統治や復興段階で、イスラエルや米国はハマスを排除する方針を打ち出している。ハムダン氏は「決定はパレスチナ人自身によるものでなければならない。ハマスはパレスチナ人民の一部だ」と復興に携わる意向を示した。

強硬姿勢 国際社会から孤立

イスラエルがハマスの海外拠点となっているカタールを空爆して以降、幹部は姿を隠し、アラブや欧米メディアの取材にほとんど応じていない。幹部であるオサマ・ハムダン氏の発言は、現在のハマスの立場や考えなどを説明するものといえる。

ただ、その主張には一方的な考えを示したものが多く、歩み寄りの姿勢はなかった。ハマスがイスラエルによる不条理な占領に抵抗し、パレスチナ人から一定の支持を受けてきたことは事実だ。しかし、ガザで２年近く続く戦闘で死亡した６万５０００人以上の住民を「抵抗の代償」と位置づけたことに、納得する遺族は少ないだろう。武装解除を拒否し、人質の拘束を正当化する言説は、国際社会で受け入れられない。

原理原則に固執するハマスのかたくなな姿勢が和平への道を閉ざしていることも事実だ。国際社会が求めているのは、イスラエルによる占領の終結とともに、ハマスの武装解除による暴力の停止だ。（福島利之）