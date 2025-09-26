世界陸上の男子１１０メートル障害で５位に入賞した村竹ラシッドが２４日、自身のインスタグラムを更新。憧れの存在だという騎手・武豊との巡り合いを振り返った。

かねて競馬のドウデュースファンを公言していた村竹。２１日の全競技終了後には、テレビ中継に出演していた村竹のために、同馬の主戦を務めた武がサプライズ登場。驚きながらも、笑顔で言葉を交わす一幕があった。

村竹は「先日、僕の憧れの人である武豊さんと邂逅しました…まるでスーパーヒーローと出会った少年のような気分で、数日経った今でも夢じゃないかと信じられない程です…」と投稿し、ツーショットをアップ。「忘れもしない２０２２年の日本ダービー。初めて競馬場に足を運んだその地で目にしたのは、見事勝利を飾ったドウデュースと武豊さんの姿でした。それ以来、僕はずっっっっっとドウデュースと武豊さんの虜です。人馬一体となってターフを駆け抜ける姿は、今なお僕の陸上人生における原動力の一つです」と熱い思いをつづった。「お会いしただけに留まらず、花束とサイン入りのパネル、更にはドウデュースのグッズまで頂いて、本当に、本当に感無量です…これだけでなく書きたいことは山ほどあるのですが、本当に止まらなくなるのでここまでで…」と村竹。「お忙しい中阪神から駆けつけていただきありがとうございました。これからも、いつまでもその勇姿を追い続けたいです！本当に忘れられない瞬間です！」と締めた。

この投稿には「私達もあなたの走りの虜です」「戦う男同士かっこいい」などの反応が寄せられた。