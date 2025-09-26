ロックバンド「緑黄色社会」の新曲「Ｍｙ Ａｎｓｗｅｒ」が、テレビ朝日系ドラマ「緊急取調室」（１０月１６日スタート）の主題歌に決定したことが２５日、分かった。

「緊急取調室」は、天海祐希演じるたたき上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる人気ドラマ。シリーズ完結編となる映画「劇場版『緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ』」も１２月２６日に公開される。

「Ｍｙ Ａｎｓｗｅｒ」は主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子（Ｖｏ．）、作曲を穴見真吾（Ｂａ．）が担当。緑黄色社会が「緊急取調室」ドラマシリーズの主題歌を担当するのは２０２１年放送の第４シーズンに続き、２期連続となる。１０月２４日に先行配信され、１１月１２日にはシングルがリリースされる。

シングルのカップリングには「劇場版『緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ』」の主題歌として書き下ろされた「さもなくば誰がやる」も収録。作詞作曲は長屋が担当している。

天海は「緑黄色社会の皆さんには、『緊急取調室』の世界観に寄り添った曲を制作してくださっていて、本当に感謝しています。劇場版の主題歌も、今回の主題歌も、被疑者や被害者に向き合うキントリチームの心情、正義や正しさの狭間で揺れる私たちの思いを丁寧に汲み取ってくださっていて、本当に素敵な曲です。きっと大変な御苦労で作って下さったのだろうなとありがたく思っています。『Ｍｙ Ａｎｓｗｅｒ』が番組の最後に流れることを、私自身もとても楽しみにしていますし、この曲にふさわしい作品にしたいなぁと」とコメント。

緑黄色社会は「大人になるほど重たくなる選択肢。選びたい。選べない。選ばれたい。選ばれたくない。現実を知ってしまったから選び難い道がある。どこか冷静で感情だけでは動けない自分がいる。そんな葛藤こそが、いじらしい人間特有の感情のように思います。どんな結末になろうとも、散々悩んで辿り着いたものならば、それは強い答えなのだと信じていたいです」とコメントしている。